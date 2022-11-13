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World Superbike / Mandalika Yarış raporu

WSBK Endonezya: Toprak 3'te 3 yaptı, Bautista şampiyon oldu!

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan ikinci yarış hafta sonu olan Endonezya'da 2. yarışı kazanan isim Toprak Razgatlıoğlu olurken, Ducati sürücüsü Alvaro Bautista 2. olarak 2022 Superbike şampiyonu oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
WSBK Endonezya: Toprak 3'te 3 yaptı, Bautista şampiyon oldu!
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Endonezya'da oldukça güçlü bir hafta sonu geçiren temsilcimiz Toprak, sıralamalarda çok üstün bir şekilde pole pozisyonunu kazanmasının ardından önce birinci yarışı, ardından bugünkü Superpole yarışını kazanmıştı. Toprak, hafta sonunun 2. ve son yarışını da kazanarak 3'te 3 yapmış oldu. Bu, Toprak'ın bu sezonki ve kariyerindeki 2. hat-trick oldu.

Toprak ayrıca bu hafta sonu aldığı zaferlerle Superbike kariyerindeki 32. yarış zaferine ulaştı.

Sezonun en başarılı ismi olan Alvaro Bautista'nın ikinci yarışta şampiyon olabilmesi için podyuma çıkması yeterli olacaktı. 37 yaşındaki Ducati sürücüsü, son yarışı 2. sırada tamamlayarak 2022 Dünya Superbike Şampiyonu oldu.

Böylece 2011'de Carlos Checa'dan sonra ilk defa bir Ducati sürücüsü Superbike şampiyonu oldu. Ducati, MotoGP'nin ardından Superbike'ta da şampiyon olarak iki ana seride şampiyonluğa ulaştı.

Bautista, yarışın tamamlanmasının ardından pist üstünde yaptığı kutlamalarda altın tulum ve kaska geçerek padoğa döndü.

Superpole yarışında galibiyet için Toprak'ı zorlayan Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea, 2. yarışta 3. olarak podyumu tamamladı. Uzun yıllar boyunca Superbike şampiyonu olarak öne çıkan Rea, geçen sene Toprak'ın şampiyonluğunu izlemesinin ardından bu sene de Bautista'nın şampiyonluğunu izledi.

Yarış sonundaki seremonide Toprak Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve bağımsız sürücüler şampiyonu Bassani, Bautista'yı kutladılar.

Superpole yarışında 3. olarak podyuma çıkan Locatelli 2. yarışta 4. olurken onu Bassani, Scott Redding ve Xavi Vierge takip ettiler.

2022 Superbike sezonu, Avustralya'da gerçekleştirilecek son yarışlarla tamamlanacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 0 -     25
2 Spain Alvaro Bautista 0 1.230     20
3 United Kingdom Jonathan Rea 0 2.825     16
4 Italy Andrea Locatelli 0 7.595     13
5 Italy Axel Bassani 0 8.205     11
6 United Kingdom Scott Redding 0 12.478     10
7 Spain Xavi Vierge 0 15.245     9
8 United States Garrett Gerloff 0 17.574     8
9 United Kingdom Alex Lowes 0 17.976     7
10 Italy Michael Ruben Rinaldi 0 19.698     6
11 Spain Xavi Fores 0 21.980     5
12 Netherlands Michael vanderMark 0 22.218     4
13 France Loris Baz 0 36.192     3
14 Malaysia Hafizh Syahrin 0 41.465     2
15 Czech Republic Oliver Konig 0 44.142     1
16 Ireland Eugene Laverty 0 45.600      
17 Argentina Leandro Mercado 0 50.490      
  Kyle Smith 0        
  Japan Kohta Nozane 0        
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