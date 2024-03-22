WSBK Barselona 2. Antrenman: Bulega zirvede, Toprak beşinci sırada

Nicolo Bulega, Dünya Şampiyonası'na etkileyici başlangıcını Cuma günü Circuit de Barcelona-Catalunya'da elde ettiği birincilik ile sürdürdü ve iki kez şampiyon olan takım arkadaşı Alvaro Bautista'yı 0.2 saniyeden fazla farkla geride bıraktı.

Bulega, SCX lastiklerini test etmek için iki Ducati sürücüsünün ayrı stratejiler uyguladığı ikinci antrenman seansında liderliği almayı başardı. Bulega, 1:40.907 saniyelik tur zamanlı ile 1:40'lara indiği standart lastiğe geçmeden önce geliştirme SCX C0900 lastiğiyle başladı.

Bautista ise standart SCX ile başladı ancak yarış performansına odaklandıkları için seansını sonlandırmak üzere C0900'e geçti. Sonuçta Bulega'nın 1:40.90'lık derecesi ikinci antrenman seansının ve günün en hızlı zamanı olurken, Bautista 0.247 saniye geride kaldı. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) Bautista'nın 0.011 saniye gerisinde 3. sırada yer alırken, Andrea Iannone (Team GoEleven), Bulega'nın 0.971 saniye gerisinde 6. oldu. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) 10. ve Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) 11. sırayı elde etti.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Barselona, Toprak Razgatlıoğlu'nun (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) henüz kazanamadığı bir pist. Cuma günkü koşudan sürüşten takım arkadaşı Michael van der Mark ile birlikte klasmanda 3. ve 4. sıraları elde ettiler, ancak Toprak ikinci antrenman seansında 5. oldu.

Bonovo Action BMW takımında, ne Garrett Gerloff ne de Scott Redding ikinci seansta tur zamanı geliştiremedi ve günü sırasıyla 16. ve 18. sırada tamamladı.

Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) seansı takım arkadaşı Andrea Locatelli'nin yedi sıra önünde 7. sırada tamamladı. Hem #65 hem de #55 ikinci seansta uzun tur temposuna odaklandı. Dominique Aegerter takım arkadaşının iki sıra gerisindeydi ve aralarında sadece 0.2 saniye fark vardı. Philipp Oettl (GMT94 Yamaha) 1:42.643'lük derecesiyle 19. sırada yer alırken, Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) 1:43.691 saniyelik derecesiyle 22. sırada seansı tamamladı.

Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) öğleden sonraki seansta zamanını geliştiren ilk sürücü olurken, onu kısa bir süre sonra KRT takım arkadaşı Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) takip etti ve her iki sürücü de Barselona'da hava ısındıkça zaman buldu. Sonunda, #22 10. sırada tamamlarken Bassani bir sıra öndeydi ve ikili 0.024 saniye farkla ayrıldı. Üçüncü Kawasaki sürücüsü Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing), ikinci antrenman seansı açılış aşamalarında 5. virajda zorluk yaşamasına rağmen 1:42.722'lik derecesiyle 20. sırada yarışı tamamladı.

Xavi Vierge (Team HRC), takım arkadaşı Iker Lecuona'nın iki sıra altında 1:42.339'luk derecesiyle yarışı 15. sırada tamamlayarak HRC'nin en hızlı sürücüsü oldu. PETRONAS MIE Racing Honda Takımı'nda Tarran Mackenzie 21. ve takım arkadaşı Adam Norrodin 23. ile WorldSBK gridini tamamladılar.