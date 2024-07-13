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Yarış raporu
World Superbike Donington

WSBK Donington 1. yarış: Toprak Razgatlıoğlu domine ederek kazandı!

BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Donington'da gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafere ulaştı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı pole pozisyonunu aldı

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı pole pozisyonunu aldı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Donington Park hafta sonuna harika başlayan Toprak, bu sabah yapılan sıralama turlarında 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu almıştı.

Yarışa çok iyi başlayan Toprak, ilk turda yerini korurken ikinciliğe Bonovo BMW sürücüsü Scott Redding çıktı.

Nicolo Bulega ise ilk turda Redding dışında Andrea Locatelli'ye de geçilerek dördüncü sıraya geriledi.

Toprak ilk turlarda Redding'in baskısına yanıt vererek farkı açarken, Bulega üçüncülüğü Locatelli'den geri aldı.

Bulega üçüncülüğü almasının ardından Redding'in peşine takıldı ve İngiliz sürücüyü hataya zorlayarak ikinciliğini geri aldı.

Turlar ilerledikçe Redding, Alex Lowes'a geçilirken, Alvaro Bautista 11. sıradan başladığı yarışta beşinci sıraya kadar çıktı.

Son 10 tura girerken Lowes, lastik sorunu yaşamaya başlayan Bulega'yı geçerek ikinciliği almayı başardı.

Ön bölüme arayı kapatan Bautista, Redding'in pist dışına çıkmasıyla dördüncülüğü aldı; birkaç tur sonra Redding, motosikletinde yaşadığı mekanik sorunla yarışa veda etti.

Bautista, dördüncülüğe çıkmasının ardından Beulga'yı sıkıştırdı ve takım arkadaşının kaçış yoluna girmesiyle üçüncülüğü daldı.

Arkada bunlar olurken Toprak ön tarafta mükemmel bir performans sergiledi ve farkı her geçen tur arttırarak 10 saniyenin üzerine çıkardı.

Son bölümde hata yapmayan Toprak, Lowes'un 11.4 saniye önünde galibiyete ulaşarak WSBK tarihinin en iyi performanslarından birisini sergiledi.

Arka arkaya beşinci zaferini alan Toprak'ın 11.4 saniyelik bu farkı, WSBK tarihinin en büyük ikinci farkı oldu.

Lowes'un Kawasaki ile ikinci olduğu yarışta üçüncülük güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Bautista'nın oldu.

Son bölümde tempo kaybı yaşayan Bulega dördüncü olurken, Jonathan Rea bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkararak beşinci oldu.

Yedinci olan Locatelli'yi Danilo Petrucci, Dominique Aegerter, Michael van der Mark takip etti.

Toprak bu sonuçla puanını 204 yaparken, Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista'nın 171 puanı var.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 1

-

       25
2 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 1

+11.384

11.384

 11.384     20
3 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 1

+13.167

13.167

 1.783     16
4 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 1

+14.913

14.913

 1.746     13
5 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 1

+16.349

16.349

 1.436     11
6 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 1

+16.611

16.611

 0.262     10
7 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 1

+17.634

17.634

 1.023     9
8 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 1

+24.648

24.648

 7.014     8
9 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 1

+25.099

25.099

 0.451     7
10 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 1

+25.563

25.563

 0.464     6
11 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 1

+27.272

27.272

 1.709     5
12 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 1

+28.838

28.838

 1.566     4
13 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 1

+30.210

30.210

 1.372     3
14 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 1

+30.467

30.467

 0.257     2
15 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 1

+33.306

33.306

 2.839     1
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 1

+44.244

44.244

 10.938      
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 1

+44.785

44.785

 0.541      
18 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 1

+45.309

45.309

 0.524      
19 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 1

+58.529

58.529

 13.220      
20 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 1

> 1'

        
dnf United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 1

 

     Yarış dışı  
dnf Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 0

 

     Yarış dışı  
dnf United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 0

 

     Yarış dışı  
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