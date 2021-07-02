WSBK Donington 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, Donington Park'ta gerçekleştirilecek yarış öncesinde, hafta sonuna en hızlı zamanı yaparak başladı. Bulutlu havada gerçekleştirilen seansta pist kuruydu ancak hafta sonunun kalan kısmında havanın değişken olacağı tahmin ediliyor.

BMW fabrika takımı sürücüleri için hafta sonu pek de iyi başlamadı. Önce Michael van der Mark tehlikeli bir an yaşadı ve ardında da Tom Sykes kaza yaptı.

Ancak Skyes, yeniden piste dönmeyi başardı ve 1:28.503'lük turuyla ilk anlarda zirveye çıktı. Sonrasında, bu dereceyi 1:28.486'ya çekti. Onu, o noktada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Ducati'den Scott Redding takip etti.

Dünya şampiyonu Jonathan Rea, ilk seansın son bölümüne girerken ilk sırayı eline geçirdi ve 1:28'in altına inen ilk sürücü oldu.

Britanyalı sürücünün turu 1:27.841'di ve uzun süre zirvede kaldı. Sonrasında temsilcimiz Toprak'tan 1:27.678 geldi ve liderliği eline geçirdi.

Ancak sonrasında pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bu tur iptal edildi.

Kalan bölümde Rea'in 1:27.841'lik turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve şampiyona lideri, seansı birinci bitirdi.

Toprak turunun silinmesinin ardından 0.264 saniye geride ikinci sırada yer alırken, ilk üçü Sykes tamamladı.

Ducati fabrika takımı sürücüleri ise ilk üçe giremediler. Michael Ruben Rinaldi seansı 0.719 saniye geride dördüncü bitirirken, Scott Redding altıncı oldu. İki Ducati sürücüsünü, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ayırdı.

Leon Haslam (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), van der Mark (BMW) ve Chaz Davies (GoEleven-Ducati) ilk 10'u tamamladı. Alvaro Bautista (Honda) seansı 2 saniye geride 14. sırada tamamlarken, Jonas Folger 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu: