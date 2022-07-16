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World Superbike / Donington Park Haberler

WSBK Donington Park 3. antrenman: Gerloff lider, Toprak 3. oldu

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, Donington Park'ta gerçekleştirilen üçüncü Dünya Superbike antrenman seansında en iyi zamanı yaptı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Donington Park 3. antrenman: Gerloff lider, Toprak 3. oldu
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Bu yıl büyük oranda geçen yılki performansının altında kalan Amerikalı sürücü, 3. antrenman seansında 1:27'nin altına inebilen tek sürücüydü ve 1:26.877 ile zirvede yer aldı.

İyi şartlarda gerçekleştirilen antrenman seansında, 26 WSBK sürücüsünün 21'i cuma günkü derecesini geliştirdi.

Bir ara liderlik Loris Baz'ın elinde bulunsa da, son bölümde sahneye GRT Yamaha takımı adına mücadele eden Gerloff çıktı ve 1:26.877 ile en hızlı zamanın sahibi oldu.

Gerloff'un en yakın takipçisi 0.324 saniye geride ikinci olan Bonovo BMW sürücüsü Baz'dı.

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'sıyla Gerloffun 0.494 saniye ardında kalıp üçüncü olurken, onu Jonathan Rea ve Alex Lowes takip etti.

Bir ara pist dışına çıkan ancak motosikletin üzerinde kalmayı başaran Iker Lecuona 0.609 saniye geride altıncı olurken, Alvaro Bautista en iyi Ducati sürücüsü olarak yedinci sırada yer aldı.

İlk onu BMW sürücüsü Scott Redding, Pilipp Öttl, ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Superpole sıralama turları 13:10, ilk yarış ise 16:00'da gerçekleştirilecek.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United States Garrett Gerloff Yamaha 16 1'26.877  
2 France Loris Baz BMW 16 1'27.201 0.324
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 13 1'27.371 0.494
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 12 1'27.407 0.530
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 16 1'27.462 0.585
6 Spain Iker Lecuona Honda 14 1'27.486 0.609
7 Spain Alvaro Bautista Ducati 17 1'27.601 0.724
8 United Kingdom Scott Redding BMW 14 1'27.626 0.749
9 Germany Philipp Oettli Ducati 15 1'27.684 0.807
10 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 15 1'27.690 0.813
11 Italy Axel Bassani Ducati 13 1'28.007 1.130
12 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 16 1'28.198 1.321
13 Italy Andrea Locatelli Yamaha 17 1'28.230 1.353
14 Argentina Leandro Mercado Honda 13 1'28.447 1.570
15 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'28.515 1.638
16 Spain Xavi Vierge Honda 12 1'28.532 1.655
17 United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 11 1'28.615 1.738
18 Ireland Eugene Laverty BMW 11 1'28.737 1.860
19 United Kingdom Peter Hickman BMW 15 1'28.804 1.927
20 Illia Mykhalchyk BMW 15 1'28.869 1.992
21 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 13 1'29.148 2.271
22 Italy Roberto Tamburini Yamaha 11 1'29.438 2.561
23 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 12 1'29.569 2.692
24 France Christophe Ponsson Yamaha 15 1'29.579 2.702
25 San Marino Luca Bernardi Ducati 13 1'29.764 2.887
26 Japan Kohta Nozane Yamaha 15 1'29.996 3.119
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