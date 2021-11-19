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World Superbike Son dakika

WSBK Endonezya 2. antrenman: Toprak yine lider, Rea gelişim kaydetti

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında en hızlı isim oldu.

WSBK Endonezya 2. antrenman: Toprak yine lider, Rea gelişim kaydetti

Yamaha'nın fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Mandalika'da gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike antrenman seansında en hızlı zamanı yakalamayı başardı. Şampiyona liderinin bu turu, Kawasaki'dan Jonathan Rea'den 0.1 saniye daha iyiydi.

İlk antrenman seansına kıyasla asfalt sıcaklığı biraz daha arttı ve 54 dereceye kadar yükseldi.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes, ikinci antrenman seansına umut verici bir başlangıç yaptı ve daha ilk turlarında 1:34'lere yaklaştı. Başlangıçta 1:35.167 yapan Lowes, daha sonra 1:35.133 yaptı.

Yaklaşık 10 dakika sonra ikinci virajda motosikletinin kontrolünü kaybeden Lowes, yerde kaldı. Motosikleti bu olayda hasar görmedi ve Lowes seansa kaldığı yerden devam etti.

Kısa bir süre sonra Kawasaki'den Rea zirveye çıksa da, Toprak peş peşe hızlı turlar atarak zirveye çıktı.

Temsilcimizin turu 1:34.815 olurken, bu tur ilk seanstaki derecesinden 0.170 saniye daha iyiydi. Toprak daha sonra bu dereceyi 1:34.651'e ve ardından da 1:34.230'a çekti. Toprak daha sonra uzun sürüşlere odaklandı ve yakaladığı tempo epey etkileyiciydi. Bu, hızının sadece tek turda iyi olmadığını göstermiş oldu.

Son anlarda bazı sürücüler derecesini geliştirse de, Toprak'ın 1:34.230'luk derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve temsilcimiz günü lider kapattı.

Dünya şampiyonu Rea, ilk seansta göre önemli bir gelişim kaydetmesinin ardından 0.174 saniye geride ikinci oldu.

GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff sadece 0.225 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Honda sürücüsü Alvaro Bautista ve Ducati'den Scott Redding ilk beşi tamamladı.

Leon Haslam'ın (Honda) altını olduğu seansta Alex Lowes (Kawasaki) yedinci, Andrea Locatelli (Yamaha) sekizinci, Michael van der Mark (BMW) dokuzuncu ve Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) 10. oldu.

Sakatlıktan dönen Tom Sykes (BMW) 13. olurken, bu hafta sonu son WSBK yarışına çıkan Chaz Davies (GoEleven-Ducati) 15. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 22 1'34.230  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 22 1'34.404 0.174
3 United States Garrett Gerloff Yamaha 21 1'34.455 0.225
4 Spain Alvaro Bautista Honda 18 1'34.460 0.230
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 22 1'34.579 0.349
6 United Kingdom Leon Haslam Honda 14 1'34.601 0.371
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 1'34.758 0.528
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 19 1'34.877 0.647
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 12 1'34.938 0.708
10 Italy Axel Bassani Ducati 15 1'34.954 0.724
11 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 19 1'34.957 0.727
12 Spain Isaac Viñales Kawasaki 15 1'34.972 0.742
13 United Kingdom Tom Sykes BMW 15 1'35.411 1.181
14 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 1'35.416 1.186
15 United Kingdom Chaz Davies Ducati 19 1'35.436 1.206
16 Argentina Leandro Mercado Honda 18 1'35.591 1.361
17 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'35.637 1.407
18 Spain Tito Rabat Kawasaki 23 1'35.850 1.620
19 Italy Samuele Cavalieri Ducati 20 1'35.936 1.706
20 Oliver Konig Kawasaki 18 1'38.922 4.692
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