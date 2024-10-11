Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
World Superbike Estoril

WSBK Estoril 1. antrenman seansı: Islak zeminde Toprak lider, Petrucci ikinci!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında Toprak Razgatlıoğlu ilk antrenman seansını lider tamamladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
1020389792-LAT-20240927-70528_HiRes

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki ayağı olan Estoril'de ilk antrenman seansı ıslak zemin koşulları altında başladı.

Bazı sürücüler pist üzerinde koşulları görmek üzere yavaş yavaş piste çıkarak turlarını attılar ve 1:54.130 ile en hızlı tur zamanını elde eden Andrea Locatelli seans liderliğine yerleşti.

Seansın bitimine yaklaşık 35 dakika kala Toprak Razgatlıoğlu da piste doğru yönelmişti fakat seansın bitimine 33 dakika kala güvenliği sağlamak amacıyla kırmızı bayrak çıkarıldı.

Seans kısa süre sonra seans tekrar başladı ve Scott Redding ile Alex Lowes piste ilk çıkan sürücüler oldu.

Danilo Petrucci attığı 1:55.236'lık turuyla 6. sırayı aldı. Alex Lowes ise ıslak zeminde attığı başarılı bir turla Locatelli'yi 0.618 saniye geride bırakarak 1:53.251'lik derecesiyle liderliğe yerleşti.

Sıralamada Locatelli'yi; Bulega, Bautista, Rea ve Redding izledi.

Seansın bitimine 24 dakika kala Toprak'ın şampiyonadaki rakibi Nicola Bulega kaza yaptı. Bulega, çakıllara çıkarak motosikletinden düştü.

Kısa süre sonra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 1:52.344'lük derecesiyle Alex Lowes'u geride bıraktı ve seans liderliğine yerleşti.

Seansın bitimine yaklaşık 16 dakika kala Locatelli, 9 virajda kayarak dengesini kaybetti ve motosikletinden düştü.

Seans süresi sona ererken Toprak Razgatlıoğlu liderliğini korudu. Petrucci attığı turla Toprak'ın arkasında ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Seans Sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 6

1'52.344

   134.009
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 14

+0.306

1'52.650

 0.306 133.645
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 8

+0.434

1'52.778

 0.128 133.494
4 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 13

+0.650

1'52.994

 0.216 133.238
5 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 11

+0.885

1'53.229

 0.235 132.962
6 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 16

+0.903

1'53.247

 0.018 132.941
7 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 6

+0.947

1'53.291

 0.044 132.889
8 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 15

+1.348

1'53.692

 0.401 132.420
9 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 19

+1.356

1'53.700

 0.008 132.411
10 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 18

+1.671

1'54.015

 0.315 132.045
11 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 10

+1.769

1'54.113

 0.098 131.932
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 18

+1.920

1'54.264

 0.151 131.758
13 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 16

+1.956

1'54.300

 0.036 131.716
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 16

+1.982

1'54.326

 0.026 131.686
15
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 16

+2.210

1'54.554

 0.228 131.424
16 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 16

+2.251

1'54.595

 0.041 131.377
17 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 14

+2.628

1'54.972

 0.377 130.946
18 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 5

+3.152

1'55.496

 0.524 130.352
19
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 14

+3.327

1'55.671

 0.175 130.155
20 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 15

+3.999

1'56.343

 0.672 129.403
21 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 21

+4.510

1'56.854

 0.511 128.837
22 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 14

+4.638

1'56.982

 0.128 128.696
23 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 16

+4.911

1'57.255

 0.273 128.397
24 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 18

+6.081

1'58.425

 1.170 127.128
Tüm sonuçları görüntüle  

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği 2025 WSBK takvimi açıklandı

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"

Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"

Formula 1
Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"
Toprak Razgatlıoğlu: "Estoril'de BMW ile kazanmak istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu: "Estoril'de BMW ile kazanmak istiyorum"

World Superbike
Estoril
Toprak Razgatlıoğlu: "Estoril'de BMW ile kazanmak istiyorum"
Lawson, Pirelli'nin lastik testinde Ferrari pilotlarına karşı nasıl bir performans sergiledi?

Lawson, Pirelli'nin lastik testinde Ferrari pilotlarına karşı nasıl bir performans sergiledi?

Formula 1
Amerika GP
Lawson, Pirelli'nin lastik testinde Ferrari pilotlarına karşı nasıl bir performans sergiledi?

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı

SBK World Superbike
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı
Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"

Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"

F1 Formula 1
Toyota: "F1 motor üreticisi veya fabrika takımı olma planımız yok"
Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"

Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"

F1 Formula 1
Steiner: "Norris'in şampiyon olmak için Ferrari'ye ihtiyacı var"
WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!

SBK World Superbike
Estoril
WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci sırada!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye