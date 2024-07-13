WSBK Donington 1. yarış: Toprak Razgatlıoğlu domine ederek kazandı!

Donington Park hafta sonuna harika başlayan Toprak, bu sabah yapılan sıralama turlarında 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu almıştı.

Yarışa çok iyi başlayan Toprak, ilk turda yerini korurken ikinciliğe Bonovo BMW sürücüsü Scott Redding çıktı.

Nicolo Bulega ise ilk turda Redding dışında Andrea Locatelli'ye de geçilerek dördüncü sıraya geriledi.

Toprak ilk turlarda Redding'in baskısına yanıt vererek farkı açarken, Bulega üçüncülüğü Locatelli'den geri aldı.

Bulega üçüncülüğü almasının ardından Redding'in peşine takıldı ve İngiliz sürücüyü hataya zorlayarak ikinciliğini geri aldı.

Turlar ilerledikçe Redding, Alex Lowes'a geçilirken, Alvaro Bautista 11. sıradan başladığı yarışta beşinci sıraya kadar çıktı.

Son 10 tura girerken Lowes, lastik sorunu yaşamaya başlayan Bulega'yı geçerek ikinciliği almayı başardı.

Ön bölüme arayı kapatan Bautista, Redding'in pist dışına çıkmasıyla dördüncülüğü aldı; birkaç tur sonra Redding, motosikletinde yaşadığı mekanik sorunla yarışa veda etti.

Bautista, dördüncülüğe çıkmasının ardından Beulga'yı sıkıştırdı ve takım arkadaşının kaçış yoluna girmesiyle üçüncülüğü daldı.

Arkada bunlar olurken Toprak ön tarafta mükemmel bir performans sergiledi ve farkı her geçen tur arttırarak 10 saniyenin üzerine çıkardı.

Son bölümde hata yapmayan Toprak, Lowes'un 11.4 saniye önünde galibiyete ulaşarak WSBK tarihinin en iyi performanslarından birisini sergiledi.

Arka arkaya beşinci zaferini alan Toprak'ın 11.4 saniyelik bu farkı, WSBK tarihinin en büyük ikinci farkı oldu.

Lowes'un Kawasaki ile ikinci olduğu yarışta üçüncülük güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Bautista'nın oldu.

Son bölümde tempo kaybı yaşayan Bulega dördüncü olurken, Jonathan Rea bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkararak beşinci oldu.

Yedinci olan Locatelli'yi Danilo Petrucci, Dominique Aegerter, Michael van der Mark takip etti.

Toprak bu sonuçla puanını 204 yaparken, Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista'nın 171 puanı var.