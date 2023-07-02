WSBK Donington: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da yarışan WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donington'a geldi.

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonunda Pazar günü Superpole yarışı ile başladı.

Yarış öncesinde Rea pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Bautista ikinci, Danilo Petrucci üçüncü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dördüncüydü.

Yarış raporu

Bulutlu, kapalı bir havanın hakim olduğu Donington Park'ta formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve 24 sürücü de gride yerleşti. Kırmızı ışıkların da sönmesiyle 10 turluk mücadele başladı.

Çok iyi bir start alan Toprak, startta Petrucci'yi geçerek 3. sıraya yükseldi. Turun geri kalanında ise Bautista'yı da geçerek ikinci sıraya yükselen Toprak, hemen lider Rea'nin arkasına geldi.

Böylelikle ilk turu Rea, Toprak, Bautista, Petrucci ilk 4'ü ile tamamladık. Bu yarış sadece 10 tur olduğundan, sürücüler lastikleri çok daha rahat zorlayabildiler ve tempo oldukça yüksekti.

3. turu bitirdiğimizde Titanik Üçlü ön tarafta yarım saniye içerisinde devam ediyordu. Toprak, turun ikinci bölümünde yer alan frenlemelerde yine çok güçlüydü ve Rea'nin üzerinde baskı oluşturuyordu. Nitekim bu tur biterken Toprak'tan yarışın en hızlı derecesi de geldi.

4. turda Bautista, ön taraftan kopmaya başladı ve Rea ile Toprak önde yalnız kaldılar. 5. tura geldiğimizde Bautista daha da gerilemişti, Toprak ise baskısını devam ettirse de henüz geçişi yapmamıştı.

Son 4 tura girdiğimizde Bautista tur rekorunu kırarak hızlanmaya başladı ve yeniden öndeki ikiliye yakınlaştı. Böylelikle ilk 3 yeniden yarım saniye içerisinde girdi.

Son 2 tura girdiğimizde Rea, Toprak, Bautista üçlüsü ön tarafta yakın bir şekilde devam ediyordu. Temsilcimiz, neredeyse tüm yarış beklemesinin ardından iki tur kala Rea'ye atağını yaptı ve liderliği aldı.

Artık geriye son tur kalmıştı ve Toprak'ın pozisyonunu koruması gerekiyordu. Temsilcimiz tur boyunca motosikletini çok iyi konumlandırdı ve Superpole yarışında zafere ulaştı!

Geçtiğimiz yıl burada 3/3 yapan Toprak, bu sezon ise Superpole yarışını kazanarak bu sezonki 2. zaferini aldı.

Böylelikle bu sezon ilk defa Bautista'nın düşmediği bir yarışta başka bir isim zafere ulaşmış oldu. Bautista'nın 11 yarışlık galibiyet serisi de böylelikle sona erdi.

Temsilcimiz bu zaferiyle birlikte Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak 2. yarışa pole pozisyonundan başlamaya da hak kazandı.

11 yarışlık galibiyet serisi bozulan ve bu sezon ilk defa bitirdiği bir yarışı kazanamayan Bautista, son turda Rea'yi geçerek ikinci oldu. Jonathan Rea ise büyük çoğunluğunu lider götürdüğü yarışı 3. sırada tamamladı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli dördüncü olurken, Petrucci ilk 5'i tamamladı.

Toprak'ın pole'den başlayacağı hafta sonunun 2. yarışı, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Yarış sonucu: