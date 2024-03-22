WSBK Barcelona: İlk antrenman seansının lideri Toprak, BMW 1-2
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2. ayağı bu hafta sonu İspanya'nın Barselona-Katalonya pistinde gerçekleştirilecek. Hafta sonunun ilk antrenman seansını temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ilk sırada tamamlarken, takım arkadaşı Michael van der Mark 2. oldu. BMW böylece hafta sonuna ilk iki sırada başladı.
Seansın başından itibaren rekabetçi olan Razgatlıoğlu, 45 dakikalık seansın ilk 15 dakikasında 1'41.199'luk derecesiyle ilk sırayı aldı ve BMW'yi tarihsel olarak zorlandığı bir pistte zirveye taşıdı.
54 numaralı sürücünün derecesini geçebilen olmadı ve bu sayede Toprak, takım arkadaşı Michael van der Mark'ın 0.046 sn önünde en hızlı isim oldu. Van der Mark, seansın son üç dakikasında attığı tur ile 2. oldu ve BMW, normalde zorlandığı bir pistte güçlü başlangıç yaptı.
Son bölümde hızlı bir tur atan Yamaha sürücüsü Jonathan Rea, ilk seansı 3. sırada tamamladı.
Seansın çoğunda ilk üçte yer alan Nicolo Bulega, son anda Mark ve Rea'nın yükselişiyle 4. sıraya gerilerken onu Yamaha'dan Andrea Locatelli takip etti.
Oldukça yakın geçen seansta ilk 6'yı 0.3 sn ayırdı.
1. antrenman seansı - İlk 6 sıra
1. Toprak Razgatlıoğlu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1'41.199s
2. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.046s
3. Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) +0.201s
4. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) +0.208s
5. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) +0.274s
6. Andrea Iannone (GoEleven Takımı) +0.298s
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