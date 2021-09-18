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World Superbike / Barselona Sıralama turları raporu

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Katalonya'da gerçekleştirilecek yarışları öncesinde Superpole sıralama turlarını Tom Sykes ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu kazandı.

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sıradaki durak İspanya'nın Katalonya pistiydi ve heyecan, bugün gerçekleştirilen Superpole sıralama turlarıyla başladı.

Seans güzel bir havada gerçekleştirildi ve olaysız şekilde başladı.

Ducati sürücüsü Scott Redding, ilk denemesinde 1:41.404 yapıp liderliği alırken, kısa bir süre sonra Tom Sykes 1:40.963 ile hafta sonunun en iyi zamanını yaptı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ilk denemesinin ardından ikinci sıradaydı ve ikinci turunda, ilk sektörde en iyi dereceyi yapsa da sonrasında turu bıraktı.

Son sekiz dakikaya girerken Kawasaki sürücüleri en hızlı sektör zamanlarını yaparak gelmeye başladılar. Fakat her ikisi de Sykes'ın derecesinin ardında kaldı.

Son beş dakikaya girilirken sıralama Sykes, Rea, Toprak ve Redding şeklindeydi.

Sürücüler bitime üç dakika kala son birkaç deneme daha yapmak adına piste çıktılar.

Son anlarda Kawasaki sürücüsü Rea 1:40.921 yapıp ilk sırayı alırken, temsilcimiz Toprak,  1:40.694 yaptı ve pole pozisyonuna çok yaklaştı.

Fakat son sözü bu hafta sonu harika bir performans ortaya koyan BMW sürücüsü Sykes söyledi ve 1:40.408 ile pole pozisyonunu kazandı.

Bu yıl şimdiye kadar yapılan sekiz yarışta da pole pozisyonu Rea'in olmuştu ancak Sykes, attığı bu turla 2020 Philip Island yarışından sonra ilk pole pozisyonunu kazandı ve Rea'in serisine son verdi.

Temsilcimiz Toprak, pole pozisyonuna yaklaşsa da Sykes'ın 0.286 saniye gerisinde ikinci oldu ve yarış için güçlü bir konuma yerleşti.

Rea 0.513 saniye geride üçüncü oldu ve kendisi adına zorlu geçen hafta sonunda, ilk çizgide kalmayı başardı.

Redding, Rea'in 0.057 saniye gerisinde dördüncü olurken, sadece bu dört isim 1:41'in altına indi.

Kawasaki sürücüsü Alex Lowes beşinci ve Yamaha ile yeni kontrat imzalayan Andrea Locatelli altıncı oldu.

Leon Haslam seansı yedinci bitirirken, Michael Ruben Rinaldi sekizinci ve Michael Van der Mark dokuzuncu oldu. İlk onu Garrett Gerloff tamamladı.

Hafta sonunun ilk yarışı TSi 16:15'te yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Tom Sykes BMW 4 1'40.408  
2 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 5 1'40.694 0.286
3 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 7 1'40.921 0.513
4 United Kingdom Scott Redding Ducati 5 1'40.978 0.570
5 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 7 1'41.086 0.678
6 Italy Andrea Locatelli Yamaha 5 1'41.129 0.721
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 7 1'41.253 0.845
8 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 5 1'41.275 0.867
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 5 1'41.320 0.912
10 United States Garrett Gerloff Yamaha 5 1'41.405 0.997
11 Italy Axel Bassani Ducati 5 1'41.632 1.224
12 Japan Kohta Nozane Yamaha 5 1'41.744 1.336
13 United Kingdom Chaz Davies Ducati 5 1'41.791 1.383
14 Italy Samuele Cavalieri Ducati 5 1'41.801 1.393
15 France Lucas Mahias Kawasaki 5 1'41.808 1.400
16 Spain Alvaro Bautista Honda 7 1'42.055 1.647
17 Argentina Leandro Mercado Honda 5 1'42.215 1.807
18 Germany Jonas Folger BMW 5 1'42.257 1.849
19 Spain Isaac Viñales Kawasaki 5 1'42.446 2.038
20 France Christophe Ponsson Yamaha 7 1'42.460 2.052
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 5 1'43.841 3.433
22 Australia Lachlan Epis Kawasaki 5 1'45.732 5.324
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