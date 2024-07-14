WSBK Donington 2. yarış: Arka arkaya 7. kez kazanan Toprak, tarih yazıyor!
Donington'da gerçekleştirilen üçüncü WSBK yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarışa pole pozisyonundan başlayan BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmeyi başardı ve ilk turlarda Nicolo Bulega'nın baskısına rağmen yerini korudu.
Sonrasında arkasına bir daha bakmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya yedinci, Donington Park'ta ise dokuzuncu zaferini aldı.
Toprak böylelikle arka arkaya ikinci kez hafta sonunu üç zaferle kapatmış oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Bulega, yarış boyunca en iyi Ducati sürücüsü olarak ikinci sırada finiş görürken, hafta sonunun güçlü ismi Alex Lowes üçüncü oldu ve hafta sonunu podyumla kapattı.
Scott Redding, BMW'deki en güçlü hafta sonlarından birisini geçirip dördüncü olurken, Alvaro Bautista altıncı başladığı yarışta çok fazla yükseliş ortaya koyamadı ve beşinci oldu.
Danilo Petrucci güzel geçişler yaptığı yarışta altıncı olurken, Andrea Locatelli yedinci ve yarışa üçüncü başlamasına rağmen geriye düşen Jonathan Rea sekizinci oldu.
İlk onu Dominique Aegerter ve Axel Bassani tamamladı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki ayağı 20-21 Temmuz'da Most'ta gerçekleştirilecek.
Toprak, bu sonuçla hafta sonundan 241 puanla lider ayrılırken, Bulega 200, Bautista 186 ve Lowes 165 puana sahip.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
-
|25
|2
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+8.062
8.062
|8.062
|20
|3
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+10.026
10.026
|1.964
|16
|4
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
+12.275
12.275
|2.249
|13
|5
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+13.476
13.476
|1.201
|11
|6
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+15.562
15.562
|2.086
|10
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+16.343
16.343
|0.781
|9
|8
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+16.742
16.742
|0.399
|8
|9
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+18.919
18.919
|2.177
|7
|10
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+23.306
23.306
|4.387
|6
|11
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+25.980
25.980
|2.674
|5
|12
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+26.107
26.107
|0.127
|4
|13
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+27.579
27.579
|1.472
|3
|14
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+29.658
29.658
|2.079
|2
|15
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|1
|
+30.026
30.026
|0.368
|1
|16
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+30.158
30.158
|0.132
|17
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+30.673
30.673
|0.515
|18
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+31.449
31.449
|0.776
|19
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+40.357
40.357
|8.908
|20
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+48.929
48.929
|8.572
|dnf
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|1
|
|Yarış dışı
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