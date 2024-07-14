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World Superbike Donington

WSBK Donington 2. yarış: Arka arkaya 7. kez kazanan Toprak, tarih yazıyor!

Donington'da gerçekleştirilen üçüncü WSBK yarışında zafer BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışa pole pozisyonundan başlayan BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajı lider dönmeyi başardı ve ilk turlarda Nicolo Bulega'nın baskısına rağmen yerini korudu.

Sonrasında arkasına bir daha bakmayan Toprak, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve arka arkaya yedinci, Donington Park'ta ise dokuzuncu zaferini aldı.

Toprak böylelikle arka arkaya ikinci kez hafta sonunu üç zaferle kapatmış oldu ve başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bulega, yarış boyunca en iyi Ducati sürücüsü olarak ikinci sırada finiş görürken, hafta sonunun güçlü ismi Alex Lowes üçüncü oldu ve hafta sonunu podyumla kapattı.

Scott Redding, BMW'deki en güçlü hafta sonlarından birisini geçirip dördüncü olurken, Alvaro Bautista altıncı başladığı yarışta çok fazla yükseliş ortaya koyamadı ve beşinci oldu.

Danilo Petrucci güzel geçişler yaptığı yarışta altıncı olurken, Andrea Locatelli yedinci ve yarışa üçüncü başlamasına rağmen geriye düşen Jonathan Rea sekizinci oldu.

İlk onu Dominique Aegerter ve Axel Bassani tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun bir sonraki ayağı 20-21 Temmuz'da Most'ta gerçekleştirilecek.

Toprak, bu sonuçla hafta sonundan 241 puanla lider ayrılırken, Bulega 200, Bautista 186 ve Lowes 165 puana sahip.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

-

       25
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+8.062

8.062

 8.062     20
3 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+10.026

10.026

 1.964     16
4 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

+12.275

12.275

 2.249     13
5 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+13.476

13.476

 1.201     11
6 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+15.562

15.562

 2.086     10
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+16.343

16.343

 0.781     9
8 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+16.742

16.742

 0.399     8
9 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+18.919

18.919

 2.177     7
10 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+23.306

23.306

 4.387     6
11 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+25.980

25.980

 2.674     5
12 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+26.107

26.107

 0.127     4
13 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+27.579

27.579

 1.472     3
14 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+29.658

29.658

 2.079     2
15 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 1

+30.026

30.026

 0.368     1
16 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+30.158

30.158

 0.132      
17 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+30.673

30.673

 0.515      
18
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+31.449

31.449

 0.776      
19 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+40.357

40.357

 8.908      
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+48.929

48.929

 8.572      
dnf Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

 

     Yarış dışı  
dnf Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 1

 

     Yarış dışı  
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Kemal Şengül
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