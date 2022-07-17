WSBK Donington Park: Zaferin adı Toprak Razgatlıoğlu!

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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 23 turluk yarışa ilk sıradan başlarken, hafta sonunun ilk yarışlarında olduğu gibi harika bir start aldı ilk virajı lider dönmeyi başardı.

Jonathan Rea ise ikinci başladığı yarışın startında yerini korumayı sürdürdü ve ardından temsilcimizi sıkıştırmaya başladı. Yarışın ikinci turunda Toprak'ı geçmeye çalışsa da, Yamaha sürücüsü yerini korumaya devam etti.

İkili ertesi tur bir kez daha karşı karşıya geldi ancak Toprak yine Rea'in atağını savuşturdu. Ancak Rea'in pes etmeye niyeti yoktu. Rea, ilerleyen turlarda Toprak üzerindeki baskıyı iyice artırdı ve bir kez daha öne geçti ancak temsilcimiz yine kendisine yanıt verdi.

Son atak, ikili arasındaki mücadelenin dönüm noktasıydı çünkü Toprak, o andan itibaren farkı yavaş yavaş açmaya başladı ve bitime 10 tur kala farkı 0.7 saniyeye kadar çıkardı.

Yarışın kalan bölümünde farkı ufak ufak açmaya devam eden Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonu yapılan tüm yarışları kazanmış oldu.

Bu yıl ilk kez bunu yapmayı başaran Toprak, puanını 203'e çıkardı ve şampiyonada Alvaro Bautista ile olan puan farkını 43'e indirdi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea, yarışın başlangıcında çok fazla zorlamasının ardından son bölümde tempo kaybetmeye başladı ve Bautista'nın baskısı altına girdi. İspanyol sürücü, bitime beş tur kala Rea'i geride bıraktı ve ikinciliğe yükseldi.

Kalan bölümde hata yapmayan Bautista, ikinci olarak hafta sonunu podyumla kapattı.

Rea, kendi ülkesinde üçüncü yarışta galibiyet için savaşsa da, son bölümde tempo kaybetti ve üçüncü sırada finiş gördü.

Dördüncülük, yarışın hızlı ismi Michael Ruben Rinaldi'ye giderken, Scott Redding beşinci oldu ve hafta sonu yapılan tüm yarışları ilk beşte tamamlamış oldu.

Alex Lowes nispeten daha güçlü göründüğü hafta sonunun son yarışını altıncı bitirirken, Ducati Corse sürücüsü Axel Bassani yedinci, Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu.

İlk onu Honda sürücüsü Iker Lecuona tamamladı.

Bu sonuçların ardından Bautista 246 puanla şampiyona liderliğini sürdürürken, Rea 229 puanla ikinci, Toprak 203 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki yarışı 30-31 Temmuz'da Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak.

Yarış sonucu: