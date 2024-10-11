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World Superbike Estoril

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!

2024 WSBK Şampiyonası Estoril'de gerçekleşen ikinci antrenmanı zirvede tamamlayan sürücü Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Estoril'de cuma günkü ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen ilk isim, 1.37:527'lik turuyla temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'ydu.

İlk turların ardından Toprak'ın arkasında ise sırasıyla Alex Lowes ve Danilo Petrucci yer alıyordu.

Bitime 30 dakika kala Michael van der Mark ve Xavi Vierge, yaptıkları kazalarla seansa veda etti.

Seansı lider olarak götüren Toprak Razgatlıoğlu, derecesini biraz daha geliştirerek 1:37.355'i elde etti.

Sonrasında ilk antrenman seansına hakim olan sağanak yağış sebebiyle sürücüler pite geri döndü.

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Danilo Petrucci, Barni Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Böylelikle 45 dakikalık seansı Toprak Razgatlıoğlu zirvede tamamlamış oldu.

Petrucci, ikinci sırada 0.710 saniye geride yer alırken, Lowes 0.719 geride üçüncü oldu.

Dördüncü sıraya 1:38.247 ile Alvaro Bautista yerleşirken, onu Iker Lecuona ve Nicolo Bulega takip etti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise Axel Bassani, Garrett Gerloff, Vierge ve Jonathan Rea oldu.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 8

1'37.355

   154.642
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 12

+0.710

1'38.065

 0.710 153.522
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 10

+0.719

1'38.074

 0.009 153.508
4 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 11

+0.892

1'38.247

 0.173 153.238
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 13

+0.894

1'38.249

 0.002 153.235
6 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 12

+1.040

1'38.395

 0.146 153.007
7 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 12

+1.082

1'38.437

 0.042 152.942
8 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 13

+1.083

1'38.438

 0.001 152.940
9 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 9

+1.091

1'38.446

 0.008 152.928
10 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 12

+1.217

1'38.572

 0.126 152.733
11 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 11

+1.240

1'38.595

 0.023 152.697
12 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 8

+1.347

1'38.702

 0.107 152.531
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 11

+1.486

1'38.841

 0.139 152.317
14 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 10

+1.766

1'39.121

 0.280 151.887
15 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 13

+2.008

1'39.363

 0.242 151.517
16 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 11

+2.041

1'39.396

 0.033 151.466
17
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 11

+2.073

1'39.428

 0.032 151.418
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 11

+2.108

1'39.463

 0.035 151.364
19 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 9

+2.174

1'39.529

 0.066 151.264
20 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 9

+2.320

1'39.675

 0.146 151.042
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 13

+2.522

1'39.877

 0.202 150.737
22 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 11

+3.530

1'40.885

 1.008 149.231
23 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 8

+3.802

1'41.157

 0.272 148.830
24 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 12

+5.399

1'42.754

 1.597 146.516
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