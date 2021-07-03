WSBK Donington 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Rea, Toprak 8. oldu

Donington'da gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nın cuma günkü antrenmanları kuru zeminde geçmişti ancak gece boyunca şiddetli yağmur vardı. Bu yüzden de üçüncü antrenman seansının tamamı ıslak zeminde geçti.

Genelde sürücüler ıslak zeminde çok fazla sürüş yapmamayı seçiyorlar ancak hafta sonunun geri kalanının yağmur altında geçme ihtimalinden ötürü seans oldukça aktif şekilde kullanıldı.

Jonas Folger, seans başladıktan kısa bir süre sonra sekizinci virajda kaza yaptı ve çakıl bölüme çıktı. BMW M1000RR biraz hasar gördü ve Folger seansın sonunda tekrar piste çıkabildi.

Seans, en başından itibaren tempoyu belirleyen dünya şampiyonu Jonathan Rea'in kontrolünde gitti. Britanyalı sürücü, 1:42'nin altına inebilen tek isimdi ve 1:41.433'lük turuyla seansı birinci bitirdi.

Rea'in en yakın takipçisi, takım arkadaşı Alex Lowes'tu fakat o da 1.181 saniye yavaş kaldı.

İlk üçü tamamlayan isim Honda ile ıslak zeminde iyi görünen eski Kawasaki sürücüsü Leon Haslam oldu. Haslam, Rea'den 1.288 saniye yavaştı.

BMW sürücüsü Tom Sykes dördüncü olurken, dün gerçekleştirilen ikinci seansta en hızlı isim olan GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff ilk beşi tamamladı.

Axel Bassani'nin altıncı olduğu seansta, Chaz Davies yedinci ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu sekizinci oldu. Toprak, Rea'den 3.8 saniye yavaş kaldı.

İlk onu Alvaro Bautista ve Andrea Locatelli tamamladı.

Ducati için işler pek de iyi gitmedi. Scott Redding, üçüncü seansın bitimine dört dakika kala U virajda kaza yaptı. İngiliz sürücü seansı 12. sırada bitirdi. Michael Ruben Rinaldi ise ancak 16. olabildi.

Seans sonucu: