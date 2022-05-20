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World Superbike / Estoril Antrenman raporu

WSBK Estoril 1. antrenman: Gerloff lider, Van der Mark büyük kaza yaptı

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, bugün Estoril'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansını zirvede tamamlarken, BMW sürücüsü Michael van der Mark kaza yaptı.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
WSBK Estoril 1. antrenman: Gerloff lider, Van der Mark büyük kaza yaptı
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Estoril'deki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk antrenman seansı, Michael van der Mark'ın yaptığı kazayla gölgelendi.

BMW sürücüsü, 10. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düşerek yerde kaldı. Yere düştükten sonra ayağa kalkmaya çalışan Hollandalı sürücü, sonrasında kendisini yere bıraktı.

BMW sürücüsü sezon başlamadan hemen önce dağ bisikletiyle antrenman yaparken bileğini kırmıştı.

Van der Mark ilk değerlendirme için tıbbi merkeze götürüldü ve buradaki incelemelerin ardından vücudunda femur boyun kırığı tespit edildi.

Bundan ötürü de daha fazla tetkik için Lizbon'daki hastaneye nakledildi.

Yaklaşık beş dakikalık bir kesintinin ardından seans kaldığı yerden devam ederken, hava gayet iyiydi ve asfalt sıcaklığı 32 dereceyi buldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu iyi şartlarda 1:37.457'lik bir tur zamanı ortaya koydu ve  liderliğe yükseldi.

Son bölümde dereceler daha da hızlandı ve GRT Yamaha ile yarışan Garrett Gerloff 1:36.572'lik bir tur zamanıyla zirveye çıktı.

Toprak da 1:37'nin altına inse de Gerloff'u geride bırakmayı başaramadı.

Sonuç olarak Gerloff en hızlı isim olurken, Amerikalı sürücüyü 0.2 saniye geriden Toprak takip etti. İlk üçü ise 0.5 saniye geride kalan Alvaro Bautista tamamladı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 0.8 saniye geride dördüncü, Axel Bassani ise 1 saniye geride beşinci oldu.

Kawasaki'de Jonathan Rea 1.1 saniye geride kaldı ve altıncı en hızlı zamanı yapabildi. İlk onu Eugene Laverty, Xavi Vierge, Loris Baz ve Alex Lowes tamamladı.

İkinci antrenman senası bugün TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United States Garrett Gerloff Yamaha 18 1'36.572  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 1'36.776 0.204
3 Spain Alvaro Bautista Ducati 21 1'37.155 0.583
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'37.376 0.804
5 Italy Axel Bassani Ducati 19 1'37.621 1.049
6 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 16 1'37.742 1.170
7 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'37.881 1.309
8 Spain Xavi Vierge Honda 21 1'37.901 1.329
9 France Loris Baz BMW 19 1'37.906 1.334
10 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 19 1'37.948 1.376
11 United Kingdom Scott Redding BMW 21 1'37.950 1.378
12 France Lucas Mahias Kawasaki 19 1'38.044 1.472
13 Philipp Oettl Ducati 15 1'38.115 1.543
14 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'38.159 1.587
15 Spain Iker Lecuona Honda 17 1'38.444 1.872
16 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'38.520 1.948
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 17 1'38.701 2.129
18 Spain Isaac Viñales Kawasaki 15 1'39.360 2.788
19 Germany Marvin Fritz Yamaha 20 1'39.560 2.988
20 Argentina Leandro Mercado Honda 20 1'39.743 3.171
21 San Marino Luca Bernardi Ducati 18 1'39.771 3.199
22 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 1'40.551 3.979
23 Oliver Konig Kawasaki 19 1'41.298 4.726
24 Netherlands Michael vanderMark BMW 1 1'43.916 7.344
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