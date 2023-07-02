WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da yarışan WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donington'a geldi.

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonunda Pazar günü Superpole yarışı ile başlamıştı ve bu yarışı Toprak kazanmıştı.

Temsilcimiz 10 turluk yarışta Bautista'yı geçerek bu sezonki 2. zaferini aldı ve hafta sonunun 2. ve son yarışına pole pozisyonundan başlamaya hak kazandı.

Gridde onun arkasında alıştığımız isimler vardı: Bautista ve Rea.

Yarış raporu

Bulutlu, kapalı bir havanın hakim olduğu Donington Park'ta formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve 24 sürücü de gride yerleşti. Kırmızı ışıkların da sönmesiyle 23 turluk son yarış başladı.

Toprak çizgiden iyi kalktı ama hızlanma bölgesinde Bautista öne geçti. İkili ilk viraja girerken Bautista öndeydi ama Toprak, içeri çizgiden gelerek liderliğini geri aldı ve ilk sektörü lider geçti.

Yarış startı:

Ancak ilk tur daha tamamlanmamışken arkalarda 3 sürücünün karıştığı korkutucu bir kaza yaşandı ve kırmızı bayrakları gördük.

7-8. virajların çıkışında Tom Skyes, Loris Baz ve Michael Ruben Rinaldi arasında büyük bir kaza yaşandı ve üç isim de yerde kaldı.

Loriz Baz'ın durumu iyiydi, Skyes ile Rinaldi ise maalesef yerden kalkamadılar. Özellikle Rinaldi'nin görüntüsü endişe verdi. Skyes'ın omuzunda bir sıkıntı vardı, Rinaldi'nin etrafı ise sağlık görevlileriyle doluydu. Kaza bölgesine hemen ambulans gönderildi.

Endişeli bekleyişin ardından neyse ki güzel haber geldi ve tüm sürücülerinin bilincinin açık olduğu bilgisi geldi. Rinaldi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlk tur tamamlanmadığından, yarış orijinal grid dizilimiyle yeniden başlatıldı ancak bu sefer 23 değil, 22 turluk bir mücadele start alacaktı.

Yaklaşık 20 dakikalık kırmızı bayrak periyodunun ardından pit yolu yeniden açıldı ve sürücüler ön keşif, sonra da formasyon turunu tamamladılar.

Ardından bir kez daha start verildi. Bautista ile Rea bu sefer çizgiden daha iyi kalktılar ve ilk iki sıraları aldılar. Bautista, Rea, Toprak sıralaması ile ilk virajı döndük. İlk turu da bu sıralama ile tamamladık.

İkinci turda Toprak, Rea'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi ve bu noktada Bautista'nın önde uzaklaşmasına izin vermemek çok önemliydi.

Bunun farkında olan Toprak, agresif bir atakla Bautista'yı avladı. Toprak'ın agresif atağının ardından Bautista momentum kaybetti ve Rea'ye de geçildi.

Böylelikle ikinci turu Toprak, Rea, Bautista ilk 3'ü ile tamamladık.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, sonrasında önde kalmayı başardı. Dördüncü turu bitirdiğimizde öndeki "Titanik Üçlü" yarım saniye içerisinde yollarına devam ediyorlardı.

7. tura geldiğimizde Toprak, Rea, Bautista sıralaması devam ediyordu ve üçlü çok yakındı. Uzun süredir bu üçlüyü bu kadar yakın bir şekilde mücadele ederken görmemiştik.

10. tura geldiğimizde Bautista, Rea'ye 9-10. virajlarda atak yaptı ve ikinci sıraya yükseldi. Bautista sonrasında hemen Toprak'ın arkasına geldi ve baskı kurmaya başladı.

Bautista'nın geçişi:

Bu noktada Kawasaki sürücüleri geri düştüler. Bautista 12. turda liderlik için geçişini yaptı ama Bautista'nın liderliği sadece 3 viraj sürdü çünkü Toprak güzel bir atakla yeniden öne geçti.

Ancak Bautista sonraki turda liderliği geri aldı ve bu noktadan sonra liderliği bırakmadı. Böylelikle hafta sonunun son yarışında zafer Bautista'ya gitmiş oldu.

Favori pistlerinden biri olan Donington'da bir galibiyet ve 3 podyum alan Toprak, yarışın ilk yarısını lider götürse de sonrasında Bautista-Ducati ikilisine dayanamadı ve hafta sonunun son yarışını 2. sırada noktaladı.

Temsilcimiz böylelikle üst üste 15. yarışta podyuma çıkmış oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jonathan Rea yarışın ikinci yarısında inanılmaz bir tempo kaybı yaşadı ve 4. sıraya geriledi. Böylelikle Danilo Petrucci üçüncü sıraya yükseldi ve WSBK'daki ilk podyumunu aldı. BMW'de yarışan Scott Redding ise dördüncü sıradaydı.

Yarışın ikinci bölümünde lastiklerini koruyamayan Kawasaki'de Rea beşinci, Alex Lowes altıncıydı.

2023 WSBK sezonu, 14-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Imola ayağı ile devam edecek.

Yarış sonucu: