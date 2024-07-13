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Sıralama turları raporu
World Superbike Donington

WSBK Donington: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bautista 12. oldu!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bugün Donington'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Donington Park'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu mükemmel bir performans sergiledi.

Antrenman seanslarında güçlü sürüşüyle ön plana çıkan Toprak, sıralama turlarının henüz ilk dakikalarında 1:24.892'lik bir zaman turu yakaladı ve pist rekorunu kırarak zirveye yerleşti.

Toprak, ikinci denemesinde en hızlı turu 1:24.629'a çekti ve yerini iyice pekiştirdi.

Kalan bölümde zaman tablosu değişmedi ve Toprak, tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz o kadar iyi bir tur attı ki, en yakın takipçisi olan Nicolo Bulega'dan tam 0.573 saniye daha hızlıydı.

Bulega'nın 0.2 saniye ardında Scott Redding yer aldı ve BMW böylelikle iki motosikletle ilk üçe girmiş oldu.

Danilo Petrucci son turunda dördüncü en hızlı zamanı yaparken, Sam Lowes beşinci, Dominique Aegerter altıncı, Michael van der Mark yedinci ve Andrea Locatelli sekizinci oldu.

Jonathan Rea ancak dokuzuncu olurken, Alvaro Bautista 12. olabildi.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 8

1'24.629

   171.132
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 6

+0.573

1'25.202

 0.573 169.981
3 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 7

+0.777

1'25.406

 0.204 169.575
4 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 5

+0.863

1'25.492

 0.086 169.405
5 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 7

+0.899

1'25.528

 0.036 169.334
6 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 8

+0.992

1'25.621

 0.093 169.150
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 6

+1.001

1'25.630

 0.009 169.132
8 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 8

+1.009

1'25.638

 0.008 169.116
9 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 7

+1.015

1'25.644

 0.006 169.104
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 7

+1.135

1'25.764

 0.120 168.868
11 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 8

+1.210

1'25.839

 0.075 168.720
12 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 8

+1.216

1'25.845

 0.006 168.708
13 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 7

+1.266

1'25.895

 0.050 168.610
14 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 7

+1.527

1'26.156

 0.261 168.099
15 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 8

+1.538

1'26.167

 0.011 168.078
16 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 7

+1.568

1'26.197

 0.030 168.019
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 8

+1.613

1'26.242

 0.045 167.932
18 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 6

+1.764

1'26.393

 0.151 167.638
19 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 8

+1.900

1'26.529

 0.136 167.375
20 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 5

+1.978

1'26.607

 0.078 167.224
21 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 8

+2.063

1'26.692

 0.085 167.060
22 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 6

+2.186

1'26.815

 0.123 166.823
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 7

+3.859

1'28.488

 1.673 163.669
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