WSBK Donington: Superpole yarışında zafer yine Toprak Razgatlıoğlu'nun!
Donington'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Cumartesi günkü ilk yarışta rahat şekilde galibiyete ulaşan Toprak, bugünkü Superpole yarışına pole pozisyonundan başladı.
İlk metrelerde Ducati sürücüsü Nicolo Bulega daha iyi olan taraftı ve liderliği eline geçirmeyi başardı.
Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından Bulega'yı temiz bir atakla geçerek yeniden liderliğe yükseldi.
Yarışın ilerleyen bölümünde her tur farkı daha da açan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.
Bu Toprak'ın bu hafta sonu ikinci, arka arkaya altıncı galibiyeti oldu.
Toprak'ın en yakın takipçisi Bulega olurken, yarışa çok iyi başlayan Jonathan Rea, ilk turda aldığı üçüncü sırayı son tura kadar koruyarak podyumu tamamladı.
Scott Redding, Bonovo BMW ile podyum mücadelesinde yer alamasa da dördüncü olup bu yılki en iyi sonuçlarından birisini aldı.
Alex Lowes'un beşinci olduğu yarışta, 11. sıradan start alan Alvaro Bautista altıncı, Andrea Locatelli ise yedinci oldu.
İlk onu Sam Lowes, Danilo Petrucci ve Andrea Iannone tamamladı.
Toprak bu sonuçla puanını 216 yaparken, Bulega 180 ve Bautista 175 puana çıktı.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
LEAD
|12
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+4.826
4.826
|4.826
|9
|3
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+6.526
6.526
|1.700
|7
|4
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+8.375
8.375
|1.849
|6
|5
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+8.576
8.576
|0.201
|5
|6
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+9.188
9.188
|0.612
|4
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+10.037
10.037
|0.849
|3
|8
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+11.760
11.760
|1.723
|2
|9
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+12.229
12.229
|0.469
|1
|10
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+12.828
12.828
|0.599
|11
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+12.906
12.906
|0.078
|12
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+13.108
13.108
|0.202
|13
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+13.766
13.766
|0.658
|14
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+14.022
14.022
|0.256
|15
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+15.010
15.010
|0.988
|16
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+15.646
15.646
|0.636
|17
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+18.023
18.023
|2.377
|18
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+18.408
18.408
|0.385
|19
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+18.916
18.916
|0.508
|20
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+20.914
20.914
|1.998
|21
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|1
|
+34.700
34.700
|13.786
|dnf
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
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