Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda! Sonraki / Supersport Endonezya: Aegerter 2. kez şampiyon, Tuuli kazandı, Can podyuma çıktı
World Superbike / Mandalika Yarış raporu

WSBK Endonezya: 1. yarışta zafer baştan sona lider giden Toprak Razgatlıoğlu'nun!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan ikinci hafta sonunun gerçekleştirildiği Endonezya'da ilk yarışı kazanarak şampiyonluk umudunu sürdürdü.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
WSBK Endonezya: 1. yarışta zafer baştan sona lider giden Toprak Razgatlıoğlu'nun!
Haberi dinle

Bu sabah gerçekleştirilen sıralamalarda tur rekoruyla pole pozisyonunu kazanan Toprak, bu sayede yarışa ilk sıradan başladı.

Mandalika'da oldukça güçlü olan temsilcimiz, yarışta diğer sürücüler için ulaşılamaz seviyedeydi ve en yakın rakibinin 4 sn önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Daha önce Dünya Superbike Şampiyonası'nın 800. yarışında zafere ulaşan temsilcimiz, böylece serinin 900. yarışında da kazanan isim oldu.

Pist üstünde Jonathan Rea'yı geçen Alvaro Bautista 2. olurken podyumu tamamlayan isim Rea oldu. Böylece Toprak, Bautista ve Rea, 25. kez aynı anda podyumda yer aldılar.

Toprak, pole pozisyonundan başladığı 21 turluk Mandalika yarışında damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Temsilcimiz ilk viraja lider girerken takım arkadaşı Andrea Locatelli, Rea'yı geçerek ikinci sıraya yükseldi. Rea, 2. turda Locatelli'yi geçerek 2. sıraya yükselirken, 5. sıradan yarışa başlayan Bautista 3. turda Locatelli'yi geçti ve 3. sıraya yükseldi.

Diğerleri arka tarafta mücadele ederken, Toprak yarışın başından itibaren fark açmayı başardı. Yarışın 13. turundayken Toprak, 7. virajda pist dışına taşınca ikinci sıradaki Rea farkı 1 saniyeye kadar düşürmüş oldu. Ancak yarışın kalan bölümünde Toprak yeniden farkı açmayı başardı ve 4.3 sn farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Toprak, bugünkü galibiyeti ile Superbike'taki 28. yarış zaferini elde ederken Yamaha'nın en çok kazanan sürücüsü oldu.

 

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Bautista'nın burada şampiyon olma umudu bulunuyor ancak Toprak,bu galibiyeti sayesinde farkı 5 puan da olsa kapatıp az da olsa şampiyonluk umudunu sürdürmüş oldu. Şu anda ikili arasında 77 puan fark var ve matematiksel olarak Toprak'ın şansı devam ediyor ancak bir sorun yaşamadığı takdirde Bautista'nın Pazar günü şampiyonluğu kazanması büyük bir ihtimal gibi duruyor.

Superbike'taki 240. podyumunu alan Rea, matematiksel olarak bugünkü yarış itibariyle şampiyonluk şansını kaybetmiş oldu.

Mandalika'da dördüncülük için Locatelli ile Michael Ruben Rinaldi arasında sıkı bir mücadele vardı. Bu mücadelede kazanan isim Locatelli oldu. Onların arkasında Honda adına yarışan tek isim Xavi Vierge 6. olurken Garrett Gerloff 7. oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 21 32'47.209     25
2 Spain Alvaro Bautista 21 32'51.533 4.324 4.324 20
3 United Kingdom Jonathan Rea 21 32'59.064 11.855 7.531 16
4 Italy Andrea Locatelli 21 33'07.163 19.954 8.099 13
5 Italy Michael Ruben Rinaldi 21 33'11.201 23.992 4.038 11
6 Spain Xavi Vierge 21 33'14.323 27.114 3.122 10
7 United States Garrett Gerloff 21 33'14.985 27.776 0.662 9
8 Italy Axel Bassani 21 33'18.224 31.015 3.239 8
9 United Kingdom Alex Lowes 21 33'18.572 31.363 0.348 7
10 France Loris Baz 21 33'27.018 39.809 8.446 6
11 Spain Xavi Fores 21 33'27.104 39.895 0.086 5
12 United Kingdom Scott Redding 21 33'43.526 56.317 16.422 4
13 Malaysia Hafizh Syahrin 21 33'47.827 1'00.618 4.301 3
14 Ireland Eugene Laverty 21 33'51.456 1'04.247 3.629 2
15 Japan Kohta Nozane 21 33'52.451 1'05.242 0.995 1
16 Czech Republic Oliver Konig 21 33'53.747 1'06.538 1.296  
  Netherlands Michael vanderMark 17 4 Laps      
  Kyle Smith 12 9 Laps      
  Argentina Leandro Mercado 11 10 Laps      
  Germany Philipp Oettli 10 11 Laps      
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda!
Önceki haber

WSBK Endonezya: Toprak tur rekoruyla, bir saniye farkla pole pozisyonunda!
Sonraki haber

Supersport Endonezya: Aegerter 2. kez şampiyon, Tuuli kazandı, Can podyuma çıktı

Supersport Endonezya: Aegerter 2. kez şampiyon, Tuuli kazandı, Can podyuma çıktı
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2. São Paulo GP
Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş São Paulo GP
Formula 1

Magnussen, pole pozisyonunu erkenden kutlayarak uğursuzluk getirmek istememiş

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli" São Paulo GP
Formula 1

Hill: "Leclerc de yaşananlar nedeniyle sorumluluğu üstlenmeli"

Son Haberler

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı
WRC WRC

Toyota, Japonya Rallisi'nde Rally2 konsept aracını tanıttı

Toyota, Japonya Rallisi hafta sonunda gelecekte mücadeleye çıkarmayı planladığı yeni Rally2 konsept aracını tanıttı.

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak
Formula 1 Formula 1

Red Bull programına katılan Enzo Fittipaldi Carlin'de yarışacak

Enzo Fittipaldi, Red Bull Junior takımına dahil oldu. Brezilyalı pilot bu kapsamda 2023'te F2'deki ikinci tam sezonunda Carlin'de mücadele edecek.

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.
Formula 1 Formula 1

Brezilya GP: 2. antrenmanın lideri Ocon, Perez 2.

2022 Brezilya GP öncesinde gerçekleştirilen ikinci ve son antrenman seansında lider Alpine pilotu Esteban Ocon oldu.

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 2. antrenman seansı

2022 Brezilya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.