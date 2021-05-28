WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı bu hafa sonu Estoril'de yapılacak. Bugün Portekiz'de güneşli bir hava vardı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta oldukça iyi bir tempo yakalamayı başardı.

Temsilcimiz, seans içerisinde 1:37'nin altına inebilen tek sürücüydü ve 1:36.920 yapmayı başardı. Gururumuz, en yakın takipçisi Joanathan Rea'den tam 0.581 saniye daha iyi bir tur zamanı yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. Üçüncü sırada Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes yer aldı. Britanyalı sürücü, Rea'den 0.1 saniye yavaş kaldı.

Ducati sürücüleri arasında en iyisi, Aragon'daki son yarışı kazanan Scott Redding'di. Buna karşılık Britanyalı sürücüsünün turu, Toprak'tan 0.7 saniye daha kötüydü. Bu yıl Ducati fabrika takımına geçen Michael Ruben Rinaldi ise 1.3 saniye geride ancak 10. olabildi.

BMW M1000RR-R ile mücadele eden üç isim, ilk seansta ilk ona girmeyi başardı. Eugene Laverty, Toprak'ın 0.9 saniye gerisinde beşinci olurken, Jonas Folger 1 saniye geride yedinci ve Tom Sykes 1.2 saniye geride dokuzuncu oldu.

Diğer BMW sürücüsü Michael van der Mark ise motosikletindeki mekanik sorun nedeniyle dört tur atabildi.

GoEleven Ducati'den Chaz Davies altıncı olurken, ilk ondaki ikinci Yamaha olan Garrett Gerloff 1.1 saniye geride ancak sekizinci olabildi.

Tito Rabat'ın 11. olduğu seansta Leon Haslam 12., Andrea Locatelli 13. ve Alvaro Bautista 14. oldu.

Toprak'ın turu, takım arkadaşı Locatelli'den tam 1.7 saniye daha iyiydi.

Seans sonucu: