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World Superbike / Barselona Antrenman raporu

WSBK Barselona: Antrenmanlarda en hızlı derece Lecuona'dan geldi, Toprak üçüncü sırada

WSBK'da İspanya Grand Prix'si öncesinde bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansında en hızlı derece Honda sürücüsü Iker Lecuona'dan gelirken; temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en hızlı 3. dereceyi kaydetti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
WSBK Barselona: Antrenmanlarda en hızlı derece Lecuona'dan geldi, Toprak üçüncü sırada
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1. antrenman seansı: Honda ve Lecuona yarım saniye farkla lider! 

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı  bu hafta sonu Barselona'daki Montmelo Pisti'nde gerçekleştiriliyor ve pist üstü aksiyonu, bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansı ile başladı. 

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansı kuru ve güneşli koşullar altında yapıldı ancak hafta sonunun geri kalanında yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor. 

Fabrika Ducati sürücüsü Michael Rinaldi, seansın başlarında hafta sonunun ilk 1:41'lerdeki derecesini kaydetti ve seansın büyük bölümünde zirvede yer aldı. Lider Rinaldi'yi Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Toprak takip etti. 

Seansın bitimine 11 dakika kala, Honda sürücüsü Iker Lecuona 1:41.396 yaparak zirveye yükseldi. Bu zaman, Rinaldi'nin zamanından yarım saniye kadar daha hızlıydı. Lecuona'nın takım arkadaşı Xavi Vierge ise 326 km/saati görerek, en yüksek azami sürate ulaştı ve Honda'nın temposu seansa damgasını vurdu. 

Seansın geri kalanında Lecuona'nın derecesini geçebilen olmadı ve İspanyol sürücü, kendi evinde ilk antrenman seansını zirvede tamamladı. Lecuona, en yakın rakibi Rinaldi'nin 0.535 saniye önünde en hızlı isimdi ve Honda'nın bu seanstaki güçlü temposu dikkatleri üzerine çekti. 

Iker Lecuona, Team HRC, Victory sign

Iker Lecuona, Team HRC, Victory sign

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, ikinci sıradaki Rinaldi'nin 0.060 saniye arkasında üçüncü olurken; Bautista ile Rea ilk 5'i tamamladılar. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı en hızlı dereceyi kaydetti. Alex Lowes ise yedinci oldu. 

1. antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Iker Lecuona 17 1'41.396     164.278
2 Italy Michael Ruben Rinaldi 17 1'41.931 0.535 0.535 163.416
3 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 17 1'41.991 0.595 0.060 163.320
4 Spain Alvaro Bautista 17 1'42.042 0.646 0.051 163.238
5 United Kingdom Jonathan Rea 16 1'42.113 0.717 0.071 163.125
6 Italy Andrea Locatelli 20 1'42.143 0.747 0.030 163.077
7 United Kingdom Alex Lowes 21 1'42.358 0.962 0.215 162.734
8 United States Garrett Gerloff 20 1'42.683 1.287 0.325 162.219
9 Ireland Eugene Laverty 17 1'42.688 1.292 0.005 162.211
10 Spain Xavi Vierge 19 1'42.744 1.348 0.056 162.123
11 United Kingdom Scott Redding 13 1'42.883 1.487 0.139 161.904
12 Germany Philipp Oettli 17 1'43.018 1.622 0.135 161.692
13 France Loris Baz 16 1'43.043 1.647 0.025 161.652
14 Japan Kohta Nozane 18 1'43.473 2.077 0.430 160.981
15 Italy Axel Bassani 17 1'43.475 2.079 0.002 160.978
16 Czech Republic Oliver Konig 17 1'43.594 2.198 0.119 160.793
17 France Lucas Mahias 14 1'43.631 2.235 0.037 160.735
18 France Christophe Ponsson 17 1'43.870 2.474 0.239 160.365
19 Oscar Gutierrez 18 1'43.892 2.496 0.022 160.331
20 Italy Roberto Tamburini 15 1'44.214 2.818 0.322 159.836
21 Argentina Leandro Mercado 16 1'44.430 3.034 0.216 159.505
22 San Marino Luca Bernardi 17 1'44.658 3.262 0.228 159.158
23 Netherlands Michael vanderMark 2 1'44.925 3.529 0.267 158.753
  Malaysia Hafizh Syahrin 0        
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Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. antrenman seansı: Bautista en hızlısı, çoğu sürücü derecesini geliştiremedi

İkinci antrenman seansı, ilk seansa kıyasla daha kapalı bir havada gerçekleştirilse de dereceler büyük oranda arttı ve asfalt sıcaklığı 41 dereceyi buldu. 

Bu yüzden tur zamanları, sabaha kıyasla daha yavaş geldiler. Birinci seansı lider tamamlayan Lecuona'nın en hızlı derecesi 1:41.396'ydı. Bu seanstaki en hızlı derece ise 1:42.018'di. 

Bautista, seansın başında 1:42.025 yaparak zirveye yükseldi ve 1. seanstaki derecesini geliştirebilen de ilk isim oldu. 

Bitime 5 dakika kala, Jonathan Rea, Bautista'nın zamanına 0.033 saniye kadar yaklaştı ve ikinci sırayı aldı. Rea'nin bu turundan biraz sonra son sektörde yağmur başladı ve yağmur bayrakları sallanmaya başladı. 

Locatteli, son sektördeki yağmura rağmen turunu tamamladı ve liderin 0.060 saniye arkasında üçüncü oldu. Toprak ise son sektörde yağmur olduğundan antrenman seansında nispeten gereksiz bir risk almak istemedi ve son denemesini yarıda bıraktı. 

Böylelikle temsilcimiz seansı 6. sırada tamamlamış oldu. Bautista ise piste çıkarak son denemesinde derecesini 0.007 saniye kadar geliştirdi ve 1:42.018 ile günü lider kapattı ama bugün kaydedilen en hızlı derece Lecuona'dan geldi. 

Jonathan Rea, Andrea Locatelli, Michael Rinaldi ve Xavi Vierge ise ilk 5'i tamamladılar. Bahsedildiği gibi temsilcimiz Toprak son denemesini yarım bıraktı ve seansı 6. sırada tamamladı ama bugün kaydedilen en hızlı 3. turun sahibi. 

İlk seansta lider olan Lecuona ise temposunu ikinci seansa taşıyamadı ve sadece 12. sırayı alabildi. İspanyol sürücünün bu seanstaki en hızlı turu, sabah seansına kıyasla 1.5 saniye kadar daha yavaştı. Birçok sürücü gibi, Lecuona da bu seansta derecesini geliştiremedi. 

İkinci antrenman sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Alvaro Bautista 22 1'42.018     163.277
2 United Kingdom Jonathan Rea 21 1'42.058 0.040 0.040 163.213
3 Italy Andrea Locatelli 17 1'42.085 0.067 0.027 163.169
4 Italy Michael Ruben Rinaldi 16 1'42.121 0.103 0.036 163.112
5 Spain Xavi Vierge 21 1'42.221 0.203 0.100 162.952
6 Turkey Toprak Razgatlıoğlu 14 1'42.318 0.300 0.097 162.798
7 Italy Axel Bassani 17 1'42.477 0.459 0.159 162.545
8 United Kingdom Scott Redding 15 1'42.648 0.630 0.171 162.274
9 France Lucas Mahias 15 1'42.737 0.719 0.089 162.134
10 Germany Philipp Oettli 19 1'42.823 0.805 0.086 161.998
11 Ireland Eugene Laverty 17 1'42.828 0.810 0.005 161.990
12 Spain Iker Lecuona 18 1'42.844 0.826 0.016 161.965
13 United States Garrett Gerloff 16 1'42.904 0.886 0.060 161.871
14 United Kingdom Alex Lowes 18 1'42.937 0.919 0.033 161.819
15 France Loris Baz 10 1'43.048 1.030 0.111 161.645
16 San Marino Luca Bernardi 20 1'43.230 1.212 0.182 161.360
17 Italy Roberto Tamburini 18 1'43.595 1.577 0.365 160.791
18 Japan Kohta Nozane 11 1'43.599 1.581 0.004 160.785
19 Netherlands Michael vanderMark 15 1'43.613 1.595 0.014 160.763
20 Oscar Gutierrez 15 1'43.924 1.906 0.311 160.282
21 France Christophe Ponsson 15 1'44.179 2.161 0.255 159.890
22 Argentina Leandro Mercado 17 1'44.281 2.263 0.102 159.733
23 Czech Republic Oliver Konig 19 1'44.293 2.275 0.012 159.715
24 Malaysia Hafizh Syahrin 0        
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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