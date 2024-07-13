WSBK Donington: Toprak tur rekoruyla pole pozisyonunda, Bautista 12. oldu!

Donington Park'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu mükemmel bir performans sergiledi.

Antrenman seanslarında güçlü sürüşüyle ön plana çıkan Toprak, sıralama turlarının henüz ilk dakikalarında 1:24.892'lik bir zaman turu yakaladı ve pist rekorunu kırarak zirveye yerleşti.

Toprak, ikinci denemesinde en hızlı turu 1:24.629'a çekti ve yerini iyice pekiştirdi.

Kalan bölümde zaman tablosu değişmedi ve Toprak, tur rekoruyla pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz o kadar iyi bir tur attı ki, en yakın takipçisi olan Nicolo Bulega'dan tam 0.573 saniye daha hızlıydı.

Bulega'nın 0.2 saniye ardında Scott Redding yer aldı ve BMW böylelikle iki motosikletle ilk üçe girmiş oldu.

Danilo Petrucci son turunda dördüncü en hızlı zamanı yaparken, Sam Lowes beşinci, Dominique Aegerter altıncı, Michael van der Mark yedinci ve Andrea Locatelli sekizinci oldu.

Jonathan Rea ancak dokuzuncu olurken, Alvaro Bautista 12. olabildi.

Yarış sonucu: