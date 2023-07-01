WSBK Donington 1. yarış: Müthiş mücadeleyi Bautista kazandı, Toprak ikinci

Son olarak neredeyse 1 ay önce Misano'da yarışan WSBK padoğu, sezonun altıncı ayağı için temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun favori pistlerinden Donington'a geldi.

Pist yapısı gereği hem Jonathan Rea'nin hem de Toprak'ın Bautista'ya daha yakın olması beklenen bu hafta sonunda 1. yarış oldukça heyecanlı geçti.

Yarış öncesinde Rea pole pozisyonundaydı. Onun arkasında Bautista ikinci, Danilo Petrucci üçüncü ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dördüncüydü.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve tüm sürücüler gride yerleştiler. Kırmızı ışıkların da sönmesiyle 23 turluk mücadele başladı.

Yarışın startında Bautista ön lastiği yerde çok iyi tuttu ve çizgiden iyi kalktı. İspanyol sürücü güçlü startı sayesinde ilk viraja gelmeden liderliği aldı ve turun geri kalanında da yerini vermedi. Toprak ise ilk turda dördüncü sırasını korudu. Böylelikle ilk turu Bautista, Rea, Petrucci, Toprak ilk 4'ü ile tamamladık.

İkinci turda liderlik değişti: Bautista 9-10. virajlardan oluşan şikanın girişinde frenlemeyi kaçırarak dışarı taştı ve Rea'ye geçildi.

Toprak ise aynı turda Petrucci'yi geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Bu geçişlerle birlikte ikinci turu Rea, Bautista, Toprak, Petrucci ilk 4'ü ile tamamladık.

Bir sonraki turda ise Toprak da güzel bir frenleme ile Bautista'yı geçti ve ikinci sıraya yükseldi.

Donington'ın soğuk koşullarında canlanan Kawasaki'de Rea, ön tarafta arayı açmaya çalışsa da Toprak en hızlı turları sıralamaya başladı ve Rea'nin arkasına geldi.

Toprak'ın temposunun daha iyi olduğu açıkça görülebiliyordu ve temsilcimizin geçişi yapması da çok uzun sürmedi. Toprak, bitime 17 tur kala geçişini yaparak liderliği aldı.

Bir sonraki turda Rea güzel bir geçişle liderliği geri aldı ama orada uzun süre kalamadı çünkü Toprak, tur bitmeden yine aynı noktada geçişini yaptı ve liderliği bu sefer de o geri aldı.

Bu noktada Toprak, Rea, Bautista, Alex Lowes ilk dörtlüsü çok yakınlardı ve harika bir mücadele vardı. Pozisyonlar sürekli değişiyordu ve sezonun net bir şekilde en çekişmeli yarışlarından birini izliyorduk.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak liderliğini sürdürürken, onun arkasında Bautista ikinci sıraya yükselmek için Rea'ya oldukça agresif bir atak yaptı ve ikinci sıraya çıktı.

Ducati sürücüsü, Rea'yi geçmesinin ardından Toprak'a yaklaştı ve bitime 15 tur kala bu sefer de Bautista zirveye yükseldi.

Bautista zirveye yükselmesinin ardından hemen en hızlı turu kaydederek ön tarafta kaybolmaya çalıştı ve kendisine nefes alabileceği bir boşluk oluşturdu. Bu sezon Bautista en öne geldiğinde birçok kez kaybolduğunu görmüştük ve yine böyle oldu.

Bautista'nın önde biraz uzaklaşmasıyla, yarış biraz daha sakinleşti ve pozisyonlar oturdu. Pistin ilk yarısında Bautista oldukça hızlıydı, Toprak ise frenlemelerin daha önemli olduğu ikinci yarıda daha hızlıydı.

Bautista yine de ön tarafta nefes alabileceği bir boşluğa sahipti. Toprak'ın arkasında ise Kawasaki'ler artık 1 saniye kadar geriye düşmüştü.

Son 10 tura girerken Bautista farkı 1.5 saniyeye kadar çıkarmıştı. Son 7 tur girerken bu fark 2 saniyeye çıktı. Bautista en önde yarış turu rekorlarını kırıyordu.

İspanyol sürücü yarışın geri kalanında da hata yapmadı ve bu sezonki 16. yarışta 15. zaferini aldı. Yamaha ve Kawasaki tek turda Ducati'yi zorlayabilse de yarış temposunda Ducati ve Bautista yeniden farklı bir seviyede olduklarını gösterdiler.

Ancak Bautista bu sezonki belki de en çok zorlandığı ve çalışmak zorunda kaldığı yarışı geride bıraktı diyebiliriz.

Temsilcimiz Toprak ise belli bölümlerini lider götürdüğü yarışta damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve bir kez daha Bautista'nın en yakın takipçisi oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Rea yarışın ilk turlarında mücadeleye dahil olsa da sonrasında sıcaklıkların da artmasıyla geriledi ve podyumun son basamağında kendine yer buldu. WSBK'ın efsane ismi, böylelikle 250. podyumunu almış oldu.

Jonathan Rea, Kawasaki Yarış Takımı WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Petrucci bir noktada podyum için Rea'yi zorlayabilecek gibiydi ama bu olmadı ve WSBK'ın çaylak ismi dördüncü sırayı aldı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli ilk 5'i tamamlarken; onu Alex Lowes, Axel Bassani, Scott Redding ve Tom Skyes takip etti.

Remy Gardner ise ilk 10'u tamamladı. Zor bir hafta sonu geçiren Honda'da Xavier Vierge 11. sırayı alarak en hızlı Honda sürücüsü oldu. Günün son puanları ise Dominique Aegerter, Michael Ruben Rinaldi, Lorenzo Baldassari ve Isaac Vinales'e gitti.

Yarış sonucu: