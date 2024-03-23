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World Superbike Barcelona

WSBK Barcelona Superpole: Toprak Razgatlıoğlu BMW ile ilk pole pozisyonunu aldı!

Barselona'daki Superbike Dünya Şampiyonası'nda pole pozisyonu temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun olurken Nicola Bulega 2. oldu.

Burak Yasul
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Gold and Goose / Motorsport Images

BMW sürücüsü temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Barselona'da (İspanya) Superbike Dünya Şampiyonasında pole pozisyonunu elde etti. Toprak Superpole'de yeni bir tur rekoruna imza attı.

İlk çizgide toprağa Nicolo Bulega (Ducati) ve Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) eşlik edecek.

Superpole öncesinde Dominique Aegerter'in (GRT Yamaha) antrenmanlarda attığı tur hafta sonunun en hızlı tur zamanıydı. İsviçreli sürücü cumartesi sabahı pisti 1:40.695 dakikada turladı.

Superpole'deki ilk mücadelenin ardından Toprak Razgatlıoğlu 1:39.489'luk turuyla sıralamalarda liderliğe yükseldi. Razgatlıoğlu böylece yeni bir rekor kırdı. BMW takım arkadaşı Michael van der Mark da hızlıydı, ancak Hollandalı'nın turu pist limitlerini aştığı için iptal edildi.

İlk denemenin ardından sıralama: Toprak Razgatlıoğlu (BMW), Nicolo Bulega (Ducati), Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati), Alex Lowes (Kawasaki), Remy Gardner (GRT-Yamaha), Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Alvaro Bautista (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) ve Michael van der Mark (BMW). Jonathan Rea (Yamaha) sadece 13. sırada yer alabildi.

Nicolo Bulega ikinci denemesinde 4. virajda bir hata yaptı ve turu yarıda bıraktı. Bulega bir deneme daha yaptı ve Toprak Razgatlıoğlu'nun zamanına 0.102 saniye yaklaştı. Ducati takım arkadaşı Alvaro Bautista ikinci denemesinde 1:40.297'lik turu geliştiremedi ve ilk 10'un dışında kaldı.

 

Toprak Razgatlıoğlu ikinci denemesinde ilk sektörün ardından yine en iyi zamanı elde etmek üzereydi ancak bunu geliştiremedi. BMW sürücüsü temsilcimiz ilk turdaki zamanıyla pole pozisyonunu elde etti. Bulega ikinci sıradaki yerini korudu. Gridin ilk çizgisi WSBK çaylağı Andrea Iannone tarafından tamamlandı.

Michael van der Mark ikinci denemesinde zamanını geliştirdi ve Superpole'u 4. tamamladı. Gridin ikinci çizgisinde yerini alacak. Sam Lowes 5. olurken Dominique Aegerter altıncı sırada en iyi Yamaha sürücüsü oldu ve gridin ikinci çizgisinde yer alan son isim oldu. 

Dünya Şampiyonası lideri Alex Lowes Superpole'u en iyi Kawasaki sürücüsü olarak yedinci sırada tamamladı. Yamaha sürücüleri Remy Gardner ve Andrea Locatelli üçüncü çizgiyi tamamladılar.

Barni Ducati sürücüsü Danilo Petrucci Superpole'de ilk 10'a giremedi. Dünya şampiyonu Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ve eski şampiyon yardımcısı Scott Redding (Bonovo-BMW) ile gridin dördüncü çizgisinde yer alacaklar. 

Jonathan Rea hayal kırıklığı yaratan bir Superpole geçirdi ve ancak 13. olabildi. Gridin beşinci çizgisini Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) ve Axel Bassani (Kawasaki) ile paylaşıyor.

   
1
 - 
4
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s
1 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 6

1'39.489

   168.513
2 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 6

+0.102

1'39.591

 0.102 168.340
3 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 5

+0.310

1'39.799

 0.208 167.989
4 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 6

+0.458

1'39.947

 0.148 167.740
5 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 6

+0.499

1'39.988

 0.041 167.672
6 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 6

+0.611

1'40.100

 0.112 167.484
7 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 6

+0.627

1'40.116

 0.016 167.457
8 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 6

+0.642

1'40.131

 0.015 167.432
9 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 7

+0.738

1'40.227

 0.096 167.272
10 Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 5

+0.751

1'40.240

 0.013 167.250
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