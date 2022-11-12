WSBK Endonezya: 1. yarışta zafer baştan sona lider giden Toprak Razgatlıoğlu'nun!

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Bu sabah gerçekleştirilen sıralamalarda tur rekoruyla pole pozisyonunu kazanan Toprak, bu sayede yarışa ilk sıradan başladı.

Mandalika'da oldukça güçlü olan temsilcimiz, yarışta diğer sürücüler için ulaşılamaz seviyedeydi ve en yakın rakibinin 4 sn önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Daha önce Dünya Superbike Şampiyonası'nın 800. yarışında zafere ulaşan temsilcimiz, böylece serinin 900. yarışında da kazanan isim oldu.

Pist üstünde Jonathan Rea'yı geçen Alvaro Bautista 2. olurken podyumu tamamlayan isim Rea oldu. Böylece Toprak, Bautista ve Rea, 25. kez aynı anda podyumda yer aldılar.

Toprak, pole pozisyonundan başladığı 21 turluk Mandalika yarışında damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Temsilcimiz ilk viraja lider girerken takım arkadaşı Andrea Locatelli, Rea'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Rea, 2. turda Locatelli'yi geçerek 2. sıraya yükselirken, 5. sıradan yarışa başlayan Bautista 3. turda Locatelli'yi geçti ve 3. sıraya yükseldi.

Diğerleri arka tarafta mücadele ederken, Toprak yarışın başından itibaren fark açmayı başardı. Yarışın 13. turundayken Toprak, 7. virajda pist dışına taşınca ikinci sıradaki Rea farkı 1 saniyeye kadar düşürmüş oldu. Ancak yarışın kalan bölümünde Toprak yeniden farkı açmayı başardı ve 4.3 sn farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Toprak, bugünkü galibiyeti ile Superbike'taki 28. yarış zaferini elde ederken Yamaha'nın en çok kazanan sürücüsü oldu.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Bautista'nın burada şampiyon olma umudu bulunuyor ancak Toprak,bu galibiyeti sayesinde farkı 5 puan da olsa kapatıp az da olsa şampiyonluk umudunu sürdürmüş oldu. Şu anda ikili arasında 77 puan fark var ve matematiksel olarak Toprak'ın şansı devam ediyor ancak bir sorun yaşamadığı takdirde Bautista'nın Pazar günü şampiyonluğu kazanması büyük bir ihtimal gibi duruyor.

Superbike'taki 240. podyumunu alan Rea, matematiksel olarak bugünkü yarış itibariyle şampiyonluk şansını kaybetmiş oldu.

Mandalika'da dördüncülük için Locatelli ile Michael Ruben Rinaldi arasında sıkı bir mücadele vardı. Bu mücadelede kazanan isim Locatelli oldu. Onların arkasında Honda adına yarışan tek isim Xavi Vierge 6. olurken Garrett Gerloff 7. oldu.