WSBK Donington Park 2. antrenman: Rea günü lider kapattı

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Eski dünya şampiyonu, seans içerisinde 1:27.016'lık bir tur zamanı yakalamasının ardından zirvede yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

Seans içerisinde şartlar Toprak'ın 1:27.805 ile zirvede yer aldığı ilk seans ile oldukça benzerdi.

İkinci antrenman seansı başladıktan kısa bir süre sonra Jonathan Rea, önce 1:27.428, sonra da 1:27.359 yaptı. İngiliz sürücü hızlı turlarına devam etti ve bir noktada en iyi dereceyi 1:27.355'e çekti.

Temsilcimiz Toprak, bu noktada 1:27.567'lik turuyla ikinci sırada yer alıyordu.

Son bölümde Rea, 1:27.016 yapmasının ardından günü zirvede tamamlarken, Toprak son bölümde zaman turunu geliştiremedi ve 0.5 saniye geride ikinci oldu.

Üçüncü sırada yerel kahraman ve BMW sürücüsü Scott Redding yer alırken, Toprak'ın sadece 0.031 saniye gerisindeydi.

Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes, bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Rea ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve 0.668 saniye geride dördüncü oldu.

İlk dörtte Ducati sürücüsü yer almazken, en iyi Ducati sürücüsü 0.7 saniye geride kalan şampiyon lideri Alvaro Bautista'ydı. İspanyol sürücüyü 0.005 saniye geriden Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Loris Baz, ilk ona giren bir başka BMW sürücüsüydü ve seansı yedinci bitirdi. İlk onu Yamaha sürücüleri Andrea Locatelli ve Garrett Gerloff'un yanı sıra Leon Haslam tamamladı.

İkinci antrenman sonucu: