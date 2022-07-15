WSBK Donington Park 1. antrenman: Toprak hızlı başladı

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Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında 1:27.805'lik bir tur zamanı yakaladı ve Jonathan Rea'in 0.134 saniye önünde en hızlı isim oldu.

Donington Park'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında şartlar gayet idealdi ve sürücüler, turlarını sıcak koşullarda attılar.

Jonathan Rea, ilk birkaç dakikanın ardından 1:27.939'luk bir tur zamanı yakaladı ve genel klasmanda liderliğe çıktı. Bu tur son dakikalara kadar kimse tarafından geçilemedi.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son bölüme doğru tempo yükseltti ve hızlı zaman turları kaydetmeye başladı. Toprak, bir ara pist dışına taşsa da en hızlı dereceyi 1:27.805'e çekti ve Rea'in 0.134 saniye önünde en hızı isim oldu.

En iyi Ducati sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'ydi ve seansı Kawasaki sürücüsü Alex Lowes'un önünde üçüncü sırada tamamladı.

İlk beşi tamamlayan isim Alvaro Bautista olurken, BMW sürücüsü Scott Redding altıncı oldu ve hafta sonuna iyi başladı.

Ducati'nin uydu takımında yarışan Axel Bassani yedinci, Iker Lecuona sekizinci ve Loris Baz dokuzuncu oldu.

İlk onu Pilipp Oettl tamamlarken, Kawasaki'nin müşteri takımlarında yarışan Lucas Mahias ve Leon Haslam 11. ve 12. oldular.

Seans sonucu: