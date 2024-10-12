WSBK Estoril 1. yarış: Toprak rahat bir şekilde kazandı, Bulega ikinci!

Cumartesi günkü ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, diğer sürücülerin aksine daha sert bir arka lastik seçimi yaptı.

Bu seçim kendisine startta üç sıra kaybettirdi. Liderliğe yükselen isim ise Danilo Petrucci oldu.

Bu esnada yaptığı kaza sebebiyle Remy Gardner'ın henüz ikinci turdan yarışı sona erdi.

Startta dördüncü sıraya kadar gerilemiş olan Toprak, her zamanki gibi hızıyla göz doldurdu ve 1:37.677 ile en hızlı turu atarak 17 tur kala yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın bitimine 15 tur kala Axel Bassani altıncı virajda kaza yaparak çakıllara uçarken, startın ardından liderliğe yükselen Petrucci de yarışa veda etti.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak ise ikinci sıradaki Alvaro Bautista'nın 1 saniye önünde rahat bir şekilde liderliğini sürdürüyordu.

Birkaç tur sonra yarışı ikinci sırada götüren Bautista, 9. virajda kaza yaptı. Bunun ardından ikinciliğe yükselen isim Nicolo Bulega oldu.

7 tur kala Andrea Locatelli de yarışa veda edenler arasına katıldı.

Geri kalan turlar olaysız geçti ve Toprak, oldukça rahat bir şekilde zafere ulaştı.

Podyumu tamamlayan isimler Bulega ve Iker Lecuona olurken, dördüncü ve beşinci sıraya Alex Lowes ile Jonathan Rea yerleşti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Garrett Gerloff, Michael van der Mark, Xavi Vierge, Andrea Iannone ve Tito Rabat oldu.

Yarış sonucu: