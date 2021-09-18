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World Superbike / Barselona Antrenman raporu

WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider

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Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'da gerçekleştirilen 3. Dünya Superbike antrenman seansında zirvede yer aldı.

WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'daki Dünya Superbike Şampiyonası üçüncü antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Şampiyona liderini, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ve Ducati sürücüsü Scott Redding takip etti.

Temsilcimiz, cuma günü 1:42.369'luk zaman turuyla en hızlı zamanın sahibi olmuştu. Ancak cumartesi günkü dereceler çok daha hızlıydı.

BMW sürücüsü Tom Sykes ve GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff önde yer alsalar da, sonunda en hızlı zamanı 1: 41.781 ile Toprak yaptı.

Üç Yamaha sürücüsü de Cumartesi sabahı çok iyi turlar çıkardılar. Gerloff, Toprak'ın sadece 0.037 saniye gerisinde ikinci olurken, Andrea Locatelli 0.192 saniye geride beşinci oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüleri, üç Yamaha'nın arasına girdi. Redding son anlarda ilk üçü tamamlayan isim olurken, Michael Ruben Rinaldi son denemesinde Redding'in 0.051 saniye gerisinde kalarak dördüncü oldu.

Tom Sykes, BMW ile altıncı olurken, lider Toprak'ın 0.232 saniye gerisinde kaldı. BMW'den takım arkadaşı Michael van der Mark da dokuzuncu sırada yer aldı.

Kawasaki fabrika sürücüleri, üçüncü seansta yedinci ve sekizinci sıralardan öteye gitmedi. Alex Lowes, Christophe Ponsson ile temas yaşadı ancak düşmediği için çok şanslıydı. Lowes, seansı 0.266 saniye geride yedinci bitirirken, son şampiyon Rea 0.389 saniye geride sekizinci oldu.

Honda sürücüsü Leon Haslam ilk 10'u tamamlarken, Go-Eleven'dan Chaz Davies ve Honda'dan Alvaro Bautista 12. oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 13 141.781  
2 United States Garrett Gerloff Yamaha 13 141.818 0.037
3 United Kingdom Scott Redding Ducati 13 141.832 0.051
4 Italy Michael Ruben Rinaldi Ducati 14 141.913 0.132
5 Italy Andrea Locatelli Yamaha 13 141.973 0.192
6 United Kingdom Tom Sykes BMW 12 142.013 0.232
7 United Kingdom Alex Lowes Kawasaki 12 142.047 0.266
8 United Kingdom Jonathan Rea Kawasaki 13 142.170 0.389
9 Netherlands Michael vanderMark BMW 14 142.178 0.397
10 United Kingdom Leon Haslam Honda 12 142.385 0.604
11 United Kingdom Chaz Davies Ducati 13 142.481 0.700
12 Spain Alvaro Bautista Honda 12 142.551 0.770
13 Italy Axel Bassani Ducati 13 142.570 0.789
14 Germany Jonas Folger BMW 12 142.771 0.990
15 Japan Kohta Nozane Yamaha 13 142.797 1.016
16 France Lucas Mahias Kawasaki 13 143.047 1.266
17 Spain Isaac Viñales Kawasaki 12 143.099 1.318
18 Italy Samuele Cavalieri Ducati 13 143.420 1.639
19 Argentina Leandro Mercado Honda 12 143.592 1.811
20 France Christophe Ponsson Yamaha 2 144.816 3.035
21 Belgium Loris Cresson Kawasaki 10 144.900 3.119
22 Australia Lachlan Epis Kawasaki 9 146.509 4.728
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