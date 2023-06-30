Kayıt Ol
Önceki / WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında
World Superbike / Donington Antrenman raporu

WSBK Donington 2. antrenman: Yağmurdan dolayı kombine dereceler değişmedi, Rea günü zirvede tamamladı

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Donnington hafta sonunda 2. antrenman seansının en hızlı derecesi Toprak Razgatlıoğlu'ndan gelse de yoğun yağmur nedeniyle kombine dereceler değişmedi ve Jonathan Rea günü zirvede tamamladı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donnington'a geldi. 

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı. 

Hafta sonunun ilk seansında takımları klasik Britanya havası karşılamıştı ve yağmur görmüştük, en azından çiselemeler görmüştük ama sürücüler kuru zeminde turlayabilmişlerdi. 

1. antrenman raporu:

Sabah ufak ufak yağan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı ve 2. antrenman seansı öncesinde pist tamamen ıslaktı. 

Bu da sabah seansındaki derecelerin geliştirilemeyeceği anlamına geldi ve sürücülerin çoğu, derecelerini geliştirmeyeceği bu koşullarda risk alıp piste çıkmayı tercih etmedi. 

İlk 20 dakika kimse piste çıkmazken, geri kalan bölümde de sadece 7 sürücü piste çıkarak zaman turu kaydetti, bu isimler arasından en hızlısı ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu. Hatta Toprak sabah seansındaki derecesini dahi geliştirmeyi başardı ama Rea'yi geçecek kadar gelişemedi. 

 

Şampiyon sürücümüz bu seansın en hızlısı olsa da kombine derecelerde hâlâ Jonathan Rea ilk sırada yer alıyor zira kendisi sabah seansındaki en hızlı isimdi. 

Cuma gününün ardından kombine dereceler:

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1:27.627sn

2. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.012sn

3. Philipp Oettl (Team GoEleven) +0.130sn

4. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +0.154sn

5. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.230sn

5. Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) +0.430sn

2. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 5 1'27.639     165.255
2 Italy Axel Bassani 5 1'27.781 0.142 0.142 164.987
3 Italy Andrea Locatelli 9 1'40.739 13.100 12.958 143.765
4 Malaysia Hafizh Syahrin 10 1'42.420 14.781 1.681 141.405
5 Italy Lorenzo Baldassari 8 1'43.634 15.995 1.214 139.749
6 Brazil Eric Granado 6 1'43.873 16.234 0.239 139.427
7 Switzerland Dominique Aegerter 8 1'43.937 16.298 0.064 139.342
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci

2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci

Formula 1
Avusturya GP

2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci 2023 Avusturya GP: Ana yarış için pole pozisyonu Verstappen'e gitti, Leclerc ikinci

2023 Avusturya GP 1. antrenman: Hafta sonunun tek antrenman seansında Verstappen zirvede

2023 Avusturya GP 1. antrenman: Hafta sonunun tek antrenman seansında Verstappen zirvede

Formula 1
Avusturya GP

2023 Avusturya GP 1. antrenman: Hafta sonunun tek antrenman seansında Verstappen zirvede 2023 Avusturya GP 1. antrenman: Hafta sonunun tek antrenman seansında Verstappen zirvede

WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında

WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında

World Superbike
Donington

WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında WSBK Donington 1. antrenman: Yağmurlu seansta Rea lider, Toprak hemen arkasında

Son Haberler

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

F1 Formula 1
Avusturya GP

Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı Red Bull Ring'de yoğun yağmur başladı

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum" Alonso: "Sonuca rağmen mutluyum"

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

F1 Formula 1

FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek FIA, Silverstone testinde yağışlı koşullar için 'çamurlukları' deneyecek

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

F1 Formula 1

Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu" Horner: "Perez ile yaşananlar son derece sinir bozucu"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol