WSBK Barselona: Lecuona, Honda'ya altı yıl sonra ilk pole pozisyonunu getirdi

Haberi dinle

Fabrika Honda motosikletiyle cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda en hızlı zamanı yapan Lecuona, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında da harika performansını sürdürdü.

Gece yağan yoğun yağmurun ardından sıralama turlarının başında pist kuruydu ve İspanyol sürücü ilk denemesinde 1:41.397 yaparak liderliğe yükseldi.

Sürücüler yeni lastiklerle piste döndüklerinde Yamaha sürücüsü Andrea Locatelli 1:40.991 yaptı ve Lecuona'dan liderliği aldı.

Ancak Lecuona hemen karşılık verdi ve 1:40.766'lık derecesiyle Honda'ya altı yıl sonra ilk pole pozisyonunu getirmiş oldu. Bu, geçen yılın sonunda MotoGP'den ayrılan İspanyol sürücünün de serideki ilk pole pozisyonu oldu.

Lowes ikinci olarak bu yılki en iyi başlangıç pozisyonunu elde ederken, kariyerinin ikinci pole pozisyonunu elde etmekten sadece 0.023 saniye uzaktaydı.

Jonathan Rea, 1:40.983'lük turuyla ilk ikiye giremese de üçüncü oldu ve şampiyonluk için çekişen sürücüler arasında en iyi başlangıç pozisyonunu elde etti.

Locatelli, ikinci denemesinde liderliğe kadar çıksa da, seansı dördüncü sırada tamamlarken, şampiyona lideri Alvaro Bautista beşinci oldu.

Bağımsız sürücüler arasında en iyisi GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff olurken, Motocorsa Ducati'den Axel Bassani yedinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ikinci turunda Locatelli'yi takip etme stratejisinin işe yaramamasıyla, bu yılki en kötü sıralama seansını geçirdi ve sekizinci olarak hayal kırıklığı yaşadı.

Ducati'den Michael Ruben Rinaldi seansın başında yaptığı kazanın ardından Xavi Vierge'in ardında 10. oldu.

İlk 10'da hiçbir BMW sürücüsü yer almazken, markanın en iyi temsilcisi 13. olan Scott Redding'di.

Barcelona WSBK - sıralama turları sonucu: