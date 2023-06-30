WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donnington'a geldi.

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı.

Hafta sonunun ilk seansında takımları klasik Britanya havası karşıladı: Seans kuru zeminde başlasa da kısa süre sonra yağmur bayraklarını gördük. Bitime 20 dakika kala yağmur şiddetini artırdı.

Yine de pist seans bitene kadar kurudu ve kuru zeminde birkaç atak turu görebildik. Aragon'daki testten mutlu ayrılan ve sıcak havada yaşadıkları sorunlara çözümler bulmaya çalışan Kawasaki'de Rea, seansın en hızlı derecesini kaydetti.

Kendi evinde yarışan İngiliz sürücü, seansın ilk dakikalarında ufak bir mekanik sorun yaşadı ama pistin kuruduğu son bölümde turunu atarak 1:27.627 ile zirveyi aldı.

Yamaha'da Toprak da oldukça güçlü bir görüntü çizdi ve 1:27.679 ile Rea'nin sadece 0.052 geride ikinci oldu.

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Phillip Oettl üçüncü sırayı alırken, Kawasaki ile sözleşme uzattığını duyuran Alex Lowes dördüncüydü.

Misano yarışından sonraki arada MotoGP testine çıkan şampiyona lideri Alvaro Bautista ise ilk 5'i tamamladı.

1. antrenman sonucu: