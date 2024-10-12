WSBK Estoril 1. yarış: Toprak rahat bir şekilde kazandı, Bulega ikinci!
Estoril'de gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası 1. yarışında zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Cumartesi günkü ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, diğer sürücülerin aksine daha sert bir arka lastik seçimi yaptı.
Bu seçim kendisine startta üç sıra kaybettirdi. Liderliğe yükselen isim ise Danilo Petrucci oldu.
Bu esnada yaptığı kaza sebebiyle Remy Gardner'ın henüz ikinci turdan yarışı sona erdi.
Startta dördüncü sıraya kadar gerilemiş olan Toprak, her zamanki gibi hızıyla göz doldurdu ve 1:37.677 ile en hızlı turu atarak 17 tur kala yeniden liderliğe yükseldi.
Yarışın bitimine 15 tur kala Axel Bassani altıncı virajda kaza yaparak çakıllara uçarken, startın ardından liderliğe yükselen Petrucci de yarışa veda etti.
Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak ise ikinci sıradaki Alvaro Bautista'nın 1 saniye önünde rahat bir şekilde liderliğini sürdürüyordu.
Birkaç tur sonra yarışı ikinci sırada götüren Bautista, 9. virajda kaza yaptı. Bunun ardından ikinciliğe yükselen isim Nicolo Bulega oldu.
7 tur kala Andrea Locatelli de yarışa veda edenler arasına katıldı.
Geri kalan turlar olaysız geçti ve Toprak, oldukça rahat bir şekilde zafere ulaştı.
Podyumu tamamlayan isimler Bulega ve Iker Lecuona olurken, dördüncü ve beşinci sıraya Alex Lowes ile Jonathan Rea yerleşti.
İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Garrett Gerloff, Michael van der Mark, Xavi Vierge, Andrea Iannone ve Tito Rabat oldu.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
-
|25
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+9.221
9.221
|9.221
|20
|3
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+11.020
11.020
|1.799
|16
|4
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+11.973
11.973
|0.953
|13
|5
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+14.018
14.018
|2.045
|11
|6
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+17.727
17.727
|3.709
|10
|7
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+19.250
19.250
|1.523
|9
|8
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+23.589
23.589
|4.339
|8
|9
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+24.239
24.239
|0.650
|7
|10
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+30.893
30.893
|6.654
|6
|11
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+30.943
30.943
|0.050
|5
|12
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+31.476
31.476
|0.533
|4
|13
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+31.702
31.702
|0.226
|3
|14
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+34.886
34.886
|3.184
|2
|15
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|1
|
+47.016
47.016
|12.130
|1
|16
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+48.226
48.226
|1.210
|17
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+51.000
51.000
|2.774
|18
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|1
|
+55.393
55.393
|4.393
|19
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
2 laps
|20
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|1
|
3 laps
|dnf
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
|Kaza
|dnf
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
|Kaza
|dnf
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
|Kaza
|dnf
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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