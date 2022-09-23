WSBK Barselona: Antrenmanlarda en hızlı derece Lecuona'dan geldi, Toprak üçüncü sırada

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1. antrenman seansı: Honda ve Lecuona yarım saniye farkla lider!

2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı bu hafta sonu Barselona'daki Montmelo Pisti'nde gerçekleştiriliyor ve pist üstü aksiyonu, bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansı ile başladı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansı kuru ve güneşli koşullar altında yapıldı ancak hafta sonunun geri kalanında yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor.

Fabrika Ducati sürücüsü Michael Rinaldi, seansın başlarında hafta sonunun ilk 1:41'lerdeki derecesini kaydetti ve seansın büyük bölümünde zirvede yer aldı. Lider Rinaldi'yi Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Toprak takip etti.

Seansın bitimine 11 dakika kala, Honda sürücüsü Iker Lecuona 1:41.396 yaparak zirveye yükseldi. Bu zaman, Rinaldi'nin zamanından yarım saniye kadar daha hızlıydı. Lecuona'nın takım arkadaşı Xavi Vierge ise 326 km/saati görerek, en yüksek azami sürate ulaştı ve Honda'nın temposu seansa damgasını vurdu.

Seansın geri kalanında Lecuona'nın derecesini geçebilen olmadı ve İspanyol sürücü, kendi evinde ilk antrenman seansını zirvede tamamladı. Lecuona, en yakın rakibi Rinaldi'nin 0.535 saniye önünde en hızlı isimdi ve Honda'nın bu seanstaki güçlü temposu dikkatleri üzerine çekti.

Iker Lecuona, Team HRC, Victory sign Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak, ikinci sıradaki Rinaldi'nin 0.060 saniye arkasında üçüncü olurken; Bautista ile Rea ilk 5'i tamamladılar. Toprak'ın takım arkadaşı Andrea Locatelli altıncı en hızlı dereceyi kaydetti. Alex Lowes ise yedinci oldu.

1. antrenman sonucu:

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2. antrenman seansı: Bautista en hızlısı, çoğu sürücü derecesini geliştiremedi

İkinci antrenman seansı, ilk seansa kıyasla daha kapalı bir havada gerçekleştirilse de dereceler büyük oranda arttı ve asfalt sıcaklığı 41 dereceyi buldu.

Bu yüzden tur zamanları, sabaha kıyasla daha yavaş geldiler. Birinci seansı lider tamamlayan Lecuona'nın en hızlı derecesi 1:41.396'ydı. Bu seanstaki en hızlı derece ise 1:42.018'di.

Bautista, seansın başında 1:42.025 yaparak zirveye yükseldi ve 1. seanstaki derecesini geliştirebilen de ilk isim oldu.

Bitime 5 dakika kala, Jonathan Rea, Bautista'nın zamanına 0.033 saniye kadar yaklaştı ve ikinci sırayı aldı. Rea'nin bu turundan biraz sonra son sektörde yağmur başladı ve yağmur bayrakları sallanmaya başladı.

Locatteli, son sektördeki yağmura rağmen turunu tamamladı ve liderin 0.060 saniye arkasında üçüncü oldu. Toprak ise son sektörde yağmur olduğundan antrenman seansında nispeten gereksiz bir risk almak istemedi ve son denemesini yarıda bıraktı.

Böylelikle temsilcimiz seansı 6. sırada tamamlamış oldu. Bautista ise piste çıkarak son denemesinde derecesini 0.007 saniye kadar geliştirdi ve 1:42.018 ile günü lider kapattı ama bugün kaydedilen en hızlı derece Lecuona'dan geldi.

Jonathan Rea, Andrea Locatelli, Michael Rinaldi ve Xavi Vierge ise ilk 5'i tamamladılar. Bahsedildiği gibi temsilcimiz Toprak son denemesini yarım bıraktı ve seansı 6. sırada tamamladı ama bugün kaydedilen en hızlı 3. turun sahibi.

İlk seansta lider olan Lecuona ise temposunu ikinci seansa taşıyamadı ve sadece 12. sırayı alabildi. İspanyol sürücünün bu seanstaki en hızlı turu, sabah seansına kıyasla 1.5 saniye kadar daha yavaştı. Birçok sürücü gibi, Lecuona da bu seansta derecesini geliştiremedi.

İkinci antrenman sonucu:

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images