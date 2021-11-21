WSBK Endonezya: Sezonun son yarışında zafer Rea'in, Yamaha markalar şampiyonu oldu

Mandalika'da ikinci yarış, normalde TSi 10:00'da başlayacaktı ancak yarıştan kısa bir süre önce pisti sağanak yağmur vurdu ve uzun süre etkisini korudu.

Uzun incelemeler ve pist üstündeki su tahliyesi çalışmalarının ardından organizatörler, yarışı TSi 11:30'da başlatma kararı aldılar.

Yarışın sadece 12 tur üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilirken, pistin tamamı ıslak olduğu için tüm sürücüler yağmur lastikleriyle piste çıktılar.

Toprak çok iyi bir start almasının ardından ilk virajı lider dönmeyi başardı. Scott Redding ikinciliğe yükselirken, Jonathan Rea bir sıra gerileyerek üçüncü sıraya düştü.

Fakat Rea tur bitmeden hem Redding hem de Toprak'ı geçti ve ilk sırayı eline geçirdi.

Yakın geçen mücadelede Toprak, ertesi tur Rea'e iki kez atak denemesi yaptı ancak Rea her seferinde kendisine yanıt verdi. Bu ikili birbiriyle savaşırken fırsatı iyi değerlendiren Redding, Toprak'ı geride bıraktı ve ikinciliğe çıktı. Sonrasında da Rea'i geçti.

Redding'in liderliği de sadece bir tur sürdü çünkü Rea oldukça güzel bir atak yaparak Redding'i geride bıraktı.

Dördüncülük için çekişen Bassani ve Van der Mark, son virajda temas yaşadılar. Bu temasın ardından Bassani yerde kaldı ve yarışa veda etti. Böylelikle ön grupta sadece Rea, Redding, Toprak ve Van der Mark kaldı. Van der Mark, son sekiz tura girerken Toprak'ı geçti ve üçüncülüğü aldı. Bu noktada Redding de Rea'i geçti.

Rea bitime altı tur kala Redding'den liderliği alırken, Toprak ve Van der Mark yer değiştirmeye devam ettiler.

Redding, son tura girerken Rea'e start düzlüğünde atak yaptı ve liderliği eline geçirdi. Rea, 10. virajda Redding'e yanıt verdi ve liderliği tekrar aldı.

İkili 16. virajda tekrar karşı karşıya gelseler de Rea yerini korudu ve sezonun son yarışını kazandı. Rea bu sonuçla 112. zaferini almış oldu.

Redding, heyecan dolu yarışı ikinci sırada tamamladı ve böylelikle Ducati'ye podyumla veda etmiş oldu.

Podyumun son basamağı için verilen savaşı BMW sürücüsü Van der Mark kazandı ve o da sezonu podyumla kapattı.

İlk yarışta ikinci olarak 2021 Dünya Superbike şampiyonluğunu elde eden Toprak, ıslak zeminde galibiyet mücadelesinde yer alamadı. Uzun süre üçüncülük için savaşan Toprak, Van der Mark'ın gerisinde dördüncü oldu.

Bu sonuçla Yamaha, markalar klasmanında da şampiyonluğa ulaştı.

Tom Sykes, BMW ile katıldığı son Dünya Superbike yarışını beşinci sırada tamamlarken, Garrett Gerloff altıncı oldu ve bağımsız sürücülerde şampiyonluğa ulaştı.

Kohta Nozane dokuz sıra birden kazandığı yarışı yedinci sırada bitirirken, Andrea Locatelli sekizinci ve Isaac Vinales dokuzuncu oldu.

İlk onu Honda ile son yarışına çıkan Alvaro Bautista tamamladı.

Chaz Davies, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki veda yarışını 12. sırada tamamladı.

Yarış sonucu: