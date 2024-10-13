WSBK Estoril 2. yarış: Toprak yine kazandı, Bulega ikinci oldu!

Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan başladığı yarışın startında beşinci sıraya kadar geriledi.

İlk turun ardından liderliğe yükselen isim Alvaro Bautista oldu.

19 tur kala Nicolo Bulega Locatelli'yi geçerek ikinci sıraya yükselirken, Toprak da önündeki Rea'yı geçerek dördüncülüğe çıktı.

Tarran Mackenzie ve Sam Lowes, sırasıyla üçüncü ve on ikinci virajlarda yarışa veda ettiler.

Turlar ilerledikçe Toprak, geçişlerine devam etti ve ikinci sıraya kadar yükseldi. Ayrıca 1:36 bandına inen ilk sürücü olarak en hızlı turu attı.

Bu esnada Garrett Gerloff da kaza yaparak ekranlara geldi.

Toprak, yarışı lider götüren Bautista'ya giderek yaklaştı ve 15 tur kala harika bir geçişle zirveye yerleşti.

BMW sürücüsü, 1:36.802'lik bir tur atarak liderliğe yükseldiği andan itibaren farkı açmaya başladı.

13 tur kala, altıncı viraj iki kazaya sahne oldu ve hem Andrea Locatelli hem de Iker Lecuona yarıştan çekilmiş oldular.

Toprak, yarışın geri kalanını rakipsiz bir şekilde lider götürdü ve cumartesi günü olduğu gibi rahat bir şekilde liderliğe ulaştı.

Şampiyona rakibi Bulega ikinci olurken, takım arkadaşı Bautista podyumu tamamladı.

Dördüncü sıra Jonathan Rea'ya gitti, Michael van der Mark beşinci ve Xavi Vierge altıncı oldu.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Michael Rauben Rinaldi ve Axel Bassani oldu.

Yarış sonucu geliyor...