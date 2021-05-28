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Önceki / Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”
World Superbike / Estoril Antrenman raporu

WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha fabrika takımında yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Estoril'deki 1. antrenman seansında zirvede yer alan isim oldu.

WSBK Estoril 1. antrenman: Toprak 0.5 saniye farkla lider

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı bu hafa sonu Estoril'de yapılacak. Bugün Portekiz'de güneşli bir hava vardı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk seansta oldukça iyi bir tempo yakalamayı başardı.

Temsilcimiz, seans içerisinde 1:37'nin altına inebilen tek sürücüydü ve 1:36.920 yapmayı başardı. Gururumuz, en yakın takipçisi Joanathan Rea'den tam 0.581 saniye daha iyi bir tur zamanı yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. Üçüncü sırada Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes yer aldı. Britanyalı sürücü, Rea'den 0.1 saniye yavaş kaldı.

Ducati sürücüleri arasında en iyisi, Aragon'daki son yarışı kazanan Scott Redding'di. Buna karşılık Britanyalı sürücüsünün turu, Toprak'tan 0.7 saniye daha kötüydü. Bu yıl Ducati fabrika takımına geçen Michael Ruben Rinaldi ise 1.3 saniye geride ancak 10. olabildi.

BMW M1000RR-R ile mücadele eden üç isim, ilk seansta ilk ona girmeyi başardı. Eugene Laverty, Toprak'ın 0.9 saniye gerisinde beşinci olurken, Jonas Folger 1 saniye geride yedinci ve Tom Sykes 1.2 saniye geride dokuzuncu oldu.

Diğer BMW sürücüsü Michael van der Mark ise motosikletindeki mekanik sorun nedeniyle dört tur atabildi.

GoEleven Ducati'den Chaz Davies altıncı olurken, ilk ondaki ikinci Yamaha olan Garrett Gerloff 1.1 saniye geride ancak sekizinci olabildi.

Tito Rabat'ın 11. olduğu seansta Leon Haslam 12., Andrea Locatelli 13. ve Alvaro Bautista 14. oldu.

Toprak'ın turu, takım arkadaşı Locatelli'den tam 1.7 saniye daha iyiydi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 16 1'36.920  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'37.501 0.581
3 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'37.604 0.684
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 22 1'37.624 0.704
5 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'37.853 0.933
6 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 1'37.896 0.976
7 Germany Jonas Folger BMW 16 1'37.941 1.021
8 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'38.074 1.154
9 United Kingdom Tom Sykes BMW 16 1'38.170 1.250
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'38.246 1.326
11 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'38.469 1.549
12 United Kingdom Leon Haslam Honda 15 1'38.510 1.590
13 Italy Andrea Locatelli Yamaha 17 1'38.666 1.746
14 Spain Alvaro Bautista Honda 7 1'38.672 1.752
15 Italy Axel Bassani Ducati 19 1'38.932 2.012
16 Netherlands Michael vanderMark BMW 4 1'39.303 2.383
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 15 1'39.522 2.602
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'39.607 2.687
19 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'39.755 2.835
20 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'39.756 2.836
21 Italy Samuele Cavalieri Kawasaki 17 1'42.358 5.438
22 Belgium Loris Cresson Kawasaki 8 1'42.879 5.959
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Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”

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Gerloff, Rea ile yaptığı kazadan dolayı kendisine “öfkeli”
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Etkinlik Estoril
Alt-etkinlik SBK FP1
Lokasyon Yarış Pisti Estoril
Editör Lorenza D'Adderio

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