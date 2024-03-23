WSBK Barcelona: Toprak BMW ile ilk zaferini muhteşem bir şekilde kazandı!!!

Sezonun ilk yarışının Avustralya'nın Phillip Island pistinde gerçekleştirilmesinin ardından WSBK takımları ikinci yarış hafta sonu için Barcelona'ya geldiler.

BMW ile hafta sonuna güçlü başlayan Toprak Razgatlıoğlu, bugün gerçekleştirilen sıralamalarda pistin tur rekoruyla pole pozisyonunu kazanmıştı.İlk çizgide yanında Nicolo Bulega ve Andrea Iannone vardı.

Toprak, ilk turda yerini korusa da devamında önce Sam Lowes ardından Nicolo Bulega'ya geçilmesine ve hatta 4.8 sn geriye düşmesine rağmen muhteşem bir dönüş ve stratejiyle Barcelona'da ilk yarışı kazanan isim oldu.

Toprak, yeni takımı BMW ile ilk zaferine ulaşırken kariyerinin 40. Superbike zaferini aldı ve geçen sene Fransa'dan sonra ilk defa podyumun zirvesine döndü.

Toprak'ı geçmesinin ardından ikinci sıraya yükselen ancak lider Sam Lowes'un düşmesinin ardından ilk sırayı ele geçiren Bulega, art arda hızlı turlarla yarışın ilk yarısında yaklaşık 5 sn fark açtı. Ancak Bulega, lastiklerini son bölümde koruyamayınca, Toprak'ın muhteşem sürüşüne yenilmekten kurtulamadı.

Barcelona'da ilk yarışta podyumu tamamlayan isim, 14. sıradan çok iyi yükselen Alvaro Bautista oldu.

Yarış Raporu

5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle Toprak çok iyi başlangıç yaparak ilk virajda liderliğini korurken onun arkasında Iannone geldi. Iannone'yi Sam Lowes ve Andrea Locatelli takip ederken Bulega 2. sıradan kalkmasına rağmen 5. sıraya kadar geriledi. İlk turun ilerleyen bölümünde Lowes, Iannone'yi geçerek Toprak'ı zorlamaya başladı.

Yamaha sürücüsü Jonathan Rea, ilk turda yaşadığı sorunun ardından yarışa erken veda etti.

Sam Lowes, ilk turlarda Toprak'ı adeta egzozundan çıkan dumanın kokusunu alarak takip etmesinin ardından 3. turda geçerek ilk sıraya yükseldi. Lowes, Toprak'ı geçmesinin ardından çok hızlı bir şekilde Toprak'la biraz fark açmayı başardı.

Lowes önde biraz rahatlarken Toprak'ın arkasında Iannone ve Bulega yakın takip halindeydi ve birbirleriyle mücadele ediyorlardı. Iannone'yi geçen Bulega, 5. turda Toprak'ı geçerek 2. sıraya yükseldi. Bu bölümde Lowes, arkasındaki sürücülerle 1 sn civarında fark açmıştı.

Lowes hızlıydı ancak 5. tur içerisinde açık bir şekilde liderken düşerek yarışa veda etti ve Bulega liderliğe yükselmiş oldu. Lowes'un ardından liderlik mücadelesi Bulega, Toprak ve Iannone arasındaydı. Iannone, 7. turda Toprak'ı geçerek 2. sıraya yükseldi.

Ducati sürücüleri, yarışın ilk yarısında net bir şekilde BMW'den daha hızlıydı. Bulega, öne geçmesinin ardından hızla farkı 1.5 sn'ye çıkarırken Toprak bu isimlerin performansına bu bölümde ayak uyduramadı. Toprak'ın arkasındaki takım arkadaşı Michael van der Mark ise 1 sn geriden takip ediyordu.

İlk 10 tur geride kalırken Bulega, arkasındaki Iannone ile farkı 2.7 saniyenin üzerine taşırken Toprak Iannone ile Mark'ın arasında 3. sırada devam ediyordu. Mark ile 5. sıradaki Locatelli arasında 1.2 sn fark varken onu Alex Lowes, Danilo Petrucci, Alvaro Bautista, Remy Gardner ve Dominic Aegerter takip ediyordu.

Bir süre Iannone'yi takip eden Toğrak, arkadan gelen sürücülerin yaklaştığı dönemde son 10 tur kala Iannone'yi geçerek ikinci sıraya yükseldi ancak o anda Bulega farkı 4 sn'nin üzerine taşımıştı.

Beşincilik mücadelesinde de peş peşe geçişler oldu ve Petrucci ile Lowes, Locatelli'yi geçerek 5 ve 6. sıraları ele geçirdiler.

Toprak, ikinciliğe yükseldikten sonra Bulega ile farkı 4.5 sn civarında korurken arkasındaki Iannone ile farkı 1 saniyenin üzerine taşıdı. O bölümde Toprak'ın Bulega ile farkı kapatmasından ziyade arkasındaki Iannone ile farkı açması önemliydi çünkü arkadan gelen isimler oldukça hızlı bir şekilde fark kapatıyorlardı.

Bautista, son 7 tur kala Petrucci'yi geçerek 5. sıraya yükseldi ve 4. sıradaki Mark'ı baskı altına almaya başladı. Bautista bir sonraki tur Mark'ı geçerek 4. sıraya yükselirken, ilk virajda Petrucci de Mark'ı geçerek 5. sıraya yükseldi.

Yarışın bitmesine 6 tur varken Toprak, Bulega ile 4.7 sn'ye çıkan farkı 3.8 sn'ye düşürdü. Toprak, son 5 tura girildiğinde Bulega'dan her sektörde daha hızlı zamanlar kaydetmeye başladı. O turun sonunda fark tam 3 saniyeydi.

BMW'nin diğer sürücüsü van der Mark art arda kaybettiği pozisyonlarla 8. sıraya kadar gerilerken Bautista son 4 tur kala Iannone'yi üçüncülük için zorlamaya başladı ve 3 tur kala geçerek podyum pozisyonuna çıktı.

Ön tarafta ise Toprak farkı sürekli kapatmaya devam etti. Yarışın bitmesine 3 tur varken Bulega ile fark 2 saniyenin altına düştü!

Son tura girerken Toprak ile Bulega arasında artık 1 saniyenin altına düştü! Toprak, adım adım farkı kapatıp son turda geçerek Barselona'daki ilk yarışı kazanan isim oldu.

Toprak'ın BMW'deki ilk zaferi, Alman üreticinin 2013 Nurburgring'den sonra kazandığı ilk ana yarış zaferi oldu.

Bulega yarışı ikinci sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim Bautista oldu. Yarışı uzun süre Toprak'ın arkasında 3. sırada götüren Iannone, son anda Bautista'ya geçilmesiyle podyumun dışına düşmüş oldu.

Locatelli yarışı 5. sırada tamamlarken onu Alex Lowes ve Danilo Petrucci takip ettiler.