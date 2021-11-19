WSBK Endonezya 2. antrenman: Toprak yine lider, Rea gelişim kaydetti

Yamaha'nın fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Mandalika'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike antrenman seansında en hızlı zamanı yakalamayı başardı. Şampiyona liderinin bu turu, Kawasaki'dan Jonathan Rea'den 0.1 saniye daha iyiydi.

İlk antrenman seansına kıyasla asfalt sıcaklığı biraz daha arttı ve 54 dereceye kadar yükseldi.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, ikinci antrenman seansına umut verici bir başlangıç yaptı ve daha ilk turlarında 1:34'lere yaklaştı. Başlangıçta 1:35.167 yapan Lowes, daha sonra 1:35.133 yaptı.

Yaklaşık 10 dakika sonra ikinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybeden Lowes, yerde kaldı. Motosikleti bu olayda hasar görmedi ve Lowes seansa kaldığı yerden devam etti.

Kısa bir süre sonra Kawasaki'den Rea zirveye çıksa da, Toprak peş peşe hızlı turlar atarak zirveye çıktı.

Temsilcimizin turu 1:34.815 olurken, bu tur ilk seanstaki derecesinden 0.170 saniye daha iyiydi. Toprak daha sonra bu dereceyi 1:34.651'e ve ardından da 1:34.230'a çekti. Toprak daha sonra uzun sürüşlere odaklandı ve yakaladığı tempo epey etkileyiciydi. Bu, hızının sadece tek turda iyi olmadığını göstermiş oldu.

Son anlarda bazı sürücüler derecesini geliştirse de, Toprak'ın 1:34.230'luk derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve temsilcimiz günü lider kapattı.

Dünya şampiyonu Rea, ilk seansta göre önemli bir gelişim kaydetmesinin ardından 0.174 saniye geride ikinci oldu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff sadece 0.225 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Honda sürücüsü Alvaro Bautista ve Ducati'den Scott Redding ilk beşi tamamladı.

Leon Haslam'ın (Honda) altını olduğu seansta Alex Lowes (Kawasaki) yedinci, Andrea Locatelli (Yamaha) sekizinci, Michael van der Mark (BMW) dokuzuncu ve Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) 10. oldu.

Sakatlıktan dönen Tom Sykes (BMW) 13. olurken, bu hafta sonu son WSBK yarışına çıkan Chaz Davies (GoEleven-Ducati) 15. oldu.

Seans sonucu: