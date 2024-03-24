WSBK Barcelona: 2. yarışta zafer Bautista'nın, Toprak 3. oldu

Barcelona'daki 1. yarış ve Superpole yarışı, güneşli koşullar altında gerçekleştirilmiş ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun muhteşem zaferlerine sahne olmuştu.

Hafta sonunun son yarışı, parçalı bulutlu hava altında gerçekleştirildi. Toprak Razgatlıoğlu, ilk iki yarışta olduğu gibi pole pozisyonundan başlarken bu sefer yanında Andrea Iannone ve Alvaro Bautista vardı. Toprak, motosikletinin ön tarafında sert hamurlu lastiği tercih ederek başladı.

Ducati, yarışın başından itibaren Bautista ve Nicolo Bulega ile kontrolü ele geçirdi. Bu iki isim yarışın farklı dönemlerinde liderliği ele geçirirken günün sonunda kazanan isim Bautista oldu. Bautista bu sene ilk kez kazanırken, kariyerinin 60. Superbike zaferini aldı.

Bulega, yarışı 2. sırada tamamlarken podyumun son basamağını kazanan isim, ilk yarışı ve Superpole yarışını muhteşem bir şekilde kazanan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu oldu.

Yarış raporu

Yarışın başlamasıyla Toprak iyi bir kalkış yapsa da ilk viraja gelirken Ducati sürücülerine geçildi. Bautista ilk sıraya yükselirken Iannone 2., Bulega ise Toprak'ın önünde 3. sıraya yükseldi.

İlk turun içerisinde Bulega ikinci sırayı ele geçirirken Iannone 3. sıraya geriledi. İlk turda Locatelli, Bassani ve Rinaldi kazaya karışırken son iki isim yarış dışı kaldılar.

Toprak, 2. turda Bulega ve Iannone'yi geçerek ikinci sıraya yükselse de devamında Iannone karşı atakla yerini geri aldı. Bautista liderliğini sürdürürken Toprak ve Iannone arasında pozisyonlarda sürekli değişiklik oldu. 3. tur içerisinde Lecuona ve Ray de kazaya karışarak yarış dışı kaldılar.

4. turda Bulega, önce Toprak'ı geçerek ikinciliğe, sonra ise Bautista'yı geçerek liderliğe yükseldi. Bulega, dün olduğu gibi hızla arkasındaki isimlerle fark açmaya çalıştı ve farkı yarım saniyenin üzerine taşıdı. Bulega'nın önü boşken ilk turu 1 saniye kadar daha hızlı olsa da devamında benzer turlar gelmedi ve Bautista, farkın yarım saniyenin üzerine çıkmasına pek izin vermedi.

8. turda Bulega, Bautista'nın 0.5 sn farkla önündeyken Toprak da Bautista'nın yaklaşık yarım saniye gerisindeydi. Toprak'ın 0.8 sn gerisinde Iannone, onun 1 sn gerisinde van der Mark vardı.

Bautista, yarışın 9. turunda Bulega'yı geçerek liderliği ele geçiren isim oldu. Bu bölümde Toprak, liderin 0.9 sn gerisinde 3. sırada devam ediyordu. Yarışın ilk yarısı Bautista'nın liderliğinde tamamlanırken sıralama Bautista, Bulega, Razgatlıoğlu (+1.5 sn), Iannone, van der Mark, Gardner, Petrucci, Lowes, Lowes ve Rea şeklindeydi. Bu bölümde fabrika Ducati sürücüleri, arkasındaki sürücülerden bir tık daha öne geçmeyi başardılar.

Yarışın bitmesine 8 tur varken lider Bautista ile 3. sıradaki Toprak arasındaki fark 2.3 sn'ye yükseldi.

Iannone, Toprak'ın 1 sn arkasında güçlü bir yarış çıkarırken, son 7 tur kala düşerek yarışa erken veda etti.

İlk yarışta Toprak son 10 tura girildiğinde arkadan gelip farkı kapatırken, bugünkü 2. yarışta son turlara doğru ilerlerken Ducati sürücüleri hızlandılar. Son 6 tura girerken Toprak'ın liderle farkı 3.5 sn, son 5 turda 4 sn, son 4 turda 4.8 sn, son 3 turda 5.5 sn oldu. Ducati sürücülerinin bu yarışta daha hızlı oldukları ve lastikleri daha iyi korudukları çok açıktı.

Son bölümde Bautista performansında düşüş yaşamadı ve Bulega'nın 2 sn farkla önünde yarışı kazanan isim oldu.

Razgatlıoğlu, ilk iki yarışı kazanmasının ardından 2. yarışta liderin 7 sn gerisinde 3. oldu ve hafta sonunu 3 podyumla kapatmayı başardı.

Van der Mark'ın 4. olmasıyla BMW Barcelona'da 2. yarışta 3 ve 4. oldu. BMW almış olduğu güçlü puanlarla Kawasaki'yi geride bırakarak markalar şampiyonasında 2. sıraya yükseldi.

Petrucci yarışı 5. sırada tamamlarken ilk 10'u tamamlayan isimler Gardner, Alex Lowrs, Rea, Aegerter ve Gerloff oldular.