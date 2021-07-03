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Önceki / WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada
World Superbike Son dakika

WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Donington Park'ta gerçekleştirilen üçüncü Dünya Superbike antrenman seansını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.

WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu

Donington'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın cuma günkü antrenmanları kuru zeminde geçmişti ancak gece boyunca şiddetli yağmur vardı. Bu yüzden de üçüncü antrenman seansının tamamı ıslak zeminde geçti.

Genelde sürücüler ıslak zeminde çok fazla sürüş yapmamayı seçiyorlar ancak hafta sonunun geri kalanının yağmur altında geçme ihtimalinden ötürü seans oldukça aktif şekilde kullanıldı.

Jonas Folger, seans başladıktan kısa bir süre sonra sekizinci virajda kaza yaptı ve çakıl bölüme çıktı. BMW M1000RR biraz hasar gördü ve Folger seansın sonunda tekrar piste çıkabildi.

 

Seans, en başından itibaren tempoyu belirleyen dünya şampiyonu Jonathan Rea'in kontrolünde gitti. Britanyalı sürücü, 1:42'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:41.433'lük turuyla seansı birinci bitirdi.

Rea'in en yakın takipçisi, takım arkadaşı Alex Lowes'tu fakat o da 1.181 saniye yavaş kaldı.

İlk üçü tamamlayan isim Honda ile ıslak zeminde iyi görünen eski Kawasaki sürücüsü Leon Haslam oldu. Haslam, Rea'den 1.288 saniye yavaştı.

BMW sürücüsü Tom Sykes dördüncü olurken, dün gerçekleştirilen ikinci seansta en hızlı isim olan GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff ilk beşi tamamladı.

Axel Bassani'nin altıncı olduğu seansta, Chaz Davies yedinci ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sekizinci oldu. Toprak, Rea'den 3.8 saniye yavaş kaldı.

İlk onu Alvaro Bautista ve Andrea Locatelli tamamladı.

Ducati için işler pek de iyi gitmedi. Scott Redding, üçüncü seansın bitimine dört dakika kala U virajda kaza yaptı. İngiliz sürücü seansı 12. sırada bitirdi. Michael Ruben Rinaldi ise ancak 16. olabildi.

 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 9 1'41.433  
2 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 11 1'42.614 1.181
3 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 1'42.721 1.288
4 United Kingdom Tom Sykes BMW 12 1'43.335 1.902
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 9 1'43.971 2.538
6 Italy Axel Bassani Ducati 12 1'44.584 3.151
7 United Kingdom Chaz Davies Ducati 5 1'45.223 3.790
8 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 11 1'45.274 3.841
9 Spain Alvaro Bautista Honda 13 1'45.336 3.903
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 1'45.373 3.940
11 Netherlands Michael vanderMark BMW 12 1'45.973 4.540
12 United Kingdom Scott Redding Ducati 7 1'47.003 5.570
13 France Lucas Mahias Kawasaki 10 1'47.324 5.891
14 Spain Isaac Viñales Kawasaki 12 1'47.579 6.146
15 United Kingdom Luke Mossey   9 1'47.762 6.329
16 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 13 1'48.238 6.805
17 Ireland Eugene Laverty BMW 14 1'48.314 6.881
18 Spain Tito Rabat Ducati 12 1'49.002 7.569
19 Germany Jonas Folger BMW 9 1'49.059 7.626
20 France Christophe Ponsson Yamaha 13 1'49.965 8.532
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 12 1'51.191 9.758
22 Japan Kohta Nozane Yamaha 0    
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WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada

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