WSBK Estoril 1. antrenman seansı: Islak zeminde Toprak lider, Petrucci ikinci!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki ayağı olan Estoril'de ilk antrenman seansı ıslak zemin koşulları altında başladı.

Bazı sürücüler pist üzerinde koşulları görmek üzere yavaş yavaş piste çıkarak turlarını attılar ve 1:54.130 ile en hızlı tur zamanını elde eden Andrea Locatelli seans liderliğine yerleşti.

Seansın bitimine yaklaşık 35 dakika kala Toprak Razgatlıoğlu da piste doğru yönelmişti fakat seansın bitimine 33 dakika kala güvenliği sağlamak amacıyla kırmızı bayrak çıkarıldı.

Seans kısa süre sonra seans tekrar başladı ve Scott Redding ile Alex Lowes piste ilk çıkan sürücüler oldu.

Danilo Petrucci attığı 1:55.236'lık turuyla 6. sırayı aldı. Alex Lowes ise ıslak zeminde attığı başarılı bir turla Locatelli'yi 0.618 saniye geride bırakarak 1:53.251'lik derecesiyle liderliğe yerleşti.



Sıralamada Locatelli'yi; Bulega, Bautista, Rea ve Redding izledi.

Seansın bitimine 24 dakika kala Toprak'ın şampiyonadaki rakibi Nicola Bulega kaza yaptı. Bulega, çakıllara çıkarak motosikletinden düştü.

Kısa süre sonra temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 1:52.344'lük derecesiyle Alex Lowes'u geride bıraktı ve seans liderliğine yerleşti.

Seansın bitimine yaklaşık 16 dakika kala Locatelli, 9 virajda kayarak dengesini kaybetti ve motosikletinden düştü.

Seans süresi sona ererken Toprak Razgatlıoğlu liderliğini korudu. Petrucci attığı turla Toprak'ın arkasında ikinci, Alex Lowes ise üçüncü oldu.

Seans Sonucu: