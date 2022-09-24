WSBK Barselona: Bautista kendi evinde kazandı, Toprak 5. oldu
Hafta sonunun ilk yarışını Alvaro Bautista kazanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu startta 2. sıraya kadar yükselse de lastiklerinde yaşadığı sorunlardan dolayı yarışı 5. sırada tamamlayabildi.
2022 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı bu hafta sonu Barselona'daki Montmelo Pisti'nde gerçekleştiriliyor. Barselona'da pist üstü aksiyonu, dün gerçekleştirilen iki antrenman seansı ile başlamıştı ve bugün gerçekleştirilen sıralama seansı ve ilk yarış ile devam etti.
Gün içerisinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Honda sürücüsü Iker Lecuona'ya gitmiş, temsilcimiz Toprak ise 8. sırayı almıştı.
Bugün yağmurun etkisini göstermesi bekleniyordu ancak ilk yarış öncesinde pist kuruydu ve hava 31 dereceydi.
5 kırmızı ışığın sönmesiyle hafta sonunun ilk yarışı başladı ve hem Toprak hem de Bautista, inanılmaz startlar aldılar.
Toprak, artık kendisinden görmeye alıştığımız güçlü startlarından birini aldı ve ilk virajda 2. sıraya kadar yükseldi. 8. sıradan start alan temsilcimiz, önce çizgiden harika kalktı ve ilk safhada 4. sıraya yükseldi ardından da ilk virajda geç frenajıyla 2. sıraya yükseldi.
5. sıradan kalkan Alvaro Bautista da iyi bir start aldı ve liderliğe yükseldi. Böylelikle şampiyonada ilk sırada yer alan Bautista 4, şampiyonada ikinci sırada yer alan Toprak ise 6 sıra kazanmış oldu ve daha ilk virajdan Bautista-Toprak ikilisini ilk iki sırada gördük.
Toprak, ilk virajın ardından hemen lider Bautista'nın üzerinde baskı kurmaya başladı. Jonathan Rea ise ilk virajda sıkıştırılmasının ardından 7. sıraya kadar geriledi.
Böylelikle ilk turu Bautista, Toprak, Alex Lowes, Lecuona, Alex Bassani, Andrea Locatelli, Jonathan Rea ilk 6'sı ile tamamladık.
Track action
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak, sonraki 5-6 tur boyunca Bautista'yı yakın bir şekilde takip etti ve özellikle frenlemelerde İspanyol sürücüye fazlasıyla yaklaştı ancak geçiş yapamadı. Bu 4-5 turluk periyodun ardından, Toprak'ın lastikleri performans kaybetmeye başladı ve Bautista önde farkı açtı.
İkili arasındaki fark 3 saniyeye kadar çıktı. Onların arkasında ise Lecuona, Lowes, Rea ilk 5'i tamamlıyorlardı. Scott Redding ise ilk virajda düşerek yarışa veda etti.
Bitime 5 tur kala, Jonathan Rea 3. sıraya kadar yükselmişti ve ikinci sıradaki Toprak'tan da zaman almaya başladı.
Bautista'nın önde farkı 3 saniyeye çıkarmasının ardından, Toprak büyük bir tempo kaybı yaşamaya başladı. Temsilcimiz, yarışın başında Bautista'yı zorlarken belki de lastiklerini fazla harcadığından dolayı yol tutuşu konusunda büyük sorun yaşıyordu ve ilk 8 içerisinde en yavaş turlayan isimlerden biriydi.
Toprak'ın tempo kaybetmesiyle, onun arkasında yer alan Rea, Lecuona, Lowes üçlüsü Toprak'a yaklaşmaya başladılar.
Rea, bitime 4 tur kala Toprak'ı yakaladı ve temsilcimizin üzerinde baskı kurmaya başladı. İngiliz sürücü, 5. viraja gelinirken temsilcimizi geçerek 2. sıraya yükseldi. Ardından Garrett Gerloff temsilcimizi geçti ve Toprak dördüncü sıraya geriledi. Temsilcimiz, son olarak Rinaldi'ye de geçildi.
Toprak Razgatlioglu, Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Ön tarafta ise Bautista rahattı. İspanyol sürücü, ilk virajda liderliği almasının ardından hatasız bir sürüş ortaya koydu ve en yakın rakibinin 10 saniye önünde zafere ulaştı.
Rea, ilk virajda 7. sıraya kadar gerilese de güçlü bir şekilde geri döndü ve ikinci sırayı aldı. Gerloff üçüncü olarak podyumun son basamağında kendine yer bulurken, 10. sıradan start alan Rinaldi 4. sırada finiş gördü.
Temsilcimiz Toprak, harika bir startla ilk virajı ikinci sırada dönse de yarışın son bölümünde lastik performansını büyük oranda kaybetti ve damalı bayrağı 5. sırada görebildi.
Pole pozisyonundan başlayan Iker Lecuona ise altıncı sırayı aldı. Sam Lowes, Bassani, Locattelli ve Eugene Laverty ise ilk 10'u tamamladılar.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
|Alvaro Bautista
|0
|-
|25
|2
|Jonathan Rea
|0
|8.665
|20
|3
|Garrett Gerloff
|0
|9.289
|16
|4
|Michael Ruben Rinaldi
|0
|10.783
|13
|5
|Toprak Razgatlıoğlu
|0
|13.568
|11
|6
|Iker Lecuona
|0
|13.655
|10
|7
|Alex Lowes
|0
|14.013
|9
|8
|Axel Bassani
|0
|14.839
|8
|9
|Andrea Locatelli
|0
|29.775
|7
|10
|Eugene Laverty
|0
|30.094
|6
|11
|Loris Baz
|0
|30.390
|5
|12
|Xavi Vierge
|0
|31.755
|4
|13
|Roberto Tamburini
|0
|33.055
|3
|14
|Lucas Mahias
|0
|35.962
|2
|15
|Christophe Ponsson
|0
|37.498
|1
|16
|Kohta Nozane
|0
|45.108
|17
|Oscar Gutierrez
|0
|46.958
|18
|Leandro Mercado
|0
|55.315
|19
|Oliver Konig
|0
|57.534
|Michael vanderMark
|0
|Scott Redding
|0
|Luca Bernardi
|0
|Philipp Oettli
|0
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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