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World Superbike / Mandalika Antrenman raporu

WSBK Endonezya: Toprak ilk antrenmanı domine etti, Rea 11. oldu!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'nın Pertamina Mandalika Uluslararası Cadde Pisti'nde gerçekleştirilecek son yarış hafta sonu, 1. antrenman seansıyla başladı.

WSBK Endonezya: Toprak ilk antrenmanı domine etti, Rea 11. oldu!

Şampiyonun belirleneceği hafta sonu öncesinde Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu, ilk antrenman seansını domine etti ve en yakın rakibinin tam 1.5 sn önünde seansı ilk sırada tamamladı.

1:34.985 ile en hızlı tur zamanını kaydeden Toprak'ı 1.544 sn geriden Alex Lowes takip ederken onun arkasında Garrett Gerloff ve Scott Redding yer aldılar.

Isaac Viñales, 5. olarak iyi bir sonuç elde ederken Alvaro Bautista 6. oldu. Seans boyunca ilk 3 sırada yer alan Axel Bassani, son bölümde derecelerini iyileştiren sürücülerin ardından seansı 7. sırada tamamladı.

Şampiyonluğun diğer adayı, serinin efsanesi Jonathan Rea, seansı ancak 11. sırada tamamladı. Kawasaki ekibinin uzun süre motosiklet üzerinde çalışmasının ardından Rea, piste çok geç çıktı ve bu yüzden geride kaldı.

Seansta kaza yapan tek isim Oliver Konig oldu.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde Toprak, Rea'nın 30 puan farkla önünde şampiyonada lider durumda bulunuyor.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 18 1'34.985     163.352
2 United Kingdom Alex Lowes 18 1'36.529 1.544 1.544 160.739
3 United States Garrett Gerloff 18 1'36.585 1.600 0.056 160.646
4 United Kingdom Scott Redding 19 1'36.820 1.835 0.235 160.256
5 Spain Isaac Viñales 17 1'37.079 2.094 0.259 159.828
6 Spain Alvaro Bautista 14 1'37.084 2.099 0.005 159.820
7 Italy Axel Bassani 17 1'37.103 2.118 0.019 159.789
8 Netherlands Michael vanderMark 17 1'37.140 2.155 0.037 159.728
9 Italy Michael Ruben Rinaldi 18 1'37.180 2.195 0.040 159.662
10 Italy Andrea Locatelli 20 1'37.290 2.305 0.110 159.481
11 United Kingdom Jonathan Rea 10 1'37.386 2.401 0.096 159.324
12 United Kingdom Leon Haslam 14 1'37.423 2.438 0.037 159.264
13 United Kingdom Chaz Davies 18 1'37.481 2.496 0.058 159.169
14 Spain Tito Rabat 19 1'37.782 2.797 0.301 158.679
15 Italy Samuele Cavalieri 16 1'37.817 2.832 0.035 158.622
16 France Christophe Ponsson 18 1'37.884 2.899 0.067 158.514
17 United Kingdom Tom Sykes 13 1'38.067 3.082 0.183 158.218
18 Argentina Leandro Mercado 19 1'38.420 3.435 0.353 157.650
19 Japan Kohta Nozane 18 1'39.081 4.096 0.661 156.599
  Oliver Konig 7 1'43.220 8.235 4.139 150.319
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