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World Superbike / Mandalika Yarış ayak raporu

WSBK Endonezya: Superpole yarışında da zafer Toprak'ın, Bautista podyum dışı

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'nın Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen sondan ikinci yarış hafta sonunda Superpole yarışında zafer yine temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Abdullah Çelik
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WSBK Endonezya: Superpole yarışında da zafer Toprak'ın, Bautista podyum dışı
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Mandalika'da Cumartesi günü gerçekleştirilen birinci yarışı domine ederek kazanan ve bugünkü Superpole yarışına ilk sıradan başlayan temsilcimiz, yarışın ilk turunda yerini korusa da sonradan Jonathan Rea'ya geçildi.

10 tur süren kısa yarışta Toprak, bir süre Rea'yı takip etti ancak yarışın bitmesine 5 tur varken yeniden liderliği ele geçirdi. Toprak o atağından sonra hızını yükseltti ve damalı bayrağa kadar kontrolü elinde tuttu.

Rea her ne kadar son turda Toprak'la farkı kapatmaya çalışsa da, Toprak yarım saniye farkla zafere ulaşmayı başardı.

Rea ikinci olurken bu yarışta podyumu tamamlayan isim Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli oldu.

Şampiyonada büyük farkla lider durumda bulunan Alvaro Bautista, bir ara podyum için Locatelli'yi zorlasa da geçip yerini korumayı başaramadı ve dördüncülükle yetinmek zorunda kaldı.

Axel Bassani, yarışı 5. sırada tamamlarken bağımsız sürücüler şampiyonluğunu ilan etti.

Bu yarışta alınan sonuçlarla Bautista 533 puana yükselirken, Toprak 462 puana yükseldi ve farkı 71 puana düşürdü. Bautista bu hafta sonunu 62 puan farkla kapatırsa Superbike şampiyonluğuna ulaşmış olacak. Bunun için Toprak'ın yarışta ne yaptığına bakmaksızın 2. yarışta podyuma çıkması yeterli olacak.

Endonezya'daki 2. yarış Türkiye saati ile 08:30'da başlayacak.

 

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