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Yarış raporu
World Superbike Estoril

WSBK Estoril 1. yarış: Toprak rahat bir şekilde kazandı, Bulega ikinci!

Estoril'de gerçekleşen Dünya Superbike Şampiyonası 1. yarışında zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günkü ilk yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, diğer sürücülerin aksine daha sert bir arka lastik seçimi yaptı.

Bu seçim kendisine startta üç sıra kaybettirdi. Liderliğe yükselen isim ise Danilo Petrucci oldu.

Bu esnada yaptığı kaza sebebiyle Remy Gardner'ın henüz ikinci turdan yarışı sona erdi. 

Startta dördüncü sıraya kadar gerilemiş olan Toprak, her zamanki gibi hızıyla göz doldurdu ve 1:37.677 ile en hızlı turu atarak 17 tur kala yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın bitimine 15 tur kala Axel Bassani altıncı virajda kaza yaparak çakıllara uçarken, startın ardından liderliğe yükselen Petrucci de yarışa veda etti.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing  Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak ise ikinci sıradaki Alvaro Bautista'nın 1 saniye önünde rahat bir şekilde liderliğini sürdürüyordu.

Birkaç tur sonra yarışı ikinci sırada götüren Bautista, 9. virajda kaza yaptı. Bunun ardından ikinciliğe yükselen isim Nicolo Bulega oldu.

7 tur kala Andrea Locatelli de yarışa veda edenler arasına katıldı.

Geri kalan turlar olaysız geçti ve Toprak, oldukça rahat bir şekilde zafere ulaştı.

Podyumu tamamlayan isimler Bulega ve Iker Lecuona olurken, dördüncü ve beşinci sıraya Alex Lowes ile Jonathan Rea yerleşti.

İlk 10'u tamamlayan diğer isimler ise sırasıyla Garrett Gerloff, Michael van der Mark, Xavi Vierge, Andrea Iannone ve Tito Rabat oldu.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

-

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+9.221

9.221

 9.221     20
3 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+11.020

11.020

 1.799     16
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+11.973

11.973

 0.953     13
5 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+14.018

14.018

 2.045     11
6 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+17.727

17.727

 3.709     10
7 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+19.250

19.250

 1.523     9
8 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+23.589

23.589

 4.339     8
9 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+24.239

24.239

 0.650     7
10 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+30.893

30.893

 6.654     6
11 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+30.943

30.943

 0.050     5
12 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+31.476

31.476

 0.533     4
13 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+31.702

31.702

 0.226     3
14 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+34.886

34.886

 3.184     2
15
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 1

+47.016

47.016

 12.130     1
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+48.226

48.226

 1.210      
17 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+51.000

51.000

 2.774      
18 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 1

+55.393

55.393

 4.393      
19 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

2 laps

        
20 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 1

3 laps

        
dnf Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

 

     Kaza  
dnf Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

 

     Kaza  
dnf Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

 

     Kaza  
dnf Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 0

 

     Yarış dışı  
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Önceki haber WSBK Estoril Superpole: Toprak pole'de, Bulega beşinci!

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