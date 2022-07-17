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World Superbike / Donington Park Yarış raporu

WSBK Donington Park: Zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu!

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington Park'ta gerçekleştirilen ikinci yarışını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Donington Park: Zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu!
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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 23 turluk yarışa ilk sıradan başlarken, hafta sonunun ilk yarışlarında olduğu gibi harika bir start aldı ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Jonathan Rea ise ikinci başladığı yarışın startında yerini korumayı sürdürdü ve ardından temsilcimizi sıkıştırmaya başladı. Yarışın ikinci turunda Toprak'ı geçmeye çalışsa da, Yamaha sürücüsü yerini korumaya devam etti.

İkili ertesi tur bir kez daha karşı karşıya geldi ancak Toprak yine Rea'in atağını savuşturdu. Ancak Rea'in pes etmeye niyeti yoktu. Rea, ilerleyen turlarda Toprak üzerindeki baskıyı iyice artırdı ve bir kez daha öne geçti ancak temsilcimiz yine kendisine yanıt verdi.

Son atak, ikili arasındaki mücadelenin dönüm noktasıydı çünkü Toprak, o andan itibaren farkı yavaş yavaş açmaya başladı ve bitime 10 tur kala farkı 0.7 saniyeye kadar çıkardı.

Yarışın kalan bölümünde farkı ufak ufak açmaya devam eden Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonu yapılan tüm yarışları kazanmış oldu.

Bu yıl ilk kez bunu yapmayı başaran Toprak, puanını 203'e çıkardı ve şampiyonada Alvaro Bautista ile olan puan farkını 43'e indirdi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea, yarışın başlangıcında çok fazla zorlamasının ardından son bölümde tempo kaybetmeye başladı ve Bautista'nın baskısı altına girdi. İspanyol sürücü, bitime beş tur kala Rea'i geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi.

Kalan bölümde hata yapmayan Bautista, ikinci olarak hafta sonunu podyumla kapattı.

Rea, kendi ülkesinde üçüncü yarışta galibiyet için savaşsa da, son bölümde tempo kaybetti ve üçüncü sırada finiş gördü. 

Dördüncülük, yarışın hızlı ismi Michael Ruben Rinaldi'ye giderken, Scott Redding beşinci oldu ve hafta sonu yapılan tüm yarışları ilk beşte tamamlamış oldu.

Alex Lowes nispeten daha güçlü göründüğü hafta sonunun son yarışını altıncı bitirirken, Ducati Corse sürücüsü Axel Bassani yedinci, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu.

İlk onu Honda sürücüsü Iker Lecuona tamamladı.

Bu sonuçların ardından Bautista 246 puanla şampiyona liderliğini sürdürürken, Rea 229 puanla ikinci, Toprak 203 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışı 30-31 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 23 -  
2 Spain Alvaro Bautista Ducati 23 1.102 1.102
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 23 2.615 2.615
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 23 5.067 5.067
5 United Kingdom Scott Redding BMW 23 8.256 8.256
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 23 10.114 10.114
7 Italy Axel Bassani Ducati 23 13.422 13.422
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 23 15.514 15.514
9 France Loris Baz BMW 23 23.119 23.119
10 Spain Iker Lecuona Honda 23 23.512 23.512
11 United States Garrett Gerloff Yamaha 23 23.596 23.596
12 Germany Philipp Oettli Ducati 23 24.142 24.142
13 Spain Xavi Vierge Honda 23 24.896 24.896
14 France Lucas Mahias Kawasaki 23 32.872 32.872
15 United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 23 33.356 33.356
16 San Marino Luca Bernardi Ducati 23 44.719 44.719
17 Argentina Leandro Mercado Honda 23 51.052 51.052
18 Japan Kohta Nozane Yamaha 23 52.320 52.320
19 United Kingdom Peter Hickman BMW 23 52.457 52.457
20 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 23 57.785 57.785
21 Italy Roberto Tamburini Yamaha 23 58.338 58.338
22 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 23 > 1'  
  Ireland Eugene Laverty BMW 0    
  United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 0    
  Illia Mykhalchyk BMW 0    
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