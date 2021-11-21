Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonu oldu!

Cumartesi günü yağan yoğun yağmur nedeniyle 1. yarış pazar gününe alınmış, Superpole yarışı ise iptal edilmişti.

Pazar günkü ilk yarışın başlamasına kısa bir süre kala yağmur yağmaya başladı ve bu yüzden start bir süre ertelendi. Yağmur 1. ve 4. sektörlerde yoğunken, diğer sektörler nispeten kuruydu.

Sürücülere pisti görmeleri adına bir tur atma şansı verildi ve sürücüler hangi lastikleri seçeceklerine karar verdiler.

Hem Toprak hem de Rea, yarışa kuru zemin lastiğiyle başlama kararı aldı.

Rea, startla birlikte liderliği temsilcimizden alırken, Scott Redding de yine temsilcimizi geçti ve ikinciliğe yükseldi. Toprak, bu iki isme geçilmesinin ardından ilk virajı üçüncü sırada döndü. Fakat birkaç viraj sonra Redding'in hatasını çok iyi değerlendiren Toprak, ikinciliğe çıktı.

Son 18 tura başlarken düzlükte iyi bir ivme yakalayan Toprak, ilk virajda Toprak'ı geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Axel Bassani ise çok iyi bir yükselişe imza atarak üçüncü sıraya kadar çıktı. Bu noktada sıralama Toprak, Rea, Bassani, Redding ve Tom Sykes şeklinde oldu.

Ertesi tur Bassani de Rea'i geçti ve Toprak'ın ardına geldi. Bassani bu noktada pistteki en hızlı isimdi ve Toprak'ı geride bırakarak liderliği aldı. Kısa bir süre sonra Rea de Toprak'ı geçti.

Hızlanmaya başlayan Rea'in Bassani'yi geçmesi sadece birkaç viraj sürdü. Böylelikle İngiliz sürücü, liderliğe yükselmiş oldu.

Toprak, üçüncülüğe gerilese de, Rea'in arayı açıp gitmemesine adına Bassani'ye atak denemesi yaptı ve rakibini geçerek ikinciliği aldı. Toprak, ikinciliği almasının ardından Rea'i sıkıştırmaya başladı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pist kurumaya başladıkça ve turlar giderek hızlanmaya başladı. Toprak, bitime 12 tur kala dışarı açılan Rea'i oldukça geç bir frenajla geride bıraktı ve ilk sıraya yükseldi.

Bir sonraki tur bu kez Toprak hata yaptı ve liderliği Rea'e kaptırdı. Ancak ilk virajda bir kez daha İngiliz sürücüyü geride bıraktı. Toprak'la Rea'in mücadelesinden faydalanan Redding, son dokuz tura başlarken Rea'i geçti ve ikinciliği aldı.

Toprak için her şey iyi gidiyordu ancak son sekiz tura girildiğinde 15. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve pist dışına çıktı. Toprak, motosikletinin üzerine kalsa da hem Redding hem de Rea kendisini geride bırakmış oldu.

Son beş tura girerken Rea, Redding'i güzel bir atakla geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Bu mücadeleden faydalanan Toprak da öndeki ikiliyi yakalayıp, Redding'in ardına geldi.

Toprak son üç tura girerken Redding'i ilk virajda, oldukça geç bir frenajla geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi. Rea kazansa bile, ikinci sırada finiş görmek, Toprak için yeterli olacaktı.

Rea, yarışın kalan kısmında hata yapmayıp zafere ulaşsa da, Toprak ikinci sırada finiş gördü ve 2021 Dünya Superbike şampiyonu oldu.

Bu, Toprak'ın Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluğu olurken, aynı zamanda ülkemize de bir ilki yaşatmış oldu.

Yamaha, 2012 Ben Spies'den sonra ilk Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanırken, Jonathan Rea'in 6 yıllık şampiyonluk serisi sona erdi.

Podyumu tamamlayan isim Ducati sürücüsü Redding oldu.

Andrea Locatelli, yarışın sonlarına doğru iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Bassani, sonları doğru tempo kaybetmesinin ardından beşinci olurken, Michael van der Mark altıncı ve Alvaro Bautista yedinci oldu.

İlk onu Chaz Davies, Leandro Mercado ve Tom Sykes tamamladı.

Sezonun son yarışı bugün TSi 10:00'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images