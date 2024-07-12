WSBK Donington 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı!

Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı bu hafta sonu Donington Park'ta gerçekleştirilecek ve heyecan bugünkü ilk antrenman seansıyla başladı.

23 sürücüsü antrenmanların başlangıcında pek de yaz koşullarıyla karşılaşmadı çünkü hava sadece 14 derece, pist sıcaklığı ise 17 dereceydi.

Perşembe günü yağan şiddetli yağmurun ardından pistte ıslak bölümler vardı fakat seans için uygun seçim kuru zemin lastikleriydi.

Seansın başında Andrea Iannone şartlara adapte olmakta zorlandı ve birden fazla kez çakıl havuzuna girdi.

Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Donington'a dünya şampiyonası lideri olarak gelse de, geçtiğimiz haftalardaki sakatlığı nedeniyle henüz %100 seviyesinde olmadığını söylemişti.

Alex Lowes ilk anlarda liderliği alırken, sonrasında Toprak sahneye çıktı ve 1:26.726 yaparak liderliğe yükseldi.

Toprak daha sonra bu dereceyi 1:26.522'ye çekerken, son anlarda 1:26.419 yaparak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Danilo Petrucci hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ikinci oldu fakat Toprak'la arasında 0.4 saniye gibi büyük bir fark vardı.

Bonovo BMW sürücüsü Garrett Gerloff 0.6 saniye geride üçüncü olurken, ilk beşi Alex Lowes ve Alvaro Bautista tamamladı.

En iyi Yamaha sürücüsü altıncı sırada yer alan Remy Gardner olurken, onu Andrea Locatelli takip etti.

İlk onu Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) ve Scott Redding (Bonovo-BMW) tamamladı.

Seans içerisinde teknik problemlerle boğuşan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea ise ilk seansta ancak 13. olabildi.

Seans sonucu: