WSBK Donington 1. yarış: Toprak Razgatlıoğlu domine ederek kazandı!
BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Donington'da gerçekleştirilen ilk Dünya Superbike Şampiyonası yarışında zafere ulaştı.
Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı pole pozisyonunu aldı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Donington Park hafta sonuna harika başlayan Toprak, bu sabah yapılan sıralama turlarında 0.5 saniye farkla pole pozisyonunu almıştı.
Yarışa çok iyi başlayan Toprak, ilk turda yerini korurken ikinciliğe Bonovo BMW sürücüsü Scott Redding çıktı.
Nicolo Bulega ise ilk turda Redding dışında Andrea Locatelli'ye de geçilerek dördüncü sıraya geriledi.
Toprak ilk turlarda Redding'in baskısına yanıt vererek farkı açarken, Bulega üçüncülüğü Locatelli'den geri aldı.
Bulega üçüncülüğü almasının ardından Redding'in peşine takıldı ve İngiliz sürücüyü hataya zorlayarak ikinciliğini geri aldı.
Turlar ilerledikçe Redding, Alex Lowes'a geçilirken, Alvaro Bautista 11. sıradan başladığı yarışta beşinci sıraya kadar çıktı.
Son 10 tura girerken Lowes, lastik sorunu yaşamaya başlayan Bulega'yı geçerek ikinciliği almayı başardı.
Ön bölüme arayı kapatan Bautista, Redding'in pist dışına çıkmasıyla dördüncülüğü aldı; birkaç tur sonra Redding, motosikletinde yaşadığı mekanik sorunla yarışa veda etti.
Bautista, dördüncülüğe çıkmasının ardından Beulga'yı sıkıştırdı ve takım arkadaşının kaçış yoluna girmesiyle üçüncülüğü daldı.
Arkada bunlar olurken Toprak ön tarafta mükemmel bir performans sergiledi ve farkı her geçen tur arttırarak 10 saniyenin üzerine çıkardı.
Son bölümde hata yapmayan Toprak, Lowes'un 11.4 saniye önünde galibiyete ulaşarak WSBK tarihinin en iyi performanslarından birisini sergiledi.
Arka arkaya beşinci zaferini alan Toprak'ın 11.4 saniyelik bu farkı, WSBK tarihinin en büyük ikinci farkı oldu.
Lowes'un Kawasaki ile ikinci olduğu yarışta üçüncülük güçlü bir yükseliş gerçekleştiren Bautista'nın oldu.
Son bölümde tempo kaybı yaşayan Bulega dördüncü olurken, Jonathan Rea bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkararak beşinci oldu.
Yedinci olan Locatelli'yi Danilo Petrucci, Dominique Aegerter, Michael van der Mark takip etti.
Toprak bu sonuçla puanını 204 yaparken, Nicolo Bulega ve Alvaro Bautista'nın 171 puanı var.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|1
|
-
|25
|2
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|1
|
+11.384
11.384
|11.384
|20
|3
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|1
|
+13.167
13.167
|1.783
|16
|4
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|1
|
+14.913
14.913
|1.746
|13
|5
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|1
|
+16.349
16.349
|1.436
|11
|6
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|1
|
+16.611
16.611
|0.262
|10
|7
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|1
|
+17.634
17.634
|1.023
|9
|8
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|1
|
+24.648
24.648
|7.014
|8
|9
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|1
|
+25.099
25.099
|0.451
|7
|10
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|1
|
+25.563
25.563
|0.464
|6
|11
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|1
|
+27.272
27.272
|1.709
|5
|12
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|1
|
+28.838
28.838
|1.566
|4
|13
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|1
|
+30.210
30.210
|1.372
|3
|14
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|1
|
+30.467
30.467
|0.257
|2
|15
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|1
|
+33.306
33.306
|2.839
|1
|16
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|1
|
+44.244
44.244
|10.938
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|1
|
+44.785
44.785
|0.541
|18
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|1
|
+45.309
45.309
|0.524
|19
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|1
|
+58.529
58.529
|13.220
|20
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|1
|
> 1'
|dnf
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|1
|
|Yarış dışı
|dnf
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|0
|
|Yarış dışı
|dnf
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|0
|
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hamilton: "Tamamen farklı bir takıma gitmek biraz 'göz korkutucu'"
Haas "iki çaylakla" yarışmayacak
Razgatlıoğlu: "Lowes ile aramdaki fark kariyerim için bir ilk"
Antonelli, adı F1 ile anıldıkça üzerinde "büyük baskı" hissettiğini söylüyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar