Kayıt Ol
Önceki / WSBK Donington 2. antrenman: Yağmurdan dolayı kombine dereceler değişmedi, Rea günü zirvede tamamladı Sonraki / WSBK Donington 1. yarış: Müthiş mücadeleyi Bautista kazandı, Toprak ikinci
World Superbike / Donington Sıralama turları raporu

WSBK Donington: Rea 2023'teki ilk pole'ünü aldı, Bautista kaza yaptı, Toprak dördüncü

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Donnington hafta sonunda pole pozisyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'ya gitti. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı dördüncü sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jonathan Rea, Kawasaki Yarış Takımı WSBK

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donington'a geldi. 

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonunda sıralama turları büyük heyecana sahip oldu. 

Dün gördüğümüz yağmur Donnington Park'tan sonunda ayrıldı ve düne kıyasla daha kuru koşullar altında gerçekleştirilen seansta pole pozisyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nin oldu.

Donington'daki soğuk koşullarda daha da canlanan Kawasaki motosikletiyle güçlü bir tur atan İngiliz sürücü, 1:26.041'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve ilk sırayı aldı. 

Son dakikalarda 8. virajda kaza yapan Alvaro Bautista sadece 0.068 saniye geride ikinci olurken, Danilo Petrucci ilk çizgiyi tamamladı. 

 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı dördüncü sırada tamamladı. Donington Park temsilcimizin en başarılı pistlerinden olsa da kendisinin hâlâ burada pole pozisyonu bulunmuyor. 

Hafta içerisinde Kawasaki ile kontratını uzattığını açıklayan Alex Lowes beşinci olurken, Dominique Aegerter ikinci çizgiyi tamamladı. 

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli seans içerisinde birkaç kez dışarı taşsa da yedinci sırayı almayı başardı. Tom Skyes ise sekizinciydi. 

Diğer fabrika Ducati'de Michael Ruben Rinaldi de tıpkı takım arkadaşı Bautista gibi kaza yaptı ama İtalyan sürücü seansa devam ederek 9. oldu. 

WSBK Donnington hafta sonunda 1. yarış, bugün TSi 16.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 8 1'26.041     168.324
2 Spain Alvaro Bautista 6 1'26.109 0.068 0.068 168.191
3 Italy Danilo Petrucci 7 1'26.205 0.164 0.096 168.004
4 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 8 1'26.410 0.369 0.205 167.605
5 United Kingdom Alex Lowes 7 1'26.422 0.381 0.012 167.582
6 Switzerland Dominique Aegerter 8 1'26.502 0.461 0.080 167.427
7 Italy Andrea Locatelli 8 1'26.510 0.469 0.008 167.411
8 United Kingdom Tom Sykes 6 1'26.524 0.483 0.014 167.384
9 Italy Michael Ruben Rinaldi 7 1'26.564 0.523 0.040 167.307
10 United States Garrett Gerloff 8 1'26.648 0.607 0.084 167.145
11 Germany Philipp Oettli 8 1'26.729 0.688 0.081 166.989
12 United Kingdom Scott Redding 7 1'26.742 0.701 0.013 166.964
13 Spain Iker Lecuona 8 1'27.190 1.149 0.448 166.106
14 Italy Axel Bassani 8 1'27.258 1.217 0.068 165.976
15 France Loris Baz 6 1'27.305 1.264 0.047 165.887
16 Bradley Ray 6 1'27.500 1.459 0.195 165.517
17 Spain Xavi Vierge 8 1'27.579 1.538 0.079 165.368
18 Australia Remy Gardner 6 1'27.608 1.567 0.029 165.313
19 Spain Tito Rabat 8 1'28.096 2.055 0.488 164.397
20 Malaysia Hafizh Syahrin 8 1'28.444 2.403 0.348 163.751
21 Spain Isaac Viñales 8 1'28.763 2.722 0.319 163.162
22 Italy Lorenzo Baldassari 6 1'28.791 2.750 0.028 163.111
23 Brazil Eric Granado 7 1'29.859 3.818 1.068 161.172
  Czech Republic Oliver Konig 0        
Tüm sonuçları görüntüle

 

paylaşım
yorumlar

WSBK Donington 2. antrenman: Yağmurdan dolayı kombine dereceler değişmedi, Rea günü zirvede tamamladı

WSBK Donington 1. yarış: Müthiş mücadeleyi Bautista kazandı, Toprak ikinci
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

World Superbike
Donington

WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda! WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

Formula 1
Avusturya GP

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci 2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

Son Haberler

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik" Alonso: "Bu hafta sonu istediğimiz seviyede değildik"

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım" Sainz: "Çok iyi bir performans göstermeme rağmen hayal kırıklığına uğradım"

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün" Horner: "Bu yıl tüm yarışları kazanmamız mümkün"

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

F1 Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol