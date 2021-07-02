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World Superbike / Donington Park Antrenman raporu

WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington Park'ta gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Garrett Gerloff ilk sırada tamamladı.

WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, Donington'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı. Geçen hafta sonu Assen'de ilk MotoGP yarışına çıkan Amerikalı sürücüyü Jonathan Rea ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

İkinci antrenman seansında 21 sürücü vardı. Yamaha sürücüsü Kohta Nozane, testlerdeki kazasının ardından sakatlanmıştı ve ilk antrenmanda kendisini denese de, hafta sonunun kalan kısmına katılmama kararı aldı.

İlk seans kuru zeminde gerçekleşmişti ancak hava bulutlarla kaplıydı. İkinci seans ise direkt güneş altında gerçekleşti. 

Seans BMW sürücüsü Tom Sykes'ın altıncı virajdaki kazasıyla başladı. Britanyalı sürücü altıncı virajda büyük bir kaza yaptı ve seansın büyük bir kısmını kaçırmak zorunda kaldı

Ayrıca temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl zemine çıktı ancak seansa sorunsuz şekilde devam edebildi.

 

Jonathan Rea'in ilk antrenman seansındaki en iyi zamanı, ikinci senasın son kısmında geride bırakıldı. Rea, seansın ilk kısmında lider olsa da, Gerloff kendisini 1:27.524'le geride bıraktı ve en iyi zamanı yaparak seansı zirvede tamamladı.

Bu derece hem seansın hem de günün en iyi zamanıydı.

Dünya şampiyonu Jonathan Rea, seansı ikinci sırada tamamladı ve öğleden sonra derecesini geliştiremeyen birkaç sürücüden bir tanesi oldu.

Toprak, ikinci seansta belli bir süre zirvede yer alsa da seansı Gerloff'un 0.524 saniye geride üçüncü bitirdi.

Dördüncü sırada yer alan Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, ilk seansta göre derecesini büyük oranda geliştirdi.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding ilk beşi tamamladı ancak liderin 0.626 saniye gerisinde kaldı.

Takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi altıncı olurken, Leon Haslam, Lucas Mahias, Michael van der mark ve Andrea Locatelli ilk onu tamamladı.

Alvaro Bautista 2 saniye geride kaldığı seansta ancak 15. oldu. Jonas Folger ise seansı 2.6 saniye geride 19. bitirebildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'27.524  
2 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 1'27.853 0.329
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 21 1'28.048 0.524
4 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 22 1'28.131 0.607
5 United Kingdom Scott Redding Ducati 19 1'28.150 0.626
6 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 1'28.324 0.800
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 13 1'28.395 0.871
8 France Lucas Mahias Kawasaki 22 1'28.462 0.938
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 20 1'28.549 1.025
10 Italy Andrea Locatelli Yamaha 25 1'28.594 1.070
11 United Kingdom Tom Sykes BMW 7 1'28.669 1.145
12 United Kingdom Chaz Davies Ducati 14 1'29.064 1.540
13 Italy Axel Bassani Ducati 21 1'29.359 1.835
14 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'29.414 1.890
15 Spain Alvaro Bautista Honda 18 1'29.568 2.044
16 Spain Isaac Viñales Kawasaki 17 1'29.780 2.256
17 United Kingdom Luke Mossey   19 1'29.975 2.451
18 Ireland Eugene Laverty BMW 20 1'30.088 2.564
19 Germany Jonas Folger BMW 21 1'30.218 2.694
20 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'30.253 2.729
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 17 1'31.403 3.879
22 Japan Kohta Nozane Yamaha 0    
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