WSBK Donington Park: Superpole yarışında zafer Toprak'ın oldu!
Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta gerçekleştirilen Superpole yarışında zafere ulaştı ve ikinci yarış için pole pozisyonunu elde etti.
Bugün gerçekleştirilecek ikinci ana yarışın gridin belirleyecek olan Superpole yarışına Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu harika bir startla ilk virajda liderliğe oturmayı başardı.
İlk turun ardından Rea ikinci sıraya gerilerken, Scott Redding güçlü bir startla üçüncü sıraya kadar çıktı.
İlk turların ardından Toprak, Rea ile arasındaki farkı yarım saniyenin üzerine çıkarırken, Rea de üçüncü sıradaki Redding ile arasını bir saniyeye kadar çıkardı.
Toprak, turlar ilerledikçe farkı daha da açtı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.
Bugün 16:00'da yapılacak ikinci yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde eden Toprak, aynı zamanda puanını 178'e çıkardı ve şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasında artık 47 puan var.
Rea, ilk sıradan başladığı yarışta Toprak ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve farkın açılmasına engel olamadı. Damalı bayrağı ikinci sırada gören Rea, Bautista ile puan farkını 12'ye kadar indirdi.
Üçüncülük savaşı ise yine Scott Redding ve Alex Lowes arasında geçti. İkili uzun süre birbirleriyle çekişirken, bu mücadelenin galibi Redding oldu ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yıl ilk kez ilk üçe girdi.
Bautista son turda tempo yükseltti ve Lowes'u geride bırakmasının ardından dördüncü sırada finiş gördü.
Lowes'un beşinci olabildiği yarışta Michael Ruben Rinaldi altıncı ve Iker Lecuona yedinci oldu.
Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, uzun süre yedincilik için savaşmasına rağmen sekizinci oldu.
İlk onu Loris Baz ve Garrett Gerloff tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Toprak Razgatlıoğlu
|Yamaha
|10
|-
|2
|Jonathan Rea
|Kawasaki
|10
|1.089
|1.089
|3
|Scott Redding
|BMW
|10
|3.889
|3.889
|4
|Alvaro Bautista
|Ducati
|10
|4.970
|4.970
|5
|Alex Lowes
|Kawasaki
|10
|5.244
|5.244
|6
|Michael Ruben Rinaldi
|Ducati
|10
|6.282
|6.282
|7
|Iker Lecuona
|Honda
|10
|8.665
|8.665
|8
|Andrea Locatelli
|Yamaha
|10
|10.445
|10.445
|9
|Loris Baz
|BMW
|10
|10.802
|10.802
|10
|Garrett Gerloff
|Yamaha
|10
|12.491
|12.491
|11
|Philipp Oettli
|Ducati
|10
|12.558
|12.558
|12
|Axel Bassani
|Ducati
|10
|18.053
|18.053
|13
|Leon Haslam
|Kawasaki
|10
|21.933
|21.933
|14
|Lucas Mahias
|Kawasaki
|10
|24.090
|24.090
|15
|Xavi Vierge
|Honda
|10
|24.540
|24.540
|16
|Peter Hickman
|BMW
|10
|26.834
|26.834
|17
|Kohta Nozane
|Yamaha
|10
|27.400
|27.400
|18
|Illia Mykhalchyk
|BMW
|10
|27.958
|27.958
|19
|Hafizh Syahrin
|Honda
|10
|29.595
|29.595
|20
|Leandro Mercado
|Honda
|10
|29.653
|29.653
|21
|Roberto Tamburini
|Yamaha
|10
|30.394
|30.394
|22
|Luca Bernardi
|Ducati
|10
|30.658
|30.658
|23
|Eugene Laverty
|BMW
|10
|30.681
|30.681
|24
|Oliver Konig
|Kawasaki
|10
|32.678
|32.678
|Tarran Mackenzie
|Yamaha
|0
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