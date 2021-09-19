WSBK Barselona: İkinci yarışı Rinaldi kazandı, Toprak ikinci!

Barselona'da ikinci yarış tıpkı sabah bölümünde olduğu gibi yine kuru zeminde gerçekleştirildi ve hava sıcaklığı 24 derece civarındaydı.

İkinci yarışa, Superpole yarışının galibi Jonathan Rea ilk sıradan başlarken, yanında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ve Honda sürücüsü Alvaro Bautista var.

Toprak harika bir startla liderliği almayı başarırken, Michael Ruben Rinaldi ilk viraja ikinci, Alvaro Bautista ise üçüncü sırada girdi. Ancak ilk metrelerde dördüncü sıraya gerileyen Rea, ilk tur bitmeden Bautista'yı geçti ve üçüncülüğe yükseldi.

Böylelikle ilk turun ardından Toprak lider, Rinaldi ikinci, Rea üçüncü ve Bautista dördüncü sıradaydı.

Yarışın ilk turunda Kawasaki sürücüsü Alex Lowes ve Luchlan Epis'in karıştığı bir kaza yaşandı. Ancak bu tehlikeli kazada neyse ki kimse yaralanmadı. Lowes olayın ardından tıbbi merkeze götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.

İkinci turun ilk virajında ise bu kez Lucas Mahias ve Tom Sykes arasında oldukça kötü bir kaza yaşandı. Bu kazanın ardından Sykes yerde hareketsiz şekilde kalırken, yarış hemen kırmızı bayrakla durduruldu.

Sykes'ın yanına hemen tıbbi ekip geldi ve kendisine ilk müdahale pist üstünde yapıldı. Ardından ambulansa alındı. Tıbbi merkeze götürülen İngiliz sürücünün bilicinin yerinde olduğu duyuruldu. Sykes'ın başından yaralandığı ve tıbbi merkezdeki değerlendirmenin ardından hastaneye götürüleceği açıklandı.

Yarış direktörleri kırmızı bayrak sonrası yarış mesafesini kısaltmak yerine yarışı kaldığı yerden, 19 tur üzerinden gerçekleştirme kararı aldı.

Kırmızı bayrak periyodunun bitmesiyle sürücüler, gride geldiler ve yarışa, normal start pozisyonlarından başladılar. Böylelikle yarışın ilk 1.5 turluk kısmındaki mücadele geçersiz sayılmış oldu.

Yarış yeniden başladığında, tekrar ikinci sıradan start alan Toprak, ilk virajda liderliği alırken, Rinaldi'ye geçilen Rea üçüncülüğe geriledi. Rea tur bitmeden Rinaldi'yi geride bıraktı ve ikinciliği aldı.

Son 18 tura girerken Rinaldi, Rea'i ilk virajda geride bıraktı ve Toprak'ın ardında geldi. Böylelikle sıralama Toprak, Rinaldi, Rea, Bautista ve yedi sıra kazanan Andrea Locatelli şeklinde oldu.

Düzlüklerde oldukça hızlı olan Rinaldi, ertesi tur Toprak'ı geçmeye çalışsa da, ilk virajın girişinde Toprak yerini geri almayı başardı.

Bitime 16 tur kala Rinaldi, bu kez temsilcimizi geçmeyi başardı ve yarışın yeni lideri oldu.

Turlar ilerledikçe Toprak ve Rinaldi galibiyet mücadelesinde yalnız kalırken, Rea tempo kaybetti ve Toprak'ın takım arkadaşı Locatelli'nin baskısı altına girdi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son dokuz tura girerken Locatelli güzel bir atakla Rea'i geçmeyi başardı ve yarışın üçüncülüğünü İngiliz sürücüden aldı. Daha sonra Kawasaki sürücüsünü Scott Redding de geçti.

Rea sonraki turun ilk virajında frenajı kaçırıp dışarı taşında, hemen arkasındaki Bautista da kendisini geçerek beşinciliği aldı.

Aynı turda Toprak, Rinaldi üzerindeki baskısını daha da artırdı ve İtalyan sürücüyü geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Rinaldi liderliği kaybetse de Toprak'ın arayı açmasına izin vermedi ve son beş tura girerken ilk virajda yeniden ilk sırayı çaldı.

Üçüncülük savaşında Redding, bitime iki tur kala Locatelli'yi geçti ve yarışın üçüncülüğünü eline geçirmeyi başardı. Son turda Bautista da Locatelli'yi geçti.

Yarışın kalan bölümünde Rinaldi hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek Misano'dan sonra ilk zaferini aldı.

Toprak son bölümde iyice tempo kaybetmeye başladı ve Redding yavaş yavaş arayı kapattı. Ancak Toprak damalı bayrağı ikinci sırada görerek hafta sonunu podyumla kapatmış oldu.

Redding, 8 sıra yükseldiği yarışta üçüncü olup podyuma çıktı ve hafta sonunu podyumla tamamladı. Ducati böylelikle son yarıştan çifte podyumla ayrıldı.

Kendi ülkesinde oldukça iyi bir hafta sonu geçiren Alvaro Bautista yarışı dördüncü bitirdi ve podyuma yaklaşsa da, Honda ile en iyi hafta sonlarından birini çıkardı.

Locatelli damalı bayrağı beşinci sırada görürken, Rea tempo kaybetmesinin ardından altıncı oldu. Böylelikle Superpole yarışı hariç hafta sonunu podyumsuz kapattı.

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff yarışı yedinci sırada tamamlarken, Axel Bassani sekizinci, Michael van der Mark dokuzuncu ve Kohta Nozane 10. sırada yer aldı.

Leon Haslam ise Honda ile 11. sırada finiş gördü.

Toprak bu sonuçlarla 399 puanla şampiyona liderliğine yükselirken, Rea 398 ve Redding 339 puana sahip.

Yarış sonucu: