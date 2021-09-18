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World Superbike / Barselona Yarış raporu

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barselona'da gerçekleştirilen ilk yarışında zafer Ducati sürücüsü Scott Redding'in oldu.

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Barselona'da gerçekleştirilen yarışın başlamasından kısa bir süre önce pisti sağanak yağmur vurdu ve yarış ıslak zeminde başladı.

Toprak Razgatlıoğlu  harika bir start alarak ikinci sıradan liderliği almayı başardı. Aynı şekilde Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli de güçlü bir startla ikinciliğe çıktı.

Kalkışta altıncı sıraya kadar gerileyen Jonahan Rea, daha ilk iki sektör geçmeden önündeki isimleri birer birer geçti ve Toprak'ın ardına geldi. Son sektörde de Toprak'ı geçerek ilk sırayı aldı.

Toprak, ikinci turun başında Rea'den liderliği almaya çalıştı ancak Rea liderliği yeniden almayı başardı. Bu noktada sıralama Rea, Toprak, Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi ve Michael van der mark şeklindeydi.

Rea, yavaş yavaş farkı açmaya başlarken Toprak, ıslak zeminde çok iyi bir sürüş yakalayan Bassani'nin baskısı altına girdi. İkili birkaç kez yer değiştirdiler ve her seferinde Toprak, Bassani'ye yanıt vermeyi başardı.

Son 15 tur girerken Bassani, ikinci sırayı Toprak'tan aldı ve Rea'in peşine takıldı. Böylelikle yeni sıralama Rea, Bassani, Toprak, Rinaldi, Alex Lowes ve Van der Mark oldu.

Toprak, ikinciliği kaybetmesinin ardından Bassani'nin arayı açmasına izin vermedi ve son 11 tura girerken rakibini geçerek tekrar ikinciliği aldı.

Bir ara 2.7 saniyelik fark açan Rea'in temposu yavaş yavaş düşmeye başlarken, Toprak tempo yükseltti ve son 10 tura girerken ikili arasındaki fark 1.2 saniyeye indi.

Toprak arayı yavaş yavaş kapatmaya devam etti ve ve Rea'in ardına geldi. Bitime dokuz tur kala da Britanyalı sürücüyü geçerek ilk sıraya oturdu.

Ertesi tur, Rea'i çaylak Bassani de geçti ve böylelikle Toprak lider, Bassani ikinci ve Rea üçüncü oldu. Bu üçlünün ardına iyi bir yükseliş gerçekleştiren BMW sürücüsü Van der Mark da geldi.

Bitime altı tur kala  kala Toprak bir anda yavaşlamaya başladı ve motosikletindeki problem nedeniyle yarışa veda etti.

Toprak ve Yamaha büyük üzüntü yaşarken, böylelikle liderlik Bassani'ye geçti. Ducati sürücüleri iyi bir tempo yakalarken, Rea'i hem Rinaldi hem de Redding geride bıraktı.

Bitime dört tur kala yeni sıralama Bassani, Redding, Rinaldi, Rea ve Van der Mark şeklinde oldu.

Bir ara dokuzuncu sıraya kadar gerileyen Redding, bitime üç tur kala  Bassani'yi de geçti ve ilk sırayı eline geçirdi.

Kalan bölümde ön bölümde bir değişiklik yaşanmadı ve Redding galibiyete ulaşan isim oldu.

Britanyalı sürücü böylelikle dört yarış aradan sonra galibiyete ulaşmış oldu.

Bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'na katılan Bassani, yarışın yıldızlarından biriydi ve dokuz sıra kazandığı yarışta, damalı bayrağı ikinci sırada görerek serideki ilk podyumunu kazanmış oldu.

Rinaldi, yarışı üçüncü sırada tamamlarken, 2012'den sonra ilk kez podyumun tüm basamakları Ducati sürücülerinin oldu.

Rea, bir ara liderliğe yükselse de sonrasında tempo kaybetmeye başladı ve son bölümde Van der Mark'ın baskısına rağmen dördüncü oldu.

Bu sonuçla Rea puanını 376'ya çıkardı ve Toprak'ın 6 puan önünde şampiyona liderliğine dönmüş oldu.

Van der Mark'ın beşinci olduğu yarışta, Lowes altıncı, Leon Haslam yedinci ve yarışa pole pozisyonundan Tom Sykes sekizinci oldu.

İlk onu gerilerden yükselen Alvaro Bautista ve Chaz Davies tamamladı.

Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli, yağmur altında iyi bir tempo yakalayamadı ve yarışı Kohta Nozane'nin ardından 12. bitirdi. Lucas Mahias ise 13. oldu.

GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff, gride geliş turunda kaza yaparak yarışa daha başlayamadan veda etmiş oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman
1 United Kingdom Scott Redding Ducati 20 -
2 Italy Axel Bassani Ducati 20 1.577
3 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 20 2.326
4 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 20 4.554
5 Netherlands Michael vanderMark BMW 20 6.518
6 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 20 8.514
7 United Kingdom Leon Haslam Honda 20 12.695
8 United Kingdom Tom Sykes BMW 20 15.346
9 Spain Alvaro Bautista Honda 20 16.938
10 United Kingdom Chaz Davies Ducati 20 33.386
11 Japan Kohta Nozane Yamaha 20 33.394
12 Italy Andrea Locatelli Yamaha 20 34.169
13 France Lucas Mahias Kawasaki 20 34.565
14 Spain Isaac Viñales Kawasaki 20 44.546
15 Argentina Leandro Mercado Honda 20 58.200
16 Italy Samuele Cavalieri Ducati 20 > 1'
17 France Christophe Ponsson Yamaha 20 > 1'
18 Belgium Loris Cresson Kawasaki 20 > 1'
19 Germany Jonas Folger BMW 20 > 1'
20 Australia Lachlan Epis Kawasaki 19 1 lap
  Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 0  
  United States Garrett Gerloff Yamaha 0  
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WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

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