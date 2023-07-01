WSBK Donington: Rea 2023'teki ilk pole'ünü aldı, Bautista kaza yaptı, Toprak dördüncü
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Donnington hafta sonunda pole pozisyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'ya gitti. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı dördüncü sırada tamamladı.
Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donington'a geldi.
Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonunda sıralama turları büyük heyecana sahip oldu.
Dün gördüğümüz yağmur Donnington Park'tan sonunda ayrıldı ve düne kıyasla daha kuru koşullar altında gerçekleştirilen seansta pole pozisyonu Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'nin oldu.
Donington'daki soğuk koşullarda daha da canlanan Kawasaki motosikletiyle güçlü bir tur atan İngiliz sürücü, 1:26.041'lik derecesiyle tur rekorunu kırdı ve ilk sırayı aldı.
Son dakikalarda 8. virajda kaza yapan Alvaro Bautista sadece 0.068 saniye geride ikinci olurken, Danilo Petrucci ilk çizgiyi tamamladı.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise seansı dördüncü sırada tamamladı. Donington Park temsilcimizin en başarılı pistlerinden olsa da kendisinin hâlâ burada pole pozisyonu bulunmuyor.
Hafta içerisinde Kawasaki ile kontratını uzattığını açıklayan Alex Lowes beşinci olurken, Dominique Aegerter ikinci çizgiyi tamamladı.
Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli seans içerisinde birkaç kez dışarı taşsa da yedinci sırayı almayı başardı. Tom Skyes ise sekizinciydi.
Diğer fabrika Ducati'de Michael Ruben Rinaldi de tıpkı takım arkadaşı Bautista gibi kaza yaptı ama İtalyan sürücü seansa devam ederek 9. oldu.
WSBK Donnington hafta sonunda 1. yarış, bugün TSi 16.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jonathan Rea
|8
|1'26.041
|168.324
|2
|Alvaro Bautista
|6
|1'26.109
|0.068
|0.068
|168.191
|3
|Danilo Petrucci
|7
|1'26.205
|0.164
|0.096
|168.004
|4
|Toprak Razgatlıoğlu
|8
|1'26.410
|0.369
|0.205
|167.605
|5
|Alex Lowes
|7
|1'26.422
|0.381
|0.012
|167.582
|6
|Dominique Aegerter
|8
|1'26.502
|0.461
|0.080
|167.427
|7
|Andrea Locatelli
|8
|1'26.510
|0.469
|0.008
|167.411
|8
|Tom Sykes
|6
|1'26.524
|0.483
|0.014
|167.384
|9
|Michael Ruben Rinaldi
|7
|1'26.564
|0.523
|0.040
|167.307
|10
|Garrett Gerloff
|8
|1'26.648
|0.607
|0.084
|167.145
|11
|Philipp Oettli
|8
|1'26.729
|0.688
|0.081
|166.989
|12
|Scott Redding
|7
|1'26.742
|0.701
|0.013
|166.964
|13
|Iker Lecuona
|8
|1'27.190
|1.149
|0.448
|166.106
|14
|Axel Bassani
|8
|1'27.258
|1.217
|0.068
|165.976
|15
|Loris Baz
|6
|1'27.305
|1.264
|0.047
|165.887
|16
|Bradley Ray
|6
|1'27.500
|1.459
|0.195
|165.517
|17
|Xavi Vierge
|8
|1'27.579
|1.538
|0.079
|165.368
|18
|Remy Gardner
|6
|1'27.608
|1.567
|0.029
|165.313
|19
|Tito Rabat
|8
|1'28.096
|2.055
|0.488
|164.397
|20
|Hafizh Syahrin
|8
|1'28.444
|2.403
|0.348
|163.751
|21
|Isaac Viñales
|8
|1'28.763
|2.722
|0.319
|163.162
|22
|Lorenzo Baldassari
|6
|1'28.791
|2.750
|0.028
|163.111
|23
|Eric Granado
|7
|1'29.859
|3.818
|1.068
|161.172
|Oliver Konig
|0
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