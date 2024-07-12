WSBK Donington 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı!
BMW works sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Donington'daki ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.
WSBK Donington (FT1): Razgatlioglu vor Petrucci, Rea erneut mit Problemen!
Fotoğraf: motosport.com
Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı bu hafta sonu Donington Park'ta gerçekleştirilecek ve heyecan bugünkü ilk antrenman seansıyla başladı.
23 sürücüsü antrenmanların başlangıcında pek de yaz koşullarıyla karşılaşmadı çünkü hava sadece 14 derece, pist sıcaklığı ise 17 dereceydi.
Perşembe günü yağan şiddetli yağmurun ardından pistte ıslak bölümler vardı fakat seans için uygun seçim kuru zemin lastikleriydi.
Seansın başında Andrea Iannone şartlara adapte olmakta zorlandı ve birden fazla kez çakıl havuzuna girdi.
Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Donington'a dünya şampiyonası lideri olarak gelse de, geçtiğimiz haftalardaki sakatlığı nedeniyle henüz %100 seviyesinde olmadığını söylemişti.
Alex Lowes ilk anlarda liderliği alırken, sonrasında Toprak sahneye çıktı ve 1:26.726 yaparak liderliğe yükseldi.
Toprak daha sonra bu dereceyi 1:26.522'ye çekerken, son anlarda 1:26.419 yaparak seansı lider tamamlayan isim oldu.
Danilo Petrucci hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ikinci oldu fakat Toprak'la arasında 0.4 saniye gibi büyük bir fark vardı.
Bonovo BMW sürücüsü Garrett Gerloff 0.6 saniye geride üçüncü olurken, ilk beşi Alex Lowes ve Alvaro Bautista tamamladı.
En iyi Yamaha sürücüsü altıncı sırada yer alan Remy Gardner olurken, onu Andrea Locatelli takip etti.
İlk onu Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) ve Scott Redding (Bonovo-BMW) tamamladı.
Seans içerisinde teknik problemlerle boğuşan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea ise ilk seansta ancak 13. olabildi.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|14
|
1'26.419
|167.588
|2
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|18
|
+0.416
1'26.835
|0.416
|166.785
|3
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|20
|
+0.633
1'27.052
|0.217
|166.369
|4
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|17
|
+0.706
1'27.125
|0.073
|166.230
|5
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|21
|
+0.738
1'27.157
|0.032
|166.169
|6
|R. Gardner GRT Racing Team
|87
|Yamaha
|22
|
+0.899
1'27.318
|0.161
|165.862
|7
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|19
|
+0.911
1'27.330
|0.012
|165.839
|8
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|19
|
+1.092
1'27.511
|0.181
|165.496
|9
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|20
|
+1.245
1'27.664
|0.153
|165.208
|10
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|19
|
+1.335
1'27.754
|0.090
|165.038
|11
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|18
|
+1.337
1'27.756
|0.002
|165.034
|12
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|19
|
+1.365
1'27.784
|0.028
|164.982
|13
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|10
|
+1.428
1'27.847
|0.063
|164.863
|14
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|20
|
+1.485
1'27.904
|0.057
|164.757
|15
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|23
|
+1.534
1'27.953
|0.049
|164.665
|16
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|17
|
+1.600
1'28.019
|0.066
|164.541
|17
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|23
|
+1.695
1'28.114
|0.095
|164.364
|18
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|17
|
+1.787
1'28.206
|0.092
|164.192
|19
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|16
|
+2.026
1'28.445
|0.239
|163.749
|20
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|22
|
+2.099
1'28.518
|0.073
|163.614
|21
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|16
|
+2.196
1'28.615
|0.097
|163.435
|22
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|21
|
+2.254
1'28.673
|0.058
|163.328
|23
|A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|27
|Honda
|20
|
+4.204
1'30.623
|1.950
|159.813
|Tüm sonuçları görüntüle
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar