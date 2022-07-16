WSBK Donington Park 3. antrenman: Gerloff lider, Toprak 3. oldu

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Bu yıl büyük oranda geçen yılki performansının altında kalan Amerikalı sürücü, 3. antrenman seansında 1:27'nin altına inebilen tek sürücüydü ve 1:26.877 ile zirvede yer aldı.

İyi şartlarda gerçekleştirilen antrenman seansında, 26 WSBK sürücüsünün 21'i cuma günkü derecesini geliştirdi.

Bir ara liderlik Loris Baz'ın elinde bulunsa da, son bölümde sahneye GRT Yamaha takımı adına mücadele eden Gerloff çıktı ve 1:26.877 ile en hızlı zamanın sahibi oldu.

Gerloff'un en yakın takipçisi 0.324 saniye geride ikinci olan Bonovo BMW sürücüsü Baz'dı.

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'sıyla Gerloffun 0.494 saniye ardında kalıp üçüncü olurken, onu Jonathan Rea ve Alex Lowes takip etti.

Bir ara pist dışına çıkan ancak motosikletin üzerinde kalmayı başaran Iker Lecuona 0.609 saniye geride altıncı olurken, Alvaro Bautista en iyi Ducati sürücüsü olarak yedinci sırada yer aldı.

İlk onu BMW sürücüsü Scott Redding, Pilipp Öttl, ve Michael Ruben Rinaldi tamamladı.

Superpole sıralama turları 13:10, ilk yarış ise 16:00'da gerçekleştirilecek. 3. antrenman sonucu: