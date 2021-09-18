WSBK Barcelona 3. antrenman: Toprak yine lider

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Barselona'daki Dünya Superbike Şampiyonası üçüncü antrenman seansında en hızlı zamanı yaptı. Şampiyona liderini, GRT Yamaha'dan Garrett Gerloff ve Ducati sürücüsü Scott Redding takip etti.

Temsilcimiz, cuma günü 1:42.369'luk zaman turuyla en hızlı zamanın sahibi olmuştu. Ancak cumartesi günkü dereceler çok daha hızlıydı.

BMW sürücüsü Tom Sykes ve GRT Yamaha sürücüsü Garrett Gerloff önde yer alsalar da, sonunda en hızlı zamanı 1: 41.781 ile Toprak yaptı.

Üç Yamaha sürücüsü de Cumartesi sabahı çok iyi turlar çıkardılar. Gerloff, Toprak'ın sadece 0.037 saniye gerisinde ikinci olurken, Andrea Locatelli 0.192 saniye geride beşinci oldu.

Ducati fabrika takımı sürücüleri, üç Yamaha'nın arasına girdi. Redding son anlarda ilk üçü tamamlayan isim olurken, Michael Ruben Rinaldi son denemesinde Redding'in 0.051 saniye gerisinde kalarak dördüncü oldu.

Tom Sykes, BMW ile altıncı olurken, lider Toprak'ın 0.232 saniye gerisinde kaldı. BMW'den takım arkadaşı Michael van der Mark da dokuzuncu sırada yer aldı.

Kawasaki fabrika sürücüleri, üçüncü seansta yedinci ve sekizinci sıralardan öteye gitmedi. Alex Lowes, Christophe Ponsson ile temas yaşadı ancak düşmediği için çok şanslıydı. Lowes, seansı 0.266 saniye geride yedinci bitirirken, son şampiyon Rea 0.389 saniye geride sekizinci oldu.

Honda sürücüsü Leon Haslam ilk 10'u tamamlarken, Go-Eleven'dan Chaz Davies ve Honda'dan Alvaro Bautista 12. oldu.

Seans sonucu: