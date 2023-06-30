WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında
2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Donnington hafta sonunda 1. antrenman seansının en hızlı derecesi Jonathan Rea geldi.
Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donnington'a geldi.
Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı.
Hafta sonunun ilk seansında takımları klasik Britanya havası karşıladı: Seans kuru zeminde başlasa da kısa süre sonra yağmur bayraklarını gördük. Bitime 20 dakika kala yağmur şiddetini artırdı.
Yine de pist seans bitene kadar kurudu ve kuru zeminde birkaç atak turu görebildik. Aragon'daki testten mutlu ayrılan ve sıcak havada yaşadıkları sorunlara çözümler bulmaya çalışan Kawasaki'de Rea, seansın en hızlı derecesini kaydetti.
Kendi evinde yarışan İngiliz sürücü, seansın ilk dakikalarında ufak bir mekanik sorun yaşadı ama pistin kuruduğu son bölümde turunu atarak 1:27.627 ile zirveyi aldı.
Yamaha'da Toprak da oldukça güçlü bir görüntü çizdi ve 1:27.679 ile Rea'nin sadece 0.052 geride ikinci oldu.
Seansın büyük çoğunluğunu lider götüren Phillip Oettl üçüncü sırayı alırken, Kawasaki ile sözleşme uzattığını duyuran Alex Lowes dördüncüydü.
Misano yarışından sonraki arada MotoGP testine çıkan şampiyona lideri Alvaro Bautista ise ilk 5'i tamamladı.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Jonathan Rea
|11
|1'27.627
|165.277
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|16
|1'27.679
|0.052
|0.052
|165.179
|3
|Philipp Oettli
|16
|1'27.757
|0.130
|0.078
|165.032
|4
|Alex Lowes
|14
|1'27.857
|0.230
|0.100
|164.845
|5
|Bradley Ray
|15
|1'28.057
|0.430
|0.200
|164.470
|6
|Tom Sykes
|12
|1'28.108
|0.481
|0.051
|164.375
|7
|Alvaro Bautista
|16
|1'28.143
|0.516
|0.035
|164.310
|8
|Michael Ruben Rinaldi
|15
|1'28.552
|0.925
|0.409
|163.551
|9
|Andrea Locatelli
|16
|1'28.571
|0.944
|0.019
|163.516
|10
|Iker Lecuona
|16
|1'28.633
|1.006
|0.062
|163.401
|11
|Garrett Gerloff
|16
|1'28.637
|1.010
|0.004
|163.394
|12
|Scott Redding
|16
|1'28.740
|1.113
|0.103
|163.204
|13
|Danilo Petrucci
|13
|1'28.776
|1.149
|0.036
|163.138
|14
|Axel Bassani
|15
|1'28.796
|1.169
|0.020
|163.101
|15
|Loris Baz
|15
|1'28.927
|1.300
|0.131
|162.861
|16
|Remy Gardner
|11
|1'29.149
|1.522
|0.222
|162.456
|17
|Xavi Vierge
|16
|1'29.671
|2.044
|0.522
|161.510
|18
|Dominique Aegerter
|17
|1'30.041
|2.414
|0.370
|160.846
|19
|Isaac Viñales
|13
|1'30.124
|2.497
|0.083
|160.698
|20
|Lorenzo Baldassari
|16
|1'30.289
|2.662
|0.165
|160.404
|21
|Tito Rabat
|17
|1'30.686
|3.059
|0.397
|159.702
|22
|Hafizh Syahrin
|15
|1'30.848
|3.221
|0.162
|159.417
|23
|Eric Granado
|15
|1'31.166
|3.539
|0.318
|158.861
|24
|Oliver Konig
|13
|1'31.176
|3.549
|0.010
|158.844
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