WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!
2024 WSBK Şampiyonası Estoril'de gerçekleşen ikinci antrenmanı zirvede tamamlayan sürücü Toprak Razgatlıoğlu oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Estoril'de cuma günkü ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen ilk isim, 1.37:527'lik turuyla temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu.
İlk turların ardından Toprak'ın arkasında ise sırasıyla Alex Lowes ve Danilo Petrucci yer alıyordu.
Bitime 30 dakika kala Michael van der Mark ve Xavi Vierge, yaptıkları kazalarla seansa veda etti.
Seansı lider olarak götüren Toprak Razgatlıoğlu, derecesini biraz daha geliştirerek 1:37.355'i elde etti.
Sonrasında ilk antrenman seansına hakim olan sağanak yağış sebebiyle sürücüler pite geri döndü.
Danilo Petrucci, Barni Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Böylelikle 45 dakikalık seansı Toprak Razgatlıoğlu zirvede tamamlamış oldu.
Petrucci, ikinci sırada 0.710 saniye geride yer alırken, Lowes 0.719 geride üçüncü oldu.
Dördüncü sıraya 1:38.247 ile Alvaro Bautista yerleşirken, onu Iker Lecuona ve Nicolo Bulega takip etti.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Axel Bassani, Garrett Gerloff, Vierge ve Jonathan Rea oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|8
|
1'37.355
|154.642
|2
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|12
|
+0.710
1'38.065
|0.710
|153.522
|3
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|10
|
+0.719
1'38.074
|0.009
|153.508
|4
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|11
|
+0.892
1'38.247
|0.173
|153.238
|5
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|13
|
+0.894
1'38.249
|0.002
|153.235
|6
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|12
|
+1.040
1'38.395
|0.146
|153.007
|7
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|12
|
+1.082
1'38.437
|0.042
|152.942
|8
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|13
|
+1.083
1'38.438
|0.001
|152.940
|9
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|9
|
+1.091
1'38.446
|0.008
|152.928
|10
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|12
|
+1.217
1'38.572
|0.126
|152.733
|11
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|11
|
+1.240
1'38.595
|0.023
|152.697
|12
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|8
|
+1.347
1'38.702
|0.107
|152.531
|13
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|11
|
+1.486
1'38.841
|0.139
|152.317
|14
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|10
|
+1.766
1'39.121
|0.280
|151.887
|15
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|13
|
+2.008
1'39.363
|0.242
|151.517
|16
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|11
|
+2.041
1'39.396
|0.033
|151.466
|17
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|11
|
+2.073
1'39.428
|0.032
|151.418
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|11
|
+2.108
1'39.463
|0.035
|151.364
|19
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|9
|
+2.174
1'39.529
|0.066
|151.264
|20
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|9
|
+2.320
1'39.675
|0.146
|151.042
|21
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|13
|
+2.522
1'39.877
|0.202
|150.737
|22
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|11
|
+3.530
1'40.885
|1.008
|149.231
|23
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|8
|
+3.802
1'41.157
|0.272
|148.830
|24
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|12
|
+5.399
1'42.754
|1.597
|146.516
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