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World Superbike / Mandalika Yarış raporu

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonu oldu!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'daki ilk yarışını Jonathan Rea kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu ilan etti.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonu oldu!

Cumartesi günü  yağan yoğun yağmur nedeniyle 1. yarış pazar gününe alınmış, Superpole yarışı ise iptal edilmişti.

Pazar günkü ilk yarışın başlamasına kısa bir süre kala yağmur yağmaya başladı ve bu yüzden start bir süre ertelendi. Yağmur 1. ve 4. sektörlerde yoğunken, diğer sektörler nispeten kuruydu.

Sürücülere pisti görmeleri adına bir tur atma şansı verildi ve sürücüler hangi lastikleri seçeceklerine karar verdiler.

Hem Toprak hem de Rea, yarışa kuru zemin lastiğiyle başlama kararı aldı.

Rea, startla birlikte liderliği temsilcimizden alırken, Scott Redding de yine temsilcimizi geçti ve ikinciliğe yükseldi. Toprak, bu  iki isme geçilmesinin ardından ilk virajı üçüncü sırada döndü. Fakat birkaç viraj sonra Redding'in hatasını çok iyi değerlendiren Toprak, ikinciliğe çıktı.

Son 18 tura başlarken düzlükte iyi bir ivme yakalayan Toprak, ilk virajda Toprak'ı geride bıraktı ve  liderliğe yükseldi. Axel Bassani ise çok iyi bir yükselişe imza atarak üçüncü sıraya kadar çıktı. Bu noktada sıralama Toprak, Rea, Bassani, Redding ve Tom Sykes şeklinde oldu.

Ertesi tur Bassani de Rea'i geçti ve Toprak'ın ardına geldi. Bassani bu noktada pistteki en hızlı isimdi ve Toprak'ı geride bırakarak liderliği aldı. Kısa bir süre sonra Rea de Toprak'ı geçti.

Hızlanmaya başlayan Rea'in Bassani'yi geçmesi sadece birkaç viraj sürdü. Böylelikle İngiliz sürücü, liderliğe yükselmiş oldu.

Toprak, üçüncülüğe gerilese de, Rea'in arayı açıp gitmemesine adına  Bassani'ye atak denemesi yaptı ve rakibini geçerek ikinciliği aldı. Toprak, ikinciliği almasının ardından Rea'i sıkıştırmaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pist kurumaya başladıkça ve turlar giderek hızlanmaya başladı. Toprak, bitime 12 tur kala dışarı açılan Rea'i oldukça geç bir frenajla geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi.

Bir sonraki tur bu kez Toprak  hata yaptı ve liderliği Rea'e kaptırdı. Ancak ilk virajda bir kez daha İngiliz sürücüyü geride bıraktı. Toprak'la Rea'in mücadelesinden faydalanan Redding, son dokuz tura başlarken Rea'i geçti ve ikinciliği aldı.

Toprak için her şey iyi gidiyordu ancak son sekiz tura girildiğinde 15. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Toprak, motosikletinin üzerine kalsa da hem Redding hem de Rea kendisini geride bırakmış oldu.

Son beş tura girerken Rea, Redding'i güzel bir atakla geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Bu mücadeleden faydalanan Toprak da  öndeki ikiliyi yakalayıp, Redding'in ardına geldi.

Toprak son üç tura girerken Redding'i ilk virajda, oldukça geç bir frenajla geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi. Rea kazansa bile, ikinci sırada finiş görmek, Toprak için yeterli olacaktı.

Rea, yarışın kalan kısmında hata yapmayıp zafere ulaşsa da, Toprak ikinci sırada finiş gördü ve 2021 Dünya Superbike şampiyonu oldu.

Bu, Toprak'ın Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğu olurken, aynı zamanda ülkemize de bir ilki yaşatmış oldu.

Yamaha, 2012 Ben Spies'den sonra ilk Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanırken, Jonathan Rea'in 6 yıllık şampiyonluk serisi sona erdi.

Podyumu tamamlayan isim Ducati sürücüsü Redding oldu.

Andrea Locatelli, yarışın sonlarına doğru iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Bassani, sonları doğru tempo kaybetmesinin ardından beşinci olurken, Michael van der Mark altıncı ve Alvaro Bautista yedinci oldu.

İlk onu Chaz Davies, Leandro Mercado ve Tom Sykes tamamladı.

Sezonun son yarışı bugün TSi 10:00'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 -  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 20 0.670 0.670
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 2.155 2.155
4 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 7.644 7.644
5 Italy Axel Bassani Ducati 20 8.133 8.133
6 Netherlands Michael vanderMark BMW 20 9.809 9.809
7 Spain Alvaro Bautista Honda 20 13.949 13.949
8 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 14.059 14.059
9 Argentina Leandro Mercado Honda 20 22.907 22.907
10 United Kingdom Tom Sykes BMW 20 25.525 25.525
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 25.609 25.609
12 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 26.267 26.267
13 Spain Isaac Viñales Kawasaki 20 27.168 27.168
14 Italy Samuele Cavalieri Ducati 20 43.748 43.748
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 50.244 50.244
  France Christophe Ponsson Yamaha 1    
  Spain Tito Rabat Kawasaki 1    
  Oliver Konig Kawasaki 0    
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Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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