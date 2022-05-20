WSBK Estoril 1. antrenman: Gerloff lider, Van der Mark büyük kaza yaptı

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Estoril'deki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk antrenman seansı, Michael van der Mark'ın yaptığı kazayla gölgelendi.

BMW sürücüsü, 10. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düşerek yerde kaldı. Yere düştükten sonra ayağa kalkmaya çalışan Hollandalı sürücü, sonrasında kendisini yere bıraktı.

BMW sürücüsü sezon başlamadan hemen önce dağ bisikletiyle antrenman yaparken bileğini kırmıştı.

Van der Mark ilk değerlendirme için tıbbi merkeze götürüldü ve buradaki incelemelerin ardından vücudunda femur boyun kırığı tespit edildi.

Bundan ötürü de daha fazla tetkik için Lizbon'daki hastaneye nakledildi.

Yaklaşık beş dakikalık bir kesintinin ardından seans kaldığı yerden devam ederken, hava gayet iyiydi ve asfalt sıcaklığı 32 dereceyi buldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu iyi şartlarda 1:37.457'lik bir tur zamanı ortaya koydu ve liderliğe yükseldi.

Son bölümde dereceler daha da hızlandı ve GRT Yamaha ile yarışan Garrett Gerloff 1:36.572'lik bir tur zamanıyla zirveye çıktı.

Toprak da 1:37'nin altına inse de Gerloff'u geride bırakmayı başaramadı.

Sonuç olarak Gerloff en hızlı isim olurken, Amerikalı sürücüyü 0.2 saniye geriden Toprak takip etti. İlk üçü ise 0.5 saniye geride kalan Alvaro Bautista tamamladı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli 0.8 saniye geride dördüncü, Axel Bassani ise 1 saniye geride beşinci oldu.

Kawasaki'de Jonathan Rea 1.1 saniye geride kaldı ve altıncı en hızlı zamanı yapabildi. İlk onu Eugene Laverty, Xavi Vierge, Loris Baz ve Alex Lowes tamamladı.

İkinci antrenman senası bugün TSi 17:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: