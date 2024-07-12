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Antrenman raporu
World Superbike Donington

WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Donington Park'taki ikinci antrenmanda mevcut tur rekoruna yaklaşırken seansı zirvede bitiren isim oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
WSBK Donington (FT2): Razgatlioglu vor Petrucci und Bulega, Bautista crasht!

WSBK Donington (FT2): Razgatlioglu vor Petrucci und Bulega, Bautista crasht!

Fotoğraf: motosport.com

Toprak Razgatlıoğlu Donington'da cuma günü de liderliğini sürdürerek tur zamanında 1:26'ların altına indi ve günün büyük bölümünde zirvede kalarak rakiplerine yaklaşık 0.3 saniye fark attı.

BMW için güçlü bir gündü; Scott Redding (Bonovo Action BMW) beşinci sırada yer alarak Toprak'ın 0.421 gerisinde turlarken, Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ilk antrenman seansında ilk on içinde yer aldı ve genelde 13. oldu. Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) 1:27.052'lik derecesiyle güçlü bir ilk antrenman seansının ardından 15. olurken, Amerikalı sürücü ikinci seansta tur zamanını geliştiremeyen tek sürücü oldu ve 15. sırada yer aldı.

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), 45 dakikalık seansın ilk aşamalarında yarışmamasına rağmen Ducati'nin genel ikinciliğini elde etmesine öncülük etti. Petrucci'nin 1:26.235'lik derecesi Nicolo Bulega'yı (Aruba.it Racing - Ducati) geride bırakmaya yetti. 

Takım arkadaşı Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) ikinci antrenman seansında ilk virajda kaza yaptıktan sonra Razgatlıoğlu'nun 0.567 saniye gerisinde altıncı oldu ancak seansa yeniden katılabildi.

Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) sezonun en iyi cuma günlerinden birini geçirerek sekizinci sırayı aldı ve sadece 0.683 saniye geride kalarak dokuzuncu sıradaki Sam Lowes'un (ELF Marc VDS Racing Team) hemen önünde yarışı tamamladı.

Andrea Iannone'in (Team GoEleven) ilk antrenman seansında çakıllara üç kez taşması ve ikinci antrenman seansında 11. virajda kaza yapması onu ilk 15'in dışında bıraktı.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), ikinci antrenman seansında 12. virajda yaptığı kazaya rağmen ikinci sırayı aldı.

Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) ikinci antrenman seansında büyük bir gelişme göstererek onuncu olurken, Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) cuma günü Donington'da 18. oldu.

Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) 1:26.688s ile yedinci sırayı alırken, takım arkadaşı Jonathan Rea 12. oldu. L

Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) ilk ona girmeyi kıl payı kaçırarak 11. olurken, takım arkadaşı Remy Gardner 14. oldu.

 Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) 17. olurken, Philipp Oettl (GMT94 Yamaha) 20. oldu. Yamaha bu hafta sonu için, sürücülerin yakıt yükü azaldıkça ön yükü ayarlamasına olanak tanıyan yeni bir ön yük ayarlayıcıya sahip.

Donington cuma günü Honda için zor bir gün oldu. Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda) 1:27.353'lik derecesiyle 19. oldu. Xavi Vierge (Team HRC) takım arkadaşı iker Lecuona'nın hemen önünde 21. olurken, Adam Norrodin (PETRONAS MIE Racing Honda) 23. oldu.

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 20

1'26.013

   168.379
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 14

+0.222

1'26.235

 0.222 167.945
3 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 22

+0.225

1'26.238

 0.003 167.939
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 18

+0.283

1'26.296

 0.058 167.827
5 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 19

+0.421

1'26.434

 0.138 167.559
6 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 14

+0.567

1'26.580

 0.146 167.276
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 19

+0.675

1'26.688

 0.108 167.068
8 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 19

+0.683

1'26.696

 0.008 167.052
9 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 22

+0.809

1'26.822

 0.126 166.810
10 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 21

+0.825

1'26.838

 0.016 166.779
11 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 23

+0.832

1'26.845

 0.007 166.766
12 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 19

+0.873

1'26.886

 0.041 166.687
13 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 20

+0.894

1'26.907

 0.021 166.647
14 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 21

+0.925

1'26.938

 0.031 166.587
15 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 14

+1.088

1'27.101

 0.163 166.275
16 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 19

+1.141

1'27.154

 0.053 166.174
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 21

+1.234

1'27.247

 0.093 165.997
18 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 23

+1.304

1'27.317

 0.070 165.864
19 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 16

+1.340

1'27.353

 0.036 165.796
20 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 22

+1.471

1'27.484

 0.131 165.547
21 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 18

+1.592

1'27.605

 0.121 165.319
22 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 19

+1.673

1'27.686

 0.081 165.166
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 17

+3.681

1'29.694

 2.008 161.468
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