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Antrenman raporu
World Superbike Donington

WSBK Donington 1. antrenman seansı: Toprak hızlı başladı!

BMW works sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Donington'daki ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
WSBK Donington (FT1): Razgatlioglu vor Petrucci, Rea erneut mit Problemen!

WSBK Donington (FT1): Razgatlioglu vor Petrucci, Rea erneut mit Problemen!

Fotoğraf: motosport.com

Dünya Superbike Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı bu hafta sonu Donington Park'ta gerçekleştirilecek ve heyecan bugünkü ilk antrenman seansıyla başladı.

23 sürücüsü antrenmanların başlangıcında pek de yaz koşullarıyla karşılaşmadı çünkü hava sadece 14 derece, pist sıcaklığı ise 17 dereceydi.

Perşembe günü yağan şiddetli yağmurun ardından pistte ıslak bölümler vardı fakat seans için uygun seçim kuru zemin lastikleriydi.

Seansın başında Andrea Iannone şartlara adapte olmakta zorlandı ve birden fazla kez çakıl havuzuna girdi.

Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, Donington'a dünya şampiyonası lideri olarak gelse de, geçtiğimiz haftalardaki sakatlığı nedeniyle henüz %100 seviyesinde olmadığını söylemişti.

Alex Lowes ilk anlarda liderliği alırken, sonrasında Toprak sahneye çıktı ve 1:26.726 yaparak liderliğe yükseldi.

Toprak daha sonra bu dereceyi 1:26.522'ye çekerken, son anlarda  1:26.419 yaparak seansı lider tamamlayan isim oldu.

Danilo Petrucci hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmasının ardından ikinci oldu fakat Toprak'la arasında 0.4 saniye gibi büyük bir fark vardı.

Bonovo BMW sürücüsü Garrett Gerloff 0.6 saniye geride üçüncü olurken, ilk beşi Alex Lowes ve Alvaro Bautista tamamladı.

En iyi Yamaha sürücüsü altıncı sırada yer alan Remy Gardner olurken, onu Andrea Locatelli takip etti.

İlk onu Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) ve Scott Redding (Bonovo-BMW) tamamladı.

Seans içerisinde teknik problemlerle boğuşan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea ise ilk seansta ancak 13. olabildi.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 14

1'26.419

   167.588
2 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 18

+0.416

1'26.835

 0.416 166.785
3 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 20

+0.633

1'27.052

 0.217 166.369
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 17

+0.706

1'27.125

 0.073 166.230
5 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 21

+0.738

1'27.157

 0.032 166.169
6 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 22

+0.899

1'27.318

 0.161 165.862
7 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 19

+0.911

1'27.330

 0.012 165.839
8 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 19

+1.092

1'27.511

 0.181 165.496
9 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 20

+1.245

1'27.664

 0.153 165.208
10 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 19

+1.335

1'27.754

 0.090 165.038
11 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 18

+1.337

1'27.756

 0.002 165.034
12 Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 19

+1.365

1'27.784

 0.028 164.982
13 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 10

+1.428

1'27.847

 0.063 164.863
14 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+1.485

1'27.904

 0.057 164.757
15 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 23

+1.534

1'27.953

 0.049 164.665
16
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 17

+1.600

1'28.019

 0.066 164.541
17 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 23

+1.695

1'28.114

 0.095 164.364
18 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 17

+1.787

1'28.206

 0.092 164.192
19 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 16

+2.026

1'28.445

 0.239 163.749
20 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 22

+2.099

1'28.518

 0.073 163.614
21 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 16

+2.196

1'28.615

 0.097 163.435
22 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 21

+2.254

1'28.673

 0.058 163.328
23 Malaysia A. Norrodin PETRONAS MIE Racing HONDA Team 27 Honda 20

+4.204

1'30.623

 1.950 159.813
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