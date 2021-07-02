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World Superbike / Donington Park Antrenman raporu

WSBK Donington 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Donington ayağı öncesinde 1. antrenman seansını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ilk sırada tamamladı.

WSBK Donington 1. antrenman: Rea, Toprak'ın önünde lider

Kawasaki fabrika takımı sürücüsü Jonathan Rea, Donington Park'ta gerçekleştirilecek yarış öncesinde, hafta sonuna en hızlı zamanı yaparak başladı. Bulutlu havada gerçekleştirilen seansta pist kuruydu ancak hafta sonunun kalan kısmında havanın değişken olacağı tahmin ediliyor. 

BMW fabrika takımı sürücüleri için hafta sonu pek de iyi başlamadı. Önce Michael van der Mark tehlikeli bir an yaşadı ve ardında da Tom Sykes kaza yaptı.

Ancak Skyes, yeniden piste dönmeyi başardı ve 1:28.503'lük turuyla ilk anlarda zirveye çıktı.  Sonrasında, bu dereceyi 1:28.486'ya çekti. Onu, o noktada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Ducati'den Scott Redding takip etti.

Dünya şampiyonu Jonathan Rea, ilk seansın son bölümüne girerken ilk sırayı eline geçirdi ve 1:28'in altına inen ilk sürücü oldu.

Britanyalı sürücünün turu 1:27.841'di ve uzun süre zirvede kaldı. Sonrasında temsilcimiz Toprak'tan 1:27.678 geldi ve liderliği eline geçirdi.

Ancak sonrasında pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bu tur iptal edildi.

Kalan bölümde Rea'in 1:27.841'lik turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve şampiyona lideri, seansı birinci bitirdi.

Toprak turunun silinmesinin ardından 0.264 saniye geride ikinci sırada yer alırken, ilk üçü Sykes tamamladı.

Ducati fabrika takımı sürücüleri ise ilk üçe giremediler. Michael Ruben Rinaldi seansı 0.719 saniye geride dördüncü bitirirken, Scott Redding altıncı oldu. İki Ducati sürücüsünü, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ayırdı.

Leon Haslam (Honda), Alex Lowes (Kawasaki), van der Mark (BMW) ve Chaz Davies (GoEleven-Ducati) ilk 10'u tamamladı. Alvaro Bautista (Honda) seansı 2 saniye geride 14. sırada tamamlarken, Jonas Folger 15. sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 17 1'27.841    
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 14 1'28.105 0.264 0.264
3 United Kingdom Tom Sykes BMW 17 1'28.202 0.361 0.097
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 1'28.560 0.719 0.358
5 United States Garrett Gerloff Yamaha 20 1'28.681 0.840 0.121
6 United Kingdom Scott Redding Ducati 24 1'28.814 0.973 0.133
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 14 1'28.843 1.002 0.029
8 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 18 1'29.028 1.187 0.185
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 20 1'29.104 1.263 0.076
10 United Kingdom Chaz Davies Ducati 15 1'29.172 1.331 0.068
11 France Lucas Mahias Kawasaki 14 1'29.505 1.664 0.333
12 Italy Axel Bassani Ducati 18 1'29.607 1.766 0.102
13 Italy Andrea Locatelli Yamaha 22 1'29.746 1.905 0.139
14 Spain Alvaro Bautista Honda 18 1'29.932 2.091 0.186
15 Germany Jonas Folger BMW 19 1'30.077 2.236 0.145
16 Spain Tito Rabat Ducati 23 1'30.157 2.316 0.080
17 United Kingdom Luke Mossey   18 1'30.953 3.112 0.796
18 France Christophe Ponsson Yamaha 20 1'31.579 3.738 0.626
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 20 1'31.880 4.039 0.301
20 Belgium Loris Cresson Kawasaki 21 1'32.033 4.192 0.153
21 Japan Kohta Nozane Yamaha 4 1'35.209 7.368 3.176
22 Ireland Eugene Laverty BMW 1      
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