WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

Toprak Razgatlıoğlu Donington'da cuma günü de liderliğini sürdürerek tur zamanında 1:26'ların altına indi ve günün büyük bölümünde zirvede kalarak rakiplerine yaklaşık 0.3 saniye fark attı.

BMW için güçlü bir gündü; Scott Redding (Bonovo Action BMW) beşinci sırada yer alarak Toprak'ın 0.421 gerisinde turlarken, Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ilk antrenman seansında ilk on içinde yer aldı ve genelde 13. oldu. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1:27.052'lik derecesiyle güçlü bir ilk antrenman seansının ardından 15. olurken, Amerikalı sürücü ikinci seansta tur zamanını geliştiremeyen tek sürücü oldu ve 15. sırada yer aldı.

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), 45 dakikalık seansın ilk aşamalarında yarışmamasına rağmen Ducati'nin genel ikinciliğini elde etmesine öncülük etti. Petrucci'nin 1:26.235'lik derecesi Nicolo Bulega'yı (Aruba.it Racing - Ducati) geride bırakmaya yetti.

Takım arkadaşı Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) ikinci antrenman seansında ilk virajda kaza yaptıktan sonra Razgatlıoğlu'nun 0.567 saniye gerisinde altıncı oldu ancak seansa yeniden katılabildi.

Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) sezonun en iyi cuma günlerinden birini geçirerek sekizinci sırayı aldı ve sadece 0.683 saniye geride kalarak dokuzuncu sıradaki Sam Lowes'un (ELF Marc VDS Racing Team) hemen önünde yarışı tamamladı.

Andrea Iannone'in (Team GoEleven) ilk antrenman seansında çakıllara üç kez taşması ve ikinci antrenman seansında 11. virajda kaza yapması onu ilk 15'in dışında bıraktı.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), ikinci antrenman seansında 12. virajda yaptığı kazaya rağmen ikinci sırayı aldı.

Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ikinci antrenman seansında büyük bir gelişme göstererek onuncu olurken, Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) cuma günü Donington'da 18. oldu.

Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) 1:26.688s ile yedinci sırayı alırken, takım arkadaşı Jonathan Rea 12. oldu. L

Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ilk ona girmeyi kıl payı kaçırarak 11. olurken, takım arkadaşı Remy Gardner 14. oldu.

Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) 17. olurken, Philipp Oettl (GMT94 Yamaha) 20. oldu. Yamaha bu hafta sonu için, sürücülerin yakıt yükü azaldıkça ön yükü ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir ön yük ayarlayıcıya sahip.

Donington cuma günü Honda için zor bir gün oldu. Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda) 1:27.353'lik derecesiyle 19. oldu. Xavi Vierge (Team HRC) takım arkadaşı iker Lecuona'nın hemen önünde 21. olurken, Adam Norrodin (PETRONAS MIE Racing Honda) 23. oldu.