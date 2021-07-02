WSBK Donington 2. antrenman: Gerloff en hızlısı, Toprak 3. sırada

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, Donington'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci antrenman seansında en iyi dereceyi yapmayı başardı. Geçen hafta sonu Assen'de ilk MotoGP yarışına çıkan Amerikalı sürücüyü Jonathan Rea ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu takip etti.

İkinci antrenman seansında 21 sürücü vardı. Yamaha sürücüsü Kohta Nozane, testlerdeki kazasının ardından sakatlanmıştı ve ilk antrenmanda kendisini denese de, hafta sonunun kalan kısmına katılmama kararı aldı.

İlk seans kuru zeminde gerçekleşmişti ancak hava bulutlarla kaplıydı. İkinci seans ise direkt güneş altında gerçekleşti.

Seans BMW sürücüsü Tom Sykes'ın altıncı virajdaki kazasıyla başladı. Britanyalı sürücü altıncı virajda büyük bir kaza yaptı ve seansın büyük bir kısmını kaçırmak zorunda kaldı

Ayrıca temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu da motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl zemine çıktı ancak seansa sorunsuz şekilde devam edebildi.

Jonathan Rea'in ilk antrenman seansındaki en iyi zamanı, ikinci senasın son kısmında geride bırakıldı. Rea, seansın ilk kısmında lider olsa da, Gerloff kendisini 1:27.524'le geride bıraktı ve en iyi zamanı yaparak seansı zirvede tamamladı.

Bu derece hem seansın hem de günün en iyi zamanıydı.

Dünya şampiyonu Jonathan Rea, seansı ikinci sırada tamamladı ve öğleden sonra derecesini geliştiremeyen birkaç sürücüden bir tanesi oldu.

Toprak, ikinci seansta belli bir süre zirvede yer alsa da seansı Gerloff'un 0.524 saniye geride üçüncü bitirdi.

Dördüncü sırada yer alan Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Alex Lowes, ilk seansta göre derecesini büyük oranda geliştirdi.

Ducati fabrika takımı sürücüsü Scott Redding ilk beşi tamamladı ancak liderin 0.626 saniye gerisinde kaldı.

Takım arkadaşı Michael Ruben Rinaldi altıncı olurken, Leon Haslam, Lucas Mahias, Michael van der mark ve Andrea Locatelli ilk onu tamamladı.

Alvaro Bautista 2 saniye geride kaldığı seansta ancak 15. oldu. Jonas Folger ise seansı 2.6 saniye geride 19. bitirebildi.

Seans sonucu: