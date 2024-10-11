WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!

Estoril'de cuma günkü ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen ilk isim, 1.37:527'lik turuyla temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu.

İlk turların ardından Toprak'ın arkasında ise sırasıyla Alex Lowes ve Danilo Petrucci yer alıyordu.

Bitime 30 dakika kala Michael van der Mark ve Xavi Vierge, yaptıkları kazalarla seansa veda etti.

Seansı lider olarak götüren Toprak Razgatlıoğlu, derecesini biraz daha geliştirerek 1:37.355'i elde etti.

Sonrasında ilk antrenman seansına hakim olan sağanak yağış sebebiyle sürücüler pite geri döndü.

Danilo Petrucci, Barni Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle 45 dakikalık seansı Toprak Razgatlıoğlu zirvede tamamlamış oldu.

Petrucci, ikinci sırada 0.710 saniye geride yer alırken, Lowes 0.719 geride üçüncü oldu.

Dördüncü sıraya 1:38.247 ile Alvaro Bautista yerleşirken, onu Iker Lecuona ve Nicolo Bulega takip etti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Axel Bassani, Garrett Gerloff, Vierge ve Jonathan Rea oldu.

Seans sonucu: