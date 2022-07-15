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World Superbike / Donington Park Antrenman raporu

WSBK Donington Park 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington Park'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamladı.

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WSBK Donington Park 1. antrenman: Toprak hızlı başladı
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Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:27.805'lik bir tur zamanı yakaladı ve Jonathan Rea'in 0.134 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Donington Park'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında şartlar gayet idealdi ve sürücüler, turlarını sıcak koşullarda attılar.

Jonathan Rea, ilk birkaç dakikanın ardından 1:27.939'luk bir tur zamanı yakaladı ve genel klasmanda liderliğe çıktı. Bu tur son dakikalara kadar kimse tarafından geçilemedi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son bölüme doğru tempo yükseltti ve hızlı zaman turları kaydetmeye başladı. Toprak, bir ara pist dışına taşsa da en hızlı dereceyi 1:27.805'e çekti ve Rea'in 0.134 saniye önünde en hızı isim oldu.

En iyi Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'ydi ve seansı Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un önünde üçüncü sırada tamamladı.

İlk beşi tamamlayan isim Alvaro Bautista olurken, BMW sürücüsü Scott Redding altıncı oldu ve hafta sonuna iyi başladı.

Ducati'nin uydu takımında yarışan Axel Bassani yedinci, Iker Lecuona sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu.

İlk onu Pilipp Oettl tamamlarken, Kawasaki'nin müşteri takımlarında yarışan Lucas Mahias ve Leon Haslam 11. ve 12. oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 16 1'27.805  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'27.939 0.134
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1'28.046 0.241
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 21 1'28.087 0.282
5 Spain Alvaro Bautista Ducati 19 1'28.161 0.356
6 United Kingdom Scott Redding BMW 21 1'28.456 0.651
7 Italy Axel Bassani Ducati 17 1'28.665 0.860
8 Spain Iker Lecuona Honda 13 1'28.807 1.002
9 France Loris Baz BMW 21 1'28.857 1.052
10 Germany Philipp Oettli Ducati 17 1'28.913 1.108
11 France Lucas Mahias Kawasaki 17 1'29.043 1.238
12 United Kingdom Leon Haslam Kawasaki 18 1'29.065 1.260
13 United Kingdom Peter Hickman BMW 18 1'29.306 1.501
14 United States Garrett Gerloff Yamaha 19 1'29.559 1.754
15 Italy Andrea Locatelli Yamaha 16 1'29.823 2.018
16 Illia Mykhalchyk BMW 22 1'29.961 2.156
17 United Kingdom Tarran Mackenzie Yamaha 14 1'30.211 2.406
18 Ireland Eugene Laverty BMW 17 1'30.360 2.555
19 Spain Xavi Vierge Honda 16 1'30.566 2.761
20 Japan Kohta Nozane Yamaha 21 1'31.272 3.467
21 Argentina Leandro Mercado Honda 8 1'31.278 3.473
22 France Christophe Ponsson Yamaha 19 1'31.280 3.475
23 Malaysia Hafizh Syahrin Honda 18 1'31.369 3.564
24 San Marino Luca Bernardi Ducati 19 1'31.567 3.762
25 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 20 1'31.600 3.795
26 Italy Roberto Tamburini Yamaha 4 1'31.817 4.012
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