WSBK Endonezya: Toprak ilk antrenmanı domine etti, Rea 11. oldu!

Şampiyonun belirleneceği hafta sonu öncesinde Türkiye'nin gururu Toprak Razgatlıoğlu, ilk antrenman seansını domine etti ve en yakın rakibinin tam 1.5 sn önünde seansı ilk sırada tamamladı.

1:34.985 ile en hızlı tur zamanını kaydeden Toprak'ı 1.544 sn geriden Alex Lowes takip ederken onun arkasında Garrett Gerloff ve Scott Redding yer aldılar.

Isaac Viñales, 5. olarak iyi bir sonuç elde ederken Alvaro Bautista 6. oldu. Seans boyunca ilk 3 sırada yer alan Axel Bassani, son bölümde derecelerini iyileştiren sürücülerin ardından seansı 7. sırada tamamladı.

Şampiyonluğun diğer adayı, serinin efsanesi Jonathan Rea, seansı ancak 11. sırada tamamladı. Kawasaki ekibinin uzun süre motosiklet üzerinde çalışmasının ardından Rea, piste çok geç çıktı ve bu yüzden geride kaldı.

Seansta kaza yapan tek isim Oliver Konig oldu.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde Toprak, Rea'nın 30 puan farkla önünde şampiyonada lider durumda bulunuyor.