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Önceki / WSBK Endonezya 2. antrenman: Toprak yine lider, Rea gelişim kaydetti
World Superbike / Mandalika Sıralama turları raporu

WSBK Endonezya: Toprak rahat şekilde pole pozisyonunda!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu Endonezya'da gerçekleştirilecek Dünya Superbiike sezonun final yarışları öncesinde kritik bir pole pozisyonu elde etti.

WSBK Endonezya: Toprak rahat şekilde pole pozisyonunda!

Cumartesi günü Mandalika Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek ilk yarış öncesinde Rea'in 30 puan önünde ilk sırada yer alan Yamaha sürücüsü  Toprak, 15 dakikalık Superpole sıralama turlarında en hızlı isim oldu.

Toprak ilk zaman turunda, 1:33.544 yaptı ve geçici olarak ilk sıraya yükseldi. Sonrasında Jonathan Rea, kendisine 1:33.201 yaparak yanıt verdi.

Ancak Toprak, Endonezya'daki bu yeni pistte, çok iyi bir tempo yakaladı ve 1:32.877 yaparak 1:33'ün de altına indi. Kalan bölümde Toprak'ın derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve pole pozisyonu Toprak'ın oldu.

Temsilcimiz,, Endonezya'da pole pozisyonu alan ilk isim olurken, son dört yarıştaki üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Toprak eğer bugün kazanır, Rea üçüncülük veya daha kötü bir sonuç alırsa, temsilcimiz şampiyonluğunu ilan edecek.

Rea, 1:32.201'lik turuyla, Toprak'ın 0.324 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, onu 0.055 saniye geriden Scott Redding takip etti.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff, iyi bir performansla dördüncü olurken, Andrea Locatelli beşinci oldu.

Tom Sykes, BMW sürücüsü olarak katıldığı son sıralama turlarında altıncı sırada yer aldı. 

İlk onu Axel Bassani, Alvaro Bautista, Michael van der Mark ve Leandro Mercado tamamladı.

Chaz Davies 11. olurken, Michael Ruben Rinaldi ancak 14. olabildi.

Sakatlıkları bulunan Alex Lowes ve Leon Haslam, sıralama turlarında yer almadı.

Sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 54 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'32.877  
2 1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'33.201 0.324
3 45 United Kingdom Scott Redding Ducati 1'33.256 0.379
4 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'33.545 0.668
5 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'33.588 0.711
6 66 United Kingdom Tom Sykes BMW 1'33.672 0.795
7 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'33.775 0.898
8 19 Spain Alvaro Bautista Honda 1'34.051 1.174
9 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'34.080 1.203
10 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'34.154 1.277
11 7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 1'34.427 1.550
12 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'34.431 1.554
13 32 Spain Isaac Viñales Kawasaki 1'34.438 1.561
14 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'34.499 1.622
15 76 Italy Samuele Cavalieri Ducati 1'34.577 1.700
16 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'34.660 1.783
17 53 Spain Tito Rabat Kawasaki 1'35.258 2.381
18 15 Oliver Konig Kawasaki 1'35.864 2.987
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