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World Superbike Barcelona
Yarış ayak raporu

WSBK Barcelona: Muhteşem Superpole yarışında zafer son virajda Toprak Razgatlıoğlu'nun!!!

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Barcelona'da gerçekleştirilen Superpole yarışında zafer bir kez daha Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Gold and Goose / Motorsport Images

İlk yarışı BMW ile Toprak Razgatlıoğlu'nun kazandığı Barcelona hafta sonunda Superpole yarışına da temsilcimiz ilk sıradan başladı. İlk turdan itibaren 5 sürücünün - Razgatlıoğlu, Bautista, Iannone, Bulega, Alex Lowes - galibiyet için mücadele ettiği heyecan dolu yarışta kazanan isim bir kez daha Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Toprak böylece, daha önce hiç kazanamadığı Barcelona'da dün ilk yarışta kazanmasının ardından bugünkü Superpole yarışını da kazandı.

Toprak, sürekli galibiyet potasında yer aldığı yarışın son turunun ilk virajında Alvaro Bautista'ya geçildi ancak yakın takibi sürdürüp son virajda şahane bir geçişle ilk sırayı aldı ve 1. yarıştan sonra Superpole yarışını da kazanan isim oldu. Toprak kariyerinin 41. yarış zaferini kazandı.

 

Yarışın ardından konuşan Toprak, "Çok mutluyum gerçekten. Çünkü şansım olacak mıydı emin değildim. 10. virajda yavaş kaldım, arkayı kaybettim. Valentino Rossi bunu daha önce yapmıştı, 'Ben niye yapmayayım?' dedim. Son virajda atak yapabilecek kadar yakındım. Son virajda 2. vitesi kullanıp çizgiyi daralttım. Plan kusursuz işledi. Hızlanma da fena değildi ve tekrar kazandım. Gerçekten çok şaşırmadım. Son virajı hep düşünüyordum, aklımdaydı ve bunu başardım. Kendimi şaşırtmadım. Takıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş çıkardılar. Bir sonraki yarışta da galibiyet mücadelesi vereceğiz." dedi.

Toprak'ın atağıyla ivme kaybeden Bautista, düzlükte yarış boyunca güçlü olan Andrea Iannone'ye geçilerek 3. sıraya geriledi. Böylece Iannone podyumun 2. basamağında yer alırken Bautista 3. olarak son basamağında yer aldı.

Nicolo Bulega yarışı dördüncü sırada tamamlarken onu Alex Lowes ve Michael van der Mark takip ettiler.

Barcelona'daki Superpole yarışında alınan sonuçların ardından Bulega 67 puanla liderliğini korurken, Toprak aldığı art arda iki zaferle 55 puanla ikinci sıraya yükseldi. Onun 4 puan gerisinde Iannone, 5 puan gerisinde ise Bautista var.

Barcelona'daki son yarış, bugün 16:00'da başlayacak.

 

 

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Abdullah Çelik
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