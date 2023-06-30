WSBK Donington 2. antrenman: Yağmurdan dolayı kombine dereceler değişmedi, Rea günü zirvede tamamladı

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donnington'a geldi.

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonu 1. antrenman seansı ile başlamıştı.

Hafta sonunun ilk seansında takımları klasik Britanya havası karşılamıştı ve yağmur görmüştük, en azından çiselemeler görmüştük ama sürücüler kuru zeminde turlayabilmişlerdi.

Sabah ufak ufak yağan yağmur, öğleden sonra etkisini artırdı ve 2. antrenman seansı öncesinde pist tamamen ıslaktı.

Bu da sabah seansındaki derecelerin geliştirilemeyeceği anlamına geldi ve sürücülerin çoğu, derecelerini geliştirmeyeceği bu koşullarda risk alıp piste çıkmayı tercih etmedi.

İlk 20 dakika kimse piste çıkmazken, geri kalan bölümde de sadece 7 sürücü piste çıkarak zaman turu kaydetti, bu isimler arasından en hızlısı ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu. Hatta Toprak sabah seansındaki derecesini dahi geliştirmeyi başardı ama Rea'yi geçecek kadar gelişemedi.

Şampiyon sürücümüz bu seansın en hızlısı olsa da kombine derecelerde hâlâ Jonathan Rea ilk sırada yer alıyor zira kendisi sabah seansındaki en hızlı isimdi.

Cuma gününün ardından kombine dereceler:

1. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) 1:27.627sn 2. Toprak Razgatlıoğlu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) +0.012sn 3. Philipp Oettl (Team GoEleven) +0.130sn 4. Axel Bassani (Motocorsa Racing) +0.154sn 5. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) +0.230sn 5. Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) +0.430sn 2. antrenman sonucu: