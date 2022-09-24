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World Superbike / Barselona Sıralama turları raporu

WSBK Barselona: Lecuona, Honda'ya altı yıl sonra ilk pole pozisyonunu getirdi

Honda sürücüsü Iker Lecuona, Barselona'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
WSBK Barselona: Lecuona, Honda'ya altı yıl sonra ilk pole pozisyonunu getirdi
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Fabrika Honda motosikletiyle cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda en hızlı zamanı yapan Lecuona, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında da harika performansını sürdürdü.

Gece yağan yoğun yağmurun ardından sıralama turlarının başında pist kuruydu ve İspanyol sürücü ilk denemesinde 1:41.397 yaparak liderliğe yükseldi.

Sürücüler yeni lastiklerle piste döndüklerinde Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli 1:40.991 yaptı ve Lecuona'dan liderliği aldı.

Ancak Lecuona hemen karşılık verdi ve 1:40.766'lık derecesiyle Honda'ya altı yıl sonra ilk pole pozisyonunu getirmiş oldu. Bu, geçen yılın sonunda MotoGP'den ayrılan İspanyol sürücünün de serideki ilk pole pozisyonu oldu.

Lowes ikinci olarak bu yılki en iyi başlangıç pozisyonunu elde ederken, kariyerinin ikinci pole pozisyonunu elde etmekten sadece 0.023 saniye uzaktaydı.

Jonathan Rea, 1:40.983'lük turuyla ilk ikiye giremese de üçüncü oldu ve şampiyonluk için çekişen sürücüler arasında en iyi başlangıç pozisyonunu elde etti.

Locatelli, ikinci denemesinde liderliğe kadar çıksa da, seansı dördüncü sırada tamamlarken, şampiyona lideri Alvaro Bautista beşinci oldu.

Bağımsız sürücüler arasında en iyisi GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff olurken, Motocorsa Ducati'den Axel Bassani yedinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci turunda Locatelli'yi takip etme stratejisinin işe yaramamasıyla, bu yılki en kötü sıralama seansını geçirdi ve sekizinci olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Ducati'den Michael Ruben Rinaldi seansın başında yaptığı kazanın ardından Xavi Vierge'in ardında 10. oldu.

İlk 10'da hiçbir BMW sürücüsü yer almazken, markanın en iyi temsilcisi 13. olan Scott Redding'di.

Barcelona WSBK - sıralama turları sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 7 Spain Iker Lecuona Honda 1'40.766  
2 22 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 1'40.789 0.023
3 65 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 1'40.983 0.217
4 55 Italy Andrea Locatelli Yamaha 1'40.991 0.225
5 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1'41.148 0.382
6 31 United States Garrett Gerloff Yamaha 1'41.208 0.442
7 47 Italy Axel Bassani Ducati 1'41.594 0.828
8 1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 1'41.638 0.872
9 97 Spain Xavi Vierge Honda 1'41.683 0.917
10 21 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 1'41.836 1.070
11 44 France Lucas Mahias Kawasaki 1'41.937 1.171
12 5 Germany Philipp Oettli Ducati 1'42.028 1.262
13 45 United Kingdom Scott Redding BMW 1'42.038 1.272
14 76 France Loris Baz BMW 1'42.384 1.618
15 3 Japan Kohta Nozane Yamaha 1'42.469 1.703
16 50 Ireland Eugene Laverty BMW 1'42.469 1.703
17 29 San Marino Luca Bernardi Ducati 1'42.473 1.707
18 2 Italy Roberto Tamburini Yamaha 1'42.509 1.743
19 60 Netherlands Michael vanderMark BMW 1'42.916 2.150
20 23 France Christophe Ponsson Yamaha 1'43.005 2.239
21 99 Oscar Gutierrez Kawasaki 1'43.075 2.309
22 52 Czech Republic Oliver Konig Kawasaki 1'43.182 2.416
23 36 Argentina Leandro Mercado Honda 1'44.128 3.362
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