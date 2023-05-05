WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

a)Diğer tüm yarışmacılara göre tur zamanı

b) Hız tuzaklarındaki performans

c) Marka başına sürücü sayısı

d) Beklenen, ön görülen bireysel sürücü performansı

i) Önceki turların, yarışların dikkate alınması

e) Yarış sonuçları

f) Lider gidilen turlar

g) Genel yarış süresi

h) Herhangi bir devir sınırlayıcı değişikliğini takiben denge değişikliği yaşanması

FIM ve WSBK, her 3 yarış hafta sonunda bir bu kriterlere bakıyor ve gerektiğinde üreticilerin performansını düzenleyebiliyor: Motosikletlerin maksimum ve minimum devir limitlerini 250rpm kadar indirip artırabiliyor.

2023 sezonuna baktığımızda ise kesinlikle düzenleme yapılabilecek alanlar olduğunu söyleyebiliriz. 16100 rpm'e sahip olan Ducati, Alvaro Bautista ile 2023'te gerçekleştirilen 9 yarıştan 8'ini kazandı.

İlk 3 yarış hafta sonundaki performans analizlerinin ardından FIM, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Barselona yarışından itibaren geçerli olacak bazı düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Bugün FIM/Dorna tarafından yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "2023 sezonunun ilk üç yarış hafta sonunun ardından motosikletlerin göreceli performansının analizini aldıktan sonra, Ducati için maksimum devir sınırı yönetmeliklerin 2.4.2.2-3* maddesi uyarınca 250 rpm düşürülecektir."

Buna ek olarak, Kawasaki'nin minimum devir sınırı ise 250rpm kadar artırıldı. Yamaha içinse bir değişiklik yapılmadı.