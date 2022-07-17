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World Superbike / Donington Park Yarış raporu

WSBK Donington Park: Superpole yarışında zafer Toprak'ın oldu!

Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta gerçekleştirilen Superpole yarışında zafere ulaştı ve ikinci yarış için pole pozisyonunu elde etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Donington Park: Superpole yarışında zafer Toprak'ın oldu!
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Bugün gerçekleştirilecek ikinci ana yarışın gridin belirleyecek olan Superpole yarışına Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sıradan başlasa da, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu harika bir startla ilk virajda liderliğe oturmayı başardı.

İlk turun ardından Rea ikinci sıraya gerilerken, Scott Redding güçlü bir startla üçüncü sıraya kadar çıktı.

İlk turların ardından Toprak, Rea ile arasındaki farkı yarım saniyenin üzerine çıkarırken, Rea de üçüncü sıradaki Redding ile arasını bir saniyeye kadar çıkardı.

Toprak, turlar ilerledikçe farkı daha da açtı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı.

Bugün 16:00'da yapılacak ikinci yarışa pole pozisyonundan başlama hakkı elde eden Toprak, aynı zamanda puanını 178'e çıkardı ve şampiyona lideri Alvaro Bautista ile arasında artık 47 puan var.

Rea, ilk sıradan başladığı yarışta Toprak ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve  farkın açılmasına engel olamadı. Damalı bayrağı ikinci sırada gören Rea, Bautista ile puan farkını 12'ye kadar indirdi.

Üçüncülük savaşı ise yine Scott Redding ve Alex Lowes arasında geçti. İkili uzun süre birbirleriyle çekişirken, bu mücadelenin galibi Redding oldu ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yıl ilk kez ilk üçe girdi.

Bautista son turda tempo yükseltti ve Lowes'u geride bırakmasının ardından dördüncü sırada finiş gördü.

Lowes'un beşinci olabildiği yarışta Michael Ruben Rinaldi altıncı ve Iker Lecuona yedinci oldu.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, uzun süre yedincilik için savaşmasına rağmen sekizinci oldu.

İlk onu Loris Baz ve Garrett Gerloff tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 10 -  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 10 1.089 1.089
3 United Kingdom Scott Redding BMW 10 3.889 3.889
4 Spain Alvaro Bautista Ducati 10 4.970 4.970
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 10 5.244 5.244
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 6.282 6.282
7 Spain Iker Lecuona Honda 10 8.665 8.665
8 Italy Andrea Locatelli Yamaha 10 10.445 10.445
9 France Loris Baz BMW 10 10.802 10.802
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 10 12.491 12.491
11 Germany Philipp Oettli Ducati 10 12.558 12.558
12 Italy Axel Bassani Ducati 10 18.053 18.053
13 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 10 21.933 21.933
14 France Lucas Mahias Kawasaki 10 24.090 24.090
15 Spain Xavi Vierge Honda 10 24.540 24.540
16 United Kingdom Peter Hickman BMW 10 26.834 26.834
17 Japan Kohta Nozane Yamaha 10 27.400 27.400
18 Illia Mykhalchyk BMW 10 27.958 27.958
19 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 10 29.595 29.595
20 Argentina Leandro Mercado Honda 10 29.653 29.653
21 Italy Roberto Tamburini Yamaha 10 30.394 30.394
22 San Marino Luca Bernardi Ducati 10 30.658 30.658
23 Ireland Eugene Laverty BMW 10 30.681 30.681
24 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 10 32.678 32.678
  United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 0    
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