WSBK Barselona: Superpole yarışında zafer Rea'in, Toprak ikinci oldu

Cumartesi günkü yarış yağmur altında geçmişti ancak Barselona'da pazar günü nispeten iyi bir hava vardı ve yarış kuru zeminde başladı.

İlk yarışta lider giderken mekanik sorunla yolda kalan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci sıradan oldukça iyi kalktı ve liderliği almayı başardı.

İlk metrelerde Ducati sürücüsü Scott Redding ikinci sıraya çıkarken, şampiyona lideri Jonathan Rea ise üçüncü sırada yer aldı. Saniyeler sonra Rea, Redding'i geride bıraktı ve ikinciliği eline geçirdi.

Yarışa ilk sıradan başlayan BMW sürücüsü Tom Sykes ve takım arkadaşı Michael van der Mark, yarışın ilk turunda temas yaşadılar. Sykes bu temasın ardından yarışa veda ederken, Van der Mark son sıraya düştü.

İkinci turda sıralama Toprak, Rea, Redding, Andrea Locatelli ve Michael Ruben Rinaldi şeklinde oldu.

Son 8 tura girerken Toprak üzerindeki baskıyı artıran Rea, ilk virajda temsilcimizi geride bıraktı ancak Toprak kendisine hemen yanıt verdi ve yerini korumayı başardı. Rea, 10. virajda bir atak daha yaptı ancak Toprak yine yerini korudu.

Bir tur sonra Lucas Mahias ve Chaz Davies arasında kötü bir kaza yaşandı. Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Mahias kazanın ardından ayağa kalktı ve motosikletine dönüp, yavaş şekilde pite döndü. Fakat sakatlanan Davies, sedyeyle tıbbi merkeze götürüldü. Neyse ki sedyedeyken elini sallayarak iyi olduğunu işaret etti.

Yarış, kırmızı bayrak periyodundan sonra beş tur üzerinden devam etti.

Rea, startta çok iyi bir ivme yakaladı ve Toprak'ın yanına geldi. İki şampiyonluk adayı dirsek dirseğe temas yaşadılar. Bunun üzerine arkadan gelen Michael Ruben Rinaldi daha iyi bir ivme ile öne çıktı.

Ancak Toprak geç frenajla liderliği korumayı başarırken, Rea ikinci sıradaydı ve temsilcimizi zorlamaya devam etti.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonunda Toprak'ı geçti ancak Toprak, bu geçişte dışa açılmak zorunda kalınca dördüncü sıraya kadar geriledi.

Bu esnada Andrea Locatelli, Alex Lowes'e çarptı ve kaza yaptı. Sonrasında kendisine Kohta Nozane de çarptı. Bu ikili yarış dışı kalırken, Scott Redding de bu ikiliden kaçmaya çalışırken pist dışına uçtu ve gerilere düştü.

Toprak, dördüncü sıraya düşmesinin ardından önündeki isimleri geride bıraktı ve tekrar Rea'in peşine takıldı. Arada yaklaşık 1 saniye fark olmasına rağmen temsilcimiz, rakibiyle arasındaki farkı kapattı ve son turda ardına geldi.

Ancak temsilcimiz, Britanyalı sürücüyü geçmeyi başaramadı ve Superpole yarışını Rea kazandı. Rea böylelikle hafta sonunun son yarışına ilk sıradan başlayacak.

Toprak, kırmızı bayraktan önce liderdi ve hatta arayı biraz açmayı başarmıştı. Ancak yarış yeniden başladıktan sonra Rea'e geçildi ve dördüncü sıraya kadar geriledi. Sonrasında yükselse de Rea'e tekrar atak yapma şansı bulamadı.

Yarışın yıldızlarından biri Alvaro Bautista'ydı. İspanyol sürücü, dört sıra kazandığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve bu yılki ilk podyumunu kazandı.

Alex Lowes, son bölümde Bautista'yı zorladı fakat rakibini geçiremeyince dördüncü sırada finiş gördü.

Rinaldi yarışı beşinci bitirirken, dört sıra yükselen Axel Bassani altıncı ve Leon Haslam yedinci oldu.

İlk onu Garrett Gerloff, Christophe Ponsson ve Leandro Mercado tamamladı.

Redding geriye düşmesinin ardından yarışı 15. sırada bitirdi.

Rea bu sonuçlarla puanını 388 yaparken, temsilcimiz Toprak 379 puanda yer alıyor.

Yarış sonucu: