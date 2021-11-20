WSBK Endonezya: Toprak rahat şekilde pole pozisyonunda!

Cumartesi günü Mandalika Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde Rea'in 30 puan önünde ilk sırada yer alan Yamaha sürücüsü Toprak, 15 dakikalık Superpole sıralama turlarında en hızlı isim oldu.

Toprak ilk zaman turunda, 1:33.544 yaptı ve geçici olarak ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Jonathan Rea, kendisine 1:33.201 yaparak yanıt verdi.

Ancak Toprak, Endonezya'daki bu yeni pistte, çok iyi bir tempo yakaladı ve 1:32.877 yaparak 1:33'ün de altına indi. Kalan bölümde Toprak'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu Toprak'ın oldu.

Temsilcimiz,, Endonezya'da pole pozisyonu alan ilk isim olurken, son dört yarıştaki üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Toprak eğer bugün kazanır, Rea üçüncülük veya daha kötü bir sonuç alırsa, temsilcimiz şampiyonluğunu ilan edecek.

Rea, 1:32.201'lik turuyla, Toprak'ın 0.324 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, onu 0.055 saniye geriden Scott Redding takip etti.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, iyi bir performansla dördüncü olurken, Andrea Locatelli beşinci oldu.

Tom Sykes, BMW sürücüsü olarak katıldığı son sıralama turlarında altıncı sırada yer aldı.

İlk onu Axel Bassani, Alvaro Bautista, Michael van der Mark ve Leandro Mercado tamamladı.

Chaz Davies 11. olurken, Michael Ruben Rinaldi ancak 14. olabildi.

Sakatlıkları bulunan Alex Lowes ve Leon Haslam, sıralama turlarında yer almadı.

Sıralama turları sonucu: