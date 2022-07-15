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World Superbike / Donington Park Antrenman raporu

WSBK Donington Park 2. antrenman: Rea günü lider kapattı

Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea Donington Park'ta gerçekleştirilen ikinci Dünya Superbike antrenman seansını zirvede tamamladı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
WSBK Donington Park 2. antrenman: Rea günü lider kapattı
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Eski dünya şampiyonu, seans içerisinde 1:27.016'lık bir tur zamanı yakalamasının ardından zirvede yer alırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ikinci oldu.

Seans içerisinde şartlar Toprak'ın 1:27.805 ile zirvede yer aldığı ilk seans ile oldukça benzerdi.

İkinci antrenman seansı başladıktan kısa bir süre sonra Jonathan Rea, önce 1:27.428, sonra da 1:27.359 yaptı. İngiliz sürücü hızlı turlarına devam etti ve bir noktada en iyi dereceyi 1:27.355'e çekti.

Temsilcimiz Toprak, bu noktada 1:27.567'lik turuyla ikinci sırada yer alıyordu.

Son bölümde Rea, 1:27.016 yapmasının ardından günü zirvede tamamlarken, Toprak son bölümde zaman turunu geliştiremedi ve 0.5 saniye geride ikinci oldu.

Üçüncü sırada yerel kahraman ve BMW sürücüsü Scott Redding yer alırken, Toprak'ın sadece 0.031 saniye gerisindeydi.

Kawasaki'nin diğer sürücüsü Alex Lowes, bu yıl çoğu zaman olduğu gibi Rea ile aynı tempoyu tutturmakta zorlandı ve 0.668 saniye geride dördüncü oldu. 

İlk dörtte Ducati sürücüsü yer almazken, en iyi Ducati sürücüsü 0.7 saniye geride kalan şampiyon lideri Alvaro Bautista'ydı. İspanyol sürücüyü 0.005 saniye geriden Michael Ruben Rinaldi takip etti.

Loris Baz, ilk ona giren bir başka BMW sürücüsüydü ve seansı yedinci bitirdi. İlk onu Yamaha sürücüleri Andrea Locatelli ve Garrett Gerloff'un yanı sıra Leon Haslam tamamladı.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'27.016  
2 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 1'27.567 0.551
3 45 United Kingdom Scott Redding BMW 23 1'27.598 0.582
4 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 26 1'27.684 0.668
5 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 23 1'27.730 0.714
6 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 16 1'27.735 0.719
7 76 France Loris Baz BMW 22 1'28.090 1.074
8 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 1'28.305 1.289
9 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 22 1'28.431 1.415
10 91 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 19 1'28.470 1.454
11 44 France Lucas Mahias Kawasaki 18 1'28.482 1.466
12 7 Spain Iker Lecuona Honda 19 1'28.509 1.493
13 47 Italy Axel Bassani Ducati 20 1'28.534 1.518
14 5 Germany Philipp Oettli Ducati 22 1'28.713 1.697
15 95 United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 18 1'28.777 1.761
16 10 United Kingdom Peter Hickman BMW 17 1'28.966 1.950
17 50 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'29.303 2.287
18 97 Spain Xavi Vierge Honda 23 1'29.336 2.320
19 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 19 1'29.423 2.407
20 37 Illia Mykhalchyk BMW 21 1'29.464 2.448
21 36 Argentina Leandro Mercado Honda 19 1'29.682 2.666
22 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 1'29.752 2.736
23 23 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'30.420 3.404
24 35 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 13 1'30.459 3.443
25 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 18 1'30.519 3.503
26 52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 17 1'30.692 3.676
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