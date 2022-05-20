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World Superbike / Estoril Antrenman raporu

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı!

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı zamana imza attı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak, Bautista'nın önünde en hızlısı!
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Dünya Superbike Şampiyonu ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2022'deki üçüncü yarış hafta sonunun başlangıcında en hızlı isim oldu.

Sabahın aksine öğleden sonra hava büyük ölçüde bulutluydu ancak seans boyunca yağmur yağmazken, rüzgar kendisini gösterdi.

Temsilcimiz Toprak, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da yine çok hızlı turlar çıkardı ve 4.4 kilometrelik pistte 1:36.290 yaparak en hızlı isim oldu. Bu aynı zamanda cuma gününün en hızlı turuydu.

Alvaro Bautista en hızlı derecesini geliştirmesinin ardından Toprak'ı 0.173 saniye geride ikinci sıradan takip etti. Jonathan Rea ise büyük oranda uzun sürüşlere odaklandı ve 0.305 saniye geride üçüncü oldu.

Bu, yine ilk üçün çok yakın olacağı bir hafta sonu olacağını işaret ediyor.

Dördüncü en hızlı zaman ilk seansın en hızlı ismi olan Garrett Gerloff'tan gelirken, Michael Ruben Rinaldi beşinci ve Andrea Locatelli altıncı oldu.

İlk 10'u Xavi Vierge, Loris Baz, Iker Lecuona , ve Lucas Mahias  tamamladı.

Philip Öttl, seans içerisinde talihsiz bir kaza yaptı ve sağ köprücük kemiğini kırdı. Bundan ötürü seansa devam edemezken, muhtemelen hafta sonu kendisi için bitti.

WSBK Estoril - 2. antrenman:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 16 1'36.290  
2 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 20 1'36.463 0.173
3 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 19 1'36.595 0.305
4 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'37.081 0.791
5 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'37.189 0.899
6 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 21 1'37.201 0.911
7 97 Spain Xavi Vierge Honda 22 1'37.281 0.991
8 76 France Loris Baz BMW 18 1'37.346 1.056
9 7 Spain Iker Lecuona Honda 19 1'37.375 1.085
10 44 France Lucas Mahias Kawasaki 22 1'37.467 1.177
11 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'37.483 1.193
12 45 United Kingdom Scott Redding BMW 19 1'37.487 1.197
13 47 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'37.601 1.311
14 50 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'37.710 1.420
15 5 Philipp Oettl Ducati 18 1'37.713 1.423
16 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 19 1'37.765 1.475
17 17 Germany Marvin Fritz Yamaha 21 1'38.286 1.996
18 23 France Christophe Ponsson Yamaha 17 1'38.301 2.011
19 36 Argentina Leandro Mercado Honda 19 1'38.528 2.238
20 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 19 1'38.776 2.486
21 35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 14 1'38.933 2.643
22 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 12 1'39.023 2.733
23 52 Oliver Konig Kawasaki 18 1'40.292 4.002
24 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 0    
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