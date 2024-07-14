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Yarış raporu
World Superbike Donington

WSBK Donington: Superpole yarışında zafer yine Toprak Razgatlıoğlu'nun!

Donington'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası Superpole yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günkü ilk yarışta rahat şekilde galibiyete ulaşan Toprak, bugünkü Superpole yarışına pole pozisyonundan başladı.

İlk metrelerde Ducati sürücüsü Nicolo Bulega daha iyi olan taraftı ve liderliği eline geçirmeyi başardı.

Toprak, birkaç turluk kovalamacanın ardından Bulega'yı temiz bir atakla geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın ilerleyen bölümünde her tur farkı daha da açan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Bu Toprak'ın bu hafta sonu ikinci, arka arkaya altıncı galibiyeti oldu.

Toprak'ın en yakın takipçisi Bulega olurken, yarışa çok iyi başlayan Jonathan Rea, ilk turda aldığı üçüncü sırayı son tura kadar koruyarak podyumu tamamladı.

Scott Redding, Bonovo BMW ile podyum mücadelesinde yer alamasa da dördüncü olup bu yılki en iyi sonuçlarından birisini aldı.

Alex Lowes'un beşinci olduğu yarışta, 11. sıradan start alan Alvaro Bautista altıncı, Andrea Locatelli ise yedinci oldu.

İlk onu Sam Lowes, Danilo Petrucci ve Andrea Iannone tamamladı.

Toprak bu sonuçla puanını 216 yaparken, Bulega 180 ve Bautista 175 puana çıktı.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

LEAD

       12
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+4.826

4.826

 4.826     9
3 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+6.526

6.526

 1.700     7
4 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+8.375

8.375

 1.849     6
5 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+8.576

8.576

 0.201     5
6 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+9.188

9.188

 0.612     4
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+10.037

10.037

 0.849     3
8 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+11.760

11.760

 1.723     2
9 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+12.229

12.229

 0.469     1
10 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+12.828

12.828

 0.599      
11 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+12.906

12.906

 0.078      
12 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+13.108

13.108

 0.202      
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+13.766

13.766

 0.658      
14 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+14.022

14.022

 0.256      
15 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+15.010

15.010

 0.988      
16 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+15.646

15.646

 0.636      
17 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+18.023

18.023

 2.377      
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+18.408

18.408

 0.385      
19
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+18.916

18.916

 0.508      
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+20.914

20.914

 1.998      
21 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 1

+34.700

34.700

 13.786      
dnf Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 0

 

     Yarış dışı  
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