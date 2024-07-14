WSBK Donington: Superpole yarışında zafer yine Toprak Razgatlıoğlu'nun!

Cumartesi günkü ilk yarışta rahat şekilde galibiyete ulaşan Toprak, bugünkü Superpole yarışına pole pozisyonundan başladı.

İlk metrelerde Ducati sürücüsü Nicolo Bulega daha iyi olan taraftı ve liderliği eline geçirmeyi başardı.

Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından Bulega'yı temiz bir atakla geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın ilerleyen bölümünde her tur farkı daha da açan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Bu Toprak'ın bu hafta sonu ikinci, arka arkaya altıncı galibiyeti oldu.

Toprak'ın en yakın takipçisi Bulega olurken, yarışa çok iyi başlayan Jonathan Rea, ilk turda aldığı üçüncü sırayı son tura kadar koruyarak podyumu tamamladı.

Scott Redding, Bonovo BMW ile podyum mücadelesinde yer alamasa da dördüncü olup bu yılki en iyi sonuçlarından birisini aldı.

Alex Lowes'un beşinci olduğu yarışta, 11. sıradan start alan Alvaro Bautista altıncı, Andrea Locatelli ise yedinci oldu.

İlk onu Sam Lowes, Danilo Petrucci ve Andrea Iannone tamamladı.

Toprak bu sonuçla puanını 216 yaparken, Bulega 180 ve Bautista 175 puana çıktı.

Yarış sonucu: