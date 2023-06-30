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World Superbike / Donington Antrenman raporu

WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Donnington hafta sonunda 1. antrenman seansının en hızlı derecesi Jonathan Rea geldi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
rea donnington

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donnington'a geldi. 

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı. 

Hafta sonunun ilk seansında takımları klasik Britanya havası karşıladı: Seans kuru zeminde başlasa da kısa süre sonra yağmur bayraklarını gördük. Bitime 20 dakika kala yağmur şiddetini artırdı. 

Yine de pist seans bitene kadar kurudu ve kuru zeminde birkaç atak turu görebildik. Aragon'daki testten mutlu ayrılan ve sıcak havada yaşadıkları sorunlara çözümler bulmaya çalışan Kawasaki'de Rea, seansın en hızlı derecesini kaydetti. 

Kendi evinde yarışan İngiliz sürücü, seansın ilk dakikalarında ufak bir mekanik sorun yaşadı ama pistin kuruduğu son bölümde turunu atarak 1:27.627 ile zirveyi aldı. 

Yamaha'da Toprak da oldukça güçlü bir görüntü çizdi ve 1:27.679 ile Rea'nin sadece 0.052 geride ikinci oldu.

Ayrıca göz atın:
 

Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Phillip Oettl üçüncü sırayı alırken, Kawasaki ile sözleşme uzattığını duyuran Alex Lowes dördüncüydü. 

Misano yarışından sonraki arada MotoGP testine çıkan şampiyona lideri Alvaro Bautista ise ilk 5'i tamamladı. 

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1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Jonathan Rea 11 1'27.627     165.277
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 16 1'27.679 0.052 0.052 165.179
3 Germany Philipp Oettli 16 1'27.757 0.130 0.078 165.032
4 United Kingdom Alex Lowes 14 1'27.857 0.230 0.100 164.845
5 Bradley Ray 15 1'28.057 0.430 0.200 164.470
6 United Kingdom Tom Sykes 12 1'28.108 0.481 0.051 164.375
7 Spain Alvaro Bautista 16 1'28.143 0.516 0.035 164.310
8 Italy Michael Ruben Rinaldi 15 1'28.552 0.925 0.409 163.551
9 Italy Andrea Locatelli 16 1'28.571 0.944 0.019 163.516
10 Spain Iker Lecuona 16 1'28.633 1.006 0.062 163.401
11 United States Garrett Gerloff 16 1'28.637 1.010 0.004 163.394
12 United Kingdom Scott Redding 16 1'28.740 1.113 0.103 163.204
13 Italy Danilo Petrucci 13 1'28.776 1.149 0.036 163.138
14 Italy Axel Bassani 15 1'28.796 1.169 0.020 163.101
15 France Loris Baz 15 1'28.927 1.300 0.131 162.861
16 Australia Remy Gardner 11 1'29.149 1.522 0.222 162.456
17 Spain Xavi Vierge 16 1'29.671 2.044 0.522 161.510
18 Switzerland Dominique Aegerter 17 1'30.041 2.414 0.370 160.846
19 Spain Isaac Viñales 13 1'30.124 2.497 0.083 160.698
20 Italy Lorenzo Baldassari 16 1'30.289 2.662 0.165 160.404
21 Spain Tito Rabat 17 1'30.686 3.059 0.397 159.702
22 Malaysia Hafizh Syahrin 15 1'30.848 3.221 0.162 159.417
23 Brazil Eric Granado 15 1'31.166 3.539 0.318 158.861
24 Czech Republic Oliver Konig 13 1'31.176 3.549 0.010 158.844
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Toprak, BMW eleştirileri hakkında: "Yamaha da 12 yıldır şampiyon olamıyordu"

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