WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı!

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Dünya Superbike Şampiyonu ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2022'deki üçüncü yarış hafta sonunun başlangıcında en hızlı isim oldu.

Sabahın aksine öğleden sonra hava büyük ölçüde bulutluydu ancak seans boyunca yağmur yağmazken, rüzgar kendisini gösterdi.

Temsilcimiz Toprak, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yine çok hızlı turlar çıkardı ve 4.4 kilometrelik pistte 1:36.290 yaparak en hızlı isim oldu. Bu aynı zamanda cuma gününün en hızlı turuydu.

Alvaro Bautista en hızlı derecesini geliştirmesinin ardından Toprak'ı 0.173 saniye geride ikinci sıradan takip etti. Jonathan Rea ise büyük oranda uzun sürüşlere odaklandı ve 0.305 saniye geride üçüncü oldu.

Bu, yine ilk üçün çok yakın olacağı bir hafta sonu olacağını işaret ediyor.

Dördüncü en hızlı zaman ilk seansın en hızlı ismi olan Garrett Gerloff'tan gelirken, Michael Ruben Rinaldi beşinci ve Andrea Locatelli altıncı oldu.

İlk 10'u Xavi Vierge, Loris Baz, Iker Lecuona , ve Lucas Mahias tamamladı.

Philip Öttl, seans içerisinde talihsiz bir kaza yaptı ve sağ köprücük kemiğini kırdı. Bundan ötürü seansa devam edemezken, muhtemelen hafta sonu kendisi için bitti.

WSBK Estoril - 2. antrenman: