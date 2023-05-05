WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!
İlk 3 yarış hafta sonundaki performans seviyelerine bakarak motosikletlerin maksimum ve minimum devir limitlerini düzenleyen WSBK, Ducati'nin maksimum devrini 250rpm kadar azaltırken; Kawasaki'nin minimum devri ise 250rpm kadar arttı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Yamaha ile ilgili bir düzenleme yer almıyor.
WSBK, daha rekabetçi ve heyecanlı bir seri oluşturabilmek ve daha geniş skaladaki motosikletlerin seride yarışabilmesi için bazen motosikletlerin performanslarına düzenlemeler yapabiliyor.
FIM ve WSBK'ın bu düzenlemeleri yapmak için baz aldığı ölçüm sistemi, algoritması tam olarak bilinmese de bu kararı etkileyen bazı faktörler şunlar:
a)Diğer tüm yarışmacılara göre tur zamanı
b) Hız tuzaklarındaki performans
c) Marka başına sürücü sayısı
d) Beklenen, ön görülen bireysel sürücü performansı
i) Önceki turların, yarışların dikkate alınması
e) Yarış sonuçları
f) Lider gidilen turlar
g) Genel yarış süresi
h) Herhangi bir devir sınırlayıcı değişikliğini takiben denge değişikliği yaşanması
FIM ve WSBK, her 3 yarış hafta sonunda bir bu kriterlere bakıyor ve gerektiğinde üreticilerin performansını düzenleyebiliyor: Motosikletlerin maksimum ve minimum devir limitlerini 250rpm kadar indirip artırabiliyor.
2023 sezonuna baktığımızda ise kesinlikle düzenleme yapılabilecek alanlar olduğunu söyleyebiliriz. 16100 rpm'e sahip olan Ducati, Alvaro Bautista ile 2023'te gerçekleştirilen 9 yarıştan 8'ini kazandı.
İlk 3 yarış hafta sonundaki performans analizlerinin ardından FIM, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Barselona yarışından itibaren geçerli olacak bazı düzenlemeler yapıldığını açıkladı.
Bugün FIM/Dorna tarafından yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2023 sezonunun ilk üç yarış hafta sonunun ardından motosikletlerin göreceli performansının analizini aldıktan sonra, Ducati için maksimum devir sınırı yönetmeliklerin 2.4.2.2-3* maddesi uyarınca 250 rpm düşürülecektir."
Buna ek olarak, Kawasaki'nin minimum devir sınırı ise 250rpm kadar artırıldı. Yamaha içinse bir değişiklik yapılmadı.
2023 sezonun ilk 3 yarışındaki devir limitleri şöyleydi (değişikliklerden önce):
Aprilia 14700 rpm
BMW 14950 rpm
BMW S1000 RR (2019) 14900 rpm
BMW M1000 RR (2021) 15500 rpm
BMW M1000 RR (2023) 15500 rpm
Ducati V2 12400 rpm
Ducati V4R (2019) 16100 rpm
Ducati V4R (2023) 16100 rpm
Honda (2020) 15600 rpm
Honda (2022) 15600 rpm
Kawasaki (2021) 14600 rpm
Kawasaki (2023) 14600 rpm
MV Agusta 14950 rpm
Suzuki 14900 rpm
Yamaha 14700 rpm
Yamaha (2020) 14950 rpm
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, Ducati'nin maksimum devir sayısı rakiplerinin çok üzerindeydi ve bu düzenlemeyle birlikte 250 rpm kaybedecek olsalar da, hâlâ bu alanda zirvede yer alacaklar.
Dolayısıyla Ducati ve Bautista'nın yine zirvede olmasını bekleyebileceğimizi söylemekte beis görmüyoruz ama elbette, bu düzenleme sayesinde Ducati'nin avantajı nispeten azalacaktır.
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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