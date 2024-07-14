WSBK Donington 2. yarış: Arka arkaya 7. kez kazanan Toprak, tarih yazıyor!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmeyi başardı ve ilk turlarda Nicolo Bulega'nın baskısına rağmen yerini korudu.

Sonrasında arkasına bir daha bakmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya yedinci, Donington Park'ta ise dokuzuncu zaferini aldı.

Toprak böylelikle arka arkaya ikinci kez hafta sonunu üç zaferle kapatmış oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bulega, yarış boyunca en iyi Ducati sürücüsü olarak ikinci sırada finiş görürken, hafta sonunun güçlü ismi Alex Lowes üçüncü oldu ve hafta sonunu podyumla kapattı.

Scott Redding, BMW'deki en güçlü hafta sonlarından birisini geçirip dördüncü olurken, Alvaro Bautista altıncı başladığı yarışta çok fazla yükseliş ortaya koyamadı ve beşinci oldu.

Danilo Petrucci güzel geçişler yaptığı yarışta altıncı olurken, Andrea Locatelli yedinci ve yarışa üçüncü başlamasına rağmen geriye düşen Jonathan Rea sekizinci oldu.

İlk onu Dominique Aegerter ve Axel Bassani tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki ayağı 20-21 Temmuz'da Most'ta gerçekleştirilecek.

Toprak, bu sonuçla hafta sonundan 241 puanla lider ayrılırken, Bulega 200, Bautista 186 ve Lowes 165 puana sahip.