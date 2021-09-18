WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sıradaki durak İspanya'nın Katalonya pistiydi ve heyecan, bugün gerçekleştirilen Superpole sıralama turlarıyla başladı.

Seans güzel bir havada gerçekleştirildi ve olaysız şekilde başladı.

Ducati sürücüsü Scott Redding, ilk denemesinde 1:41.404 yapıp liderliği alırken, kısa bir süre sonra Tom Sykes 1:40.963 ile hafta sonunun en iyi zamanını yaptı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk denemesinin ardından ikinci sıradaydı ve ikinci turunda, ilk sektörde en iyi dereceyi yapsa da sonrasında turu bıraktı.

Son sekiz dakikaya girerken Kawasaki sürücüleri en hızlı sektör zamanlarını yaparak gelmeye başladılar. Fakat her ikisi de Sykes'ın derecesinin ardında kaldı.

Son beş dakikaya girilirken sıralama Sykes, Rea, Toprak ve Redding şeklindeydi.

Sürücüler bitime üç dakika kala son birkaç deneme daha yapmak adına piste çıktılar.

Son anlarda Kawasaki sürücüsü Rea 1:40.921 yapıp ilk sırayı alırken, temsilcimiz Toprak, 1:40.694 yaptı ve pole pozisyonuna çok yaklaştı.

Fakat son sözü bu hafta sonu harika bir performans ortaya koyan BMW sürücüsü Sykes söyledi ve 1:40.408 ile pole pozisyonunu kazandı.

Bu yıl şimdiye kadar yapılan sekiz yarışta da pole pozisyonu Rea'in olmuştu ancak Sykes, attığı bu turla 2020 Philip Island yarışından sonra ilk pole pozisyonunu kazandı ve Rea'in serisine son verdi.

Temsilcimiz Toprak, pole pozisyonuna yaklaşsa da Sykes'ın 0.286 saniye gerisinde ikinci oldu ve yarış için güçlü bir konuma yerleşti.

Rea 0.513 saniye geride üçüncü oldu ve kendisi adına zorlu geçen hafta sonunda, ilk çizgide kalmayı başardı.

Redding, Rea'in 0.057 saniye gerisinde dördüncü olurken, sadece bu dört isim 1:41'in altına indi.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes beşinci ve Yamaha ile yeni kontrat imzalayan Andrea Locatelli altıncı oldu.

Leon Haslam seansı yedinci bitirirken, Michael Ruben Rinaldi sekizinci ve Michael Van der Mark dokuzuncu oldu. İlk onu Garrett Gerloff tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSi 16:15'te yapılacak.

Seans sonucu: