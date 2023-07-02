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World Superbike / Donington Yarış raporu

WSBK Donington: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Donnington hafta sonunda Superpole yarışını Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da yarışan WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donington'a geldi. 

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonunda Pazar günü Superpole yarışı ile başladı. 

Yarış öncesinde Rea pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Bautista ikinci, Danilo Petrucci üçüncü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dördüncüydü. 

Yarış raporu

Bulutlu, kapalı bir havanın hakim olduğu Donington Park'ta formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve 24 sürücü de gride yerleşti. Kırmızı ışıkların da sönmesiyle 10 turluk mücadele başladı. 

Çok iyi bir start alan Toprak, startta Petrucci'yi geçerek 3. sıraya yükseldi. Turun geri kalanında ise Bautista'yı da geçerek ikinci sıraya yükselen Toprak, hemen lider Rea'nin arkasına geldi. 

Böylelikle ilk turu Rea, Toprak, Bautista, Petrucci ilk 4'ü ile tamamladık. Bu yarış sadece 10 tur olduğundan, sürücüler lastikleri çok daha rahat zorlayabildiler ve tempo oldukça yüksekti. 

 

3. turu bitirdiğimizde Titanik Üçlü ön tarafta yarım saniye içerisinde devam ediyordu. Toprak, turun ikinci bölümünde yer alan frenlemelerde yine çok güçlüydü ve Rea'nin üzerinde baskı oluşturuyordu. Nitekim bu tur biterken Toprak'tan yarışın en hızlı derecesi de geldi. 

4. turda Bautista, ön taraftan kopmaya başladı ve Rea ile Toprak önde yalnız kaldılar. 5. tura geldiğimizde Bautista daha da gerilemişti, Toprak ise baskısını devam ettirse de henüz geçişi yapmamıştı. 

Son 4 tura girdiğimizde Bautista tur rekorunu kırarak hızlanmaya başladı ve yeniden öndeki ikiliye yakınlaştı. Böylelikle ilk 3 yeniden yarım saniye içerisinde girdi. 

Son 2 tura girdiğimizde Rea, Toprak, Bautista üçlüsü ön tarafta yakın bir şekilde devam ediyordu. Temsilcimiz, neredeyse tüm yarış beklemesinin ardından iki tur kala Rea'ye atağını yaptı ve liderliği aldı. 

Artık geriye son tur kalmıştı ve Toprak'ın pozisyonunu koruması gerekiyordu. Temsilcimiz tur boyunca motosikletini çok iyi konumlandırdı ve Superpole yarışında zafere ulaştı! 

Geçtiğimiz yıl burada 3/3 yapan Toprak, bu sezon ise Superpole yarışını kazanarak bu sezonki 2. zaferini aldı.

Böylelikle bu sezon ilk defa Bautista'nın düşmediği bir yarışta başka bir isim zafere ulaşmış oldu. Bautista'nın 11 yarışlık galibiyet serisi de böylelikle sona erdi. 

Temsilcimiz bu zaferiyle birlikte Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak 2. yarışa pole pozisyonundan başlamaya da hak kazandı. 

 

11 yarışlık galibiyet serisi bozulan ve bu sezon ilk defa bitirdiği bir yarışı kazanamayan Bautista, son turda Rea'yi geçerek ikinci oldu. Jonathan Rea ise büyük çoğunluğunu lider götürdüğü yarışı 3. sırada tamamladı. 

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü olurken, Petrucci ilk 5'i tamamladı. 

Toprak'ın pole'den başlayacağı hafta sonunun 2. yarışı, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak. 

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 10 14'26.442      
2 Spain Alvaro Bautista 10 14'26.757 0.315 0.315  
3 United Kingdom Jonathan Rea 10 14'26.979 0.537 0.222  
4 Italy Andrea Locatelli 10 14'30.689 4.247 3.710  
5 Italy Danilo Petrucci 10 14'31.460 5.018 0.771  
6 United Kingdom Alex Lowes 10 14'31.772 5.330 0.312  
7 United States Garrett Gerloff 10 14'32.071 5.629 0.299  
8 Italy Axel Bassani 10 14'33.326 6.884 1.255  
9 United Kingdom Scott Redding 10 14'35.489 9.047 2.163  
10 Germany Philipp Oettli 10 14'37.609 11.167 2.120  
11 Switzerland Dominique Aegerter 10 14'38.567 12.125 0.958  
12 Bradley Ray 10 14'39.788 13.346 1.221  
13 Spain Iker Lecuona 10 14'40.154 13.712 0.366  
14 Spain Xavi Vierge 10 14'40.737 14.295 0.583  
15 Australia Remy Gardner 10 14'44.235 17.793 3.498  
16 Italy Lorenzo Baldassari 10 14'47.401 20.959 3.166  
17 Italy Michael Ruben Rinaldi 10 14'48.698 22.256 1.297  
18 United Kingdom Tom Sykes 10 14'51.823 25.381 3.125  
19 Malaysia Hafizh Syahrin 10 14'54.972 28.530 3.149  
20 Spain Tito Rabat 10 14'55.396 28.954 0.424  
21 Spain Isaac Viñales 10 14'55.588 29.146 0.192  
22 Czech Republic Oliver Konig 10 15'01.526 35.084 5.938  
23 France Loris Baz 10 15'01.711 35.269 0.185  
24 Brazil Eric Granado 10 15'02.918 36.476 1.207  
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